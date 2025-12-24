Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı - Son Dakika
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

24.12.2025 19:39  Güncelleme: 20:08
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ve Adli Tıp Kurumunda verdiği uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 'yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın, devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu.

ÜÇ AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Soruşturmayı yürüten Başsavcılık, Sadettin Saran'ın üzerine atılı suçları detaylandırdı. Soruşturma dosyasına giren ek delillere dayandırılan suçlamalar arasında uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma maddeleri yer aldı. Jandarma ekipleri, savcılığın talimatıyla Saran'ı gözaltına alarak işlemleri başlattı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada "Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" dedi.

BAŞKANLIK MAKAMINDAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Saran'ın başkanlık makamından gözaltına alındığı belirtilirken; avukatların Saran'a eşlik ettikleri belirtildi.

SARAN SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Sadettin Saran, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere jandarma ekipleri tarafından hastaneye getirildi.

FENERBAHÇE'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, ilerleyen saatlerde 2. bir açıklama daha yaptı. "Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur" denilen açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür.

Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir.

Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti.

Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti.

Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmişti. Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti. Saran daha sonra ikinci defa test yaptırmak için bağımsız bir kuruluşa başvurarak yeniden test yaptırmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (69)

  • Mert üstün Mert üstün:
    Gündemi güzel değiştirin Asgari ucret 28 bin yemisim sadettini 429 99 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    tamam her gün alalım elimize bir tesbih asgari ücret zamlansın diye çekelim hergün bahsedince asgari ücret zamlanacakmı asgari ücrete az zam yapılmadan öncede tutuklamar vardı bunun haberleri yapılmasın mı adı üstünde asgari ücret sanırsın herkes asgari ücretle çalışıyor bu ülkede 56 90
    ekenel ekenel:
    karagülle efendi sanırım senin tuzun kuru klavye başında güzel troll maaşın iyi galiba şu an gündem asgari ücret ne konuşmamızı bekliyorsun gülle bey 75 40
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bunun Tuzu kurulukla veya islaklıkla bir alakası yok emekliyim ve şu anda da çalışmıyorum asgari ücrete zam az oldu bu haberi niye yapıyorsun diye bir mantıkmı var her haberin kendine göre bir önemi var Her ne hikmetseTrollik yapanlar herkesi de kendileri gibi trol zannediyor 36 24
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ekenel Arkadaşım bu haber hakkında bir yorumun varsa yazarsın yoksa yazmasın ben şimdi asgari ücret konulu bir haberde Sadettin saranın Tutuklanmasından bahsetsem ne kadar saçma sapan bir şey olur değil mi Her haberin yorumu farklı 34 12
    Talat atalar Talat atalar:
    selami sen oturduğun yerden trol parası aldığın için hemen hemen 11.5 milyon asgari ucretli çalışan olduğunu bunun ne demek olduğunu çok anlamazsın.her dk oturup yaziyosun burdan Tuzun kuru belli ama boş muhabbet yapma 4 8
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Bak sen hadi yaaa aaa şaşırdım nasıl bu cümleyi kurdun sen 1 8
  • 196346 196346:
    derhal istifa fenerin başında kalmasın 172 90 Yanıtla
    ekenel ekenel:
    çok beklersiniz sonuna kadar arkasındayız amaç insanları germek başka birşey değil 8 61
  • kara7522 kara7522:
    haydeeeeee, aziz baskan gel artik şu takimin başina 131 52 Yanıtla
    Arda Karaoglan Arda Karaoglan:
    Aziz gelse ne olur? Bu saatten sonra ona da bi kulp bulurlar. Farkındaysanız elinde güç, nüfus ve para olan herkes tek tek bir sebep ile içeri alınıyor... 28 47
    Ankara null Ankara null:
    aziz gelirse busbutun rezil.eder feneri 21 22
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    hükümet istemiyor seni başkan konu bu 20 151 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    bu mal neden bahsediyor? 113 28
    Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Apple o mal sensin akkoyun meeelemeye devam et. 60 49
    fatih mazlum fatih mazlum:
    Puhahaahaha hakikaten kus beyinliler 59 1
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Anan bu gruptamıydı 2 16
  • Prens Prens:
    başkan seçilirse ve işlem görürse nasıl bir durumda olacağımızı hepiniz görürsünüz diyen vizyoncu sonunda istediği oldu 143 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
