Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın, devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu.

ÜÇ AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Soruşturmayı yürüten Başsavcılık, Sadettin Saran'ın üzerine atılı suçları detaylandırdı. Soruşturma dosyasına giren ek delillere dayandırılan suçlamalar arasında uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma maddeleri yer aldı. Jandarma ekipleri, savcılığın talimatıyla Saran'ı gözaltına alarak işlemleri başlattı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada "Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" dedi.

BAŞKANLIK MAKAMINDAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Saran'ın başkanlık makamından gözaltına alındığı belirtilirken; avukatların Saran'a eşlik ettikleri belirtildi.

SARAN SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Sadettin Saran, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere jandarma ekipleri tarafından hastaneye getirildi.

FENERBAHÇE'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, ilerleyen saatlerde 2. bir açıklama daha yaptı. "Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur" denilen açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür.

Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir.

Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır."