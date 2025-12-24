İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın, devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu.
Soruşturmayı yürüten Başsavcılık, Sadettin Saran'ın üzerine atılı suçları detaylandırdı. Soruşturma dosyasına giren ek delillere dayandırılan suçlamalar arasında uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma maddeleri yer aldı. Jandarma ekipleri, savcılığın talimatıyla Saran'ı gözaltına alarak işlemleri başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada "Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" dedi.
Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Saran'ın başkanlık makamından gözaltına alındığı belirtilirken; avukatların Saran'a eşlik ettikleri belirtildi.
Gözaltına alınan Sadettin Saran, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere jandarma ekipleri tarafından hastaneye getirildi.
Fenerbahçe Kulübü, ilerleyen saatlerde 2. bir açıklama daha yaptı. "Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur" denilen açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:
"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür.
Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir.
Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti.
Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti.
Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmişti. Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.
Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.
ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti. Saran daha sonra ikinci defa test yaptırmak için bağımsız bir kuruluşa başvurarak yeniden test yaptırmıştı.
