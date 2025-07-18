FETÖ Finans Yapılanmasına 26 Gözaltı - Son Dakika
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FETÖ Finans Yapılanmasına 26 Gözaltı

18.07.2025 11:11
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HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk'un FETÖ ile bağlantıları ve örgüte sağladığı yardımlar gün yüzüne çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen ve İstanbul merkezli 9 ilde 26 şüphelinin yakalandığı soruşturmaya yönelik hazırlanan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı raporunda, tanık beyanlarına göre HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk'un örgütle bağını hiç koparmadığı, çocuklarına örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından isim verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HAKMAR ve TATBAK Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Doruk hakkında hazırlanan MİT raporuna ulaşıldı.

T.A'nın bilgi sahibi olarak alınan ifadesine yer verilen raporda, tanığın, Doruk'un örgütle bağını hiç koparmadığını, örgütle bağlantılı kişilere şirketin üst kademelerinde iş imkanı verdiğini ve örgüte finansal destek sağladığını söylediği aktarıldı.

"Doruk'un çocuklarına Fetullah Gülen tarafından isim verildi"

Raporda, Doruk hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada verilen tanık ifadelerinde, "Doruk'un çocuklarına örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından isim verildiği, HAKMAR marketler zinciri tarafından FETÖ/PDY kontrolündeki yurtlara ekmek yardımı yapıldığı, kurban bayramlarında örgüte kurban yardımı yapıldığı, Doruk'un örgüt üyeleriyle toplantılar gerçekleştirdiği, örgütün kurum, kuruluş ve derneklerine sponsor olduğu, çalışanlarının maaşlarını Bank Asya üzerinden yatırdığı, HAKMAR genel merkezinde örgütsel toplantılar düzenlediği" şeklinde beyanlar olduğu anlatıldı.

Şüpheli Doruk'un çevresine, "Maliyeden bir marketimin günlük geliri kadar ceza da yiyecek olsam fiyatları yükseltip ülkedeki enflasyonu artıracağım. Cemaat (FETÖ) ile yükseldim, servetim de gitse feda olsun." şeklinde beyanlarda bulunduğu aktarılan raporda, Doruk'un, firari örgüt mensuplarının saklandıkları gaybubet evlerinin giderini karşıladığı, cezaevindeki örgüt mensuplarının ailelerine ayni ve nakdi yardımlar yaptığı belirtildi.

HAKMAR'ın genel müdürlük binasında iç içe geçmiş şifreli kapılar bulundu

Raporda, HAKMAR'ın Sancaktepe'deki genel müdürlük binasında örgütsel yapıya uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı kaydedildi.

Doruk'un, HAKMAR'da örgütle bağlantılı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan UYAP kaydı bulunan 55 kişiyi çalıştırdığı ifade edilen raporda, ihraç polis memuru şüpheli Cengiz Güneş'in Doruk'un yanında kişisel asistanı olarak görev yaptığı, Güneş'in Doruk'tan aldığı talimatlarla Türkiye genelindeki FETÖ/PDY mensubu veya birinci derece yakınlarına ayni ve nakdi yardımlar götürerek "kurye faaliyeti" yürüttüğü anlatıldı.

Cengiz Güneş'in örgüt üyelerine Kurban Bayramı arifesinde yaptığı yardımlar

Raporda Güneş'in, Doruk'tan aldığı talimatla haziranda Kurban Bayramı arifesinde, örgütün "emniyet mahrem" ve "sivil" yapılanmalarındaki mensupları veya birinci derece yakınlarıyla irtibat kurarak bir araya geldiğine işaret edilerek, örgüt kapsamında hakkında işlem yapılan ve örgütün farklı kademeleri ile "mahrem yapılanmaları" içerisinde yer alanlarla irtibata geçtiği, maddi yardımları ilettiği, farklı şirket sahibi olan ve haklarında örgütle bağlantılı olabilecekleri yönünde bilgiler elde edilen kişilerle iletişime geçtiği, bunlardan örgüt adına yardım parası topladığı ve dağıtımını sağladığı kaydedildi.

Güneş'in örgütün mali müşavirler yapılanması tarafından kurulan iki firmanın ortağı olan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan soruşturmanın şüphelisi Yalçın Arslan'la 5 Haziran'da Adapazarı'nda görüştüğü raporda yer aldı.

Raporda, Güneş'in geçmişte Polis Akademisinde emniyet müdürü görevindeyken resen emekli olan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan Orhan Çağlıyan ile 6 Haziran'da görüştükleri belirtildi.

Güneş'in, örgütün sözde Kocaeli imamlığını yaptığı yönünde bilgi bulunan ve Aralık 2024'te cezaevinden çıkan ihraç öğretmen Mehmet Muhterem Çelebi ile 5 Haziran'da Ankara Pursaklar'da buluştuğu anlatılan raporda, Güneş'in diğer şüpheliler Ergün Esmeray, İbrahim Kara ve Mehmet Sarıyüz ile de aynı gün Ankara'da farklı semtlerde görüştüğü bildirildi.

Raporda, soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler hakkındaki tespitler de yer aldı.

Şüphelilerden Savaş Taşkın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 2016'da şüpheli olarak kaydı bulunduğu ifade edilen raporda, Taşkın hakkındaki tanık ifadesi de aktarıldı.

Tanık T.A. ifadesinde, Taşkın'ın HAKMAR'da satın alma yöneticisi-müdürü olarak çalışma kaydı bulunduğunu, "kurban, eğitim ve okul yardımı" adı altında örgütsel eylemler doğrultusunda Moritanya'ya giden şirket görevlilerinin olduğu grupta yer aldığını dile getirdi.

Raporda eski emniyet amiri şüpheli Orhan Çağlıyan hakkında yapılan değerlendirmede ise Çağlıyan'ın örgütün üst düzey yöneticilerinden Ali Çelik ve Osman Karakuş'la farklı tarihlerde 72 kez irtibat kaydı bulunduğu anlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ Finans Yapılanmasına 26 Gözaltı - Son Dakika

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