Filistin'den BM'de İsrail'e İşgal Çağrısı - Son Dakika
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Filistin'den BM'de İsrail'e İşgal Çağrısı

Filistin, BM'de İsrail'in işgalini durdurması için bir karar tasarısı sundu ve acil adım atılmasını talep etti.

17.09.2024 18:48
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NEW Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, mayıs ayında BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kazandığı ilave hakların ardından, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırması talep edilen ilk karar tasarısını sundu.

BM Genel Kurulu'nda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin acil oturum düzenlendi.

Oturumun açılış konuşmasını yapan BM 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin "danışma görüşünü" verdiğini anımsattı.

Bu çerçevede BM, BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in yasa dışı işgalini sonlandırma konusunda adım atma yükümlülüğü bulunduğunun altını çizen Yang, uluslararası toplumun hukukun üstünlüğünü sağlamak zorunda olduğunu kaydetti.

Yang, bugünkü oturumun olumlu etki yaratacağını umduğunu belirterek, "Bölgede acı çeken insanlar, bizlerin doğru karar almasını bekliyor." dedi.

"Tarihin doğru tarafında olun"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise BM'de gözlemci üye statüsüne sahip ülkesinin mayıs ayında ilave haklar kazandıktan sonra ilk kez bir karar tasarısı sunduğunu, bundan büyük onur duyduğunu belirtti.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırması talep edilen karar tasarısına halihazırda 40'tan fazla ülkenin eş sunucu olduğunu belirten Mansur, "Her ülkenin bir oyu var ve tüm dünya bizim benimsediğimizi iddia ettiğimiz değerlere saygı duyup duymayacağımızı izliyor." dedi.

Mansur, "Lütfen tarihin doğru tarafında, uluslararası hukuk ve barışın yanında olun." diyerek, bunun alternatifinin her gün televizyonlarda Filistin halkının çektiği acıları izlemeye devam etmek olduğunu dile getirdi.

Filistin halkının sadece hayatta kalmak değil, "yaşamak istediğinin" altını çizen Mansur, "Gökyüzü şimdi acımasız ve zamansız bir şekilde hayatları sona erdirilen, yaralı, öksüz ve travma yaşamış çocuklarla dolu." ifadelerini kullandı.

Mansur, bu insanlık dışı muamelenin sonlandırılması için daha kaç Filistinlinin ölmesi gerektiğini sorguladı.

"Şimdi harekete geçin"

BM Genel Kurulu'nun UAD'den İsrail işgaliyle ilgili görüş istediğini anımsatan Mansur, aynı zamanda UAD'nin BM ve tüm üyelerin atması gerektiği adımları da bildirdiğini söyledi.

Hiçbir işgalci gücün işgal altında tuttuğu halkların vazgeçilmez haklarını "veto edemeyeceğini" vurgulayan Mansur, "Ancak gecikmiş adalet, inkar edilen adalettir. Doğru olan şimdi harekete geçmektir." diye konuştu.

Mansur, Gazze'de olanların Filistin halkının çektiği acıların "son bölümü" ya da tüm bölge için daha fazla acının "ilk bölümü" olabileceğine işaret ederek, "Şimdi harekete geçin ve ölüm, acı, suç ve adaletsizliğe son verin." çağrısında bulundu.

Karar tasarısı

Filistin'in sunduğu karar tasarısında, "İsrail daha fazla gecikme olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı mevcudiyetini sonlandırma ve bunu karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer veriliyor.

İsrail'in UAD kararları uyarınca işgale son vermesinin talep edilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi istenilen karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında neden olduğu zararı da telafi etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Karar tasarısında, bu bağlamda "tüm üye ülkelerden uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini" yerine getirmeleri istenilerek, Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeleri, İsrail'in oluşturduğu yasa dışı durumu kabul etmemeleri, İsrail'e yardım etmemeleri ve gerekli yaptırımları uygulamaları talep ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'den BM'de İsrail'e İşgal Çağrısı - Son Dakika

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