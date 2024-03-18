Filistin Büyükelçisi: İsrail bölgede projeyle çizilmiş bir devlettir

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Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, "İsrail bölgede projeyle çizilmiş bir devlettir, Batılı güçlerin çıkarı içindir. Filistin halkı bunun kurbanı oldu." dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince (ASYAM) düzenlenen ve moderatörlüğünü Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Nakip'in yaptığı "İsrail-Filistin Savaşı ve Orta Doğu Çıkmazı" başlıklı panele, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile AHBV İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Erdem konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü münasebetiyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Panelin açılışında konuşan ASYAM Müdürü Prof. Dr. Varis Çakan, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bütün dinlerin, hoşgörünün ve barışın yaşandığı Filistin coğrafyasının 3'e bölündüğünü anımsatarak, Filistinlilerin haksız ve adaletsiz bölünüşe karşı İsrail'e çok ciddi tepkiler verdiğini dile getirdi.

Çakan, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşimcilerle Filistin topraklarını işgal etmeye devam ettiğini ve bunun dünyada büyük tepkilere yol açtığını hatırlattı.

İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saydığını vurgulayan Çakan, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan dünya düzeninde "kurban edilen bölgelerden birinin" Filistin olduğunu söyledi.

Çakan, o günden bu yana o coğrafyada insanlığın vicdanının yaralanmaya devam ettiğini kaydederek, "Yıllardır Filistin halkına silahlarla ve tanklarla saldıran İsrail, 7 Ekim 2023'ten itibaren tekrar bu coğrafyada büyük bir kıyıma başladı. Böyle bir zamanda dünya güçleri ve dengeleri açısından da önemli coğrafya Filistin'deki bu gözyaşı ve kan bir türlü durdurulamamaktadır." ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan AHBV Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay da yüz yıllardır devam eden bu çatışmada kaybedenin hep Filistin halkı olduğunu aktararak, bu çatışma kültürünün gelecek nesilleri de etkilediğini, bölgesel ve küresel etkileri olduğunu ifade etti.

Orbay, Birleşmiş Milletler (BM) ve küresel güçlerin sorumluluklarını yeri getirmemeleri nedeniyle kısa sürede bir çözüme ulaşılmasının zor olduğunu belirterek, küresel güçlerin bölgede ateşe benzin taşır gibi olduğunu ve söylemden öte eylem gerektiğini vurguladı.

"İsrail bölgede projeyle çizilmiş bir devlettir"

Büyükelçi Mustafa da tarihin detaylı anlaşılması ve anlatılması gerektiğini, Filistin'deki olayların 107 yıllık uzun bir tarihe sahip olduğunu ifade etti.

Balfour Deklarasyonu ile başlayan sürecin rastgele olmadığına dikkati çeken Mustafa, bu projelerin hazırlandığını ve iyi çalışıldığını kaydetti.

Mustafa, geçmişte Osmanlı Devleti'ni hedef alan güçlerin Filistin'i de hedef aldığını ve bunun yüz yıllarca devam ettiğini belirterek, diğer güçlerin bölgede İsrail gibi yabancı bir yapının kurulmasının bütün birlik ve beraberliği olumsuz etkileyeceğini düşündüklerini söyledi.

"İsrail bölgede projeyle çizilmiş bir devlettir, Batılı güçlerin çıkarı içindir. Filistin halkı bunun kurbanı oldu." diyen Mustafa, 7 Ekim 2023'ten sonra da "emperyalizm devletinin" İsrail'e destek verdiğini çünkü bölgedeki en büyük projesinin İsrail olduğunu ifade etti.

Mustafa, 1917'den bu yana açıkça direndiklerini ve hakları için savaştıklarını vurgulayarak, "Siyonizm işgali sadece Filistin'le kalmıyor, Filistin dışına da çıkıyor. İsrail parlamento girişinde yazdığı gibi, onların hedefi Fırat'tan Nil'e kadardır." dedi.

Onların projelerinin başarılı olmama sebebinin de Filistin halkının direnişi olduğunu vurgulayan Mustafa, Filistinliler savaşmasaydı "emperyalizm devletlerinin" daha geniş alanda hedeflerini uygulamaya başlayacaklarını söyledi.

"İsrail açık bir şekilde soykırım yapıyor"

İsrail'in Filistin topraklarında kendi demografilerini korumak istediğine işaret eden Mustafa, Yahudilerin farklı ülkelerden İsrail'e göç etmelerinin desteklendiğini ve Filistinlilerin ağır bir baskıyla hicret etmelerinin sağlandığını ifade etti.

Mustafa, bütün bunlara rağmen Filistinlilerin demografik olarak güçlü olduğuna dikkati çekerek, "İsrail açık bir şekilde suç işliyor, soykırım yapıyor. Bütün oradaki altyapıyı her şeyi hedef alıyor." ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar 32 binden fazla şehit verdiklerini, 74 binden fazla yaralıları bulunduğunu kaydeden Mustafa, Gazze'nin yüzde 70'ten fazlasının yok edildiğini aktardı.

Mustafa, İsrail'e geçmişte destek veren devletlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de veto hakkını kullanarak Gazze'deki insani yardımı engellediğini, Filistinlilerin direnişinin devam edeceğini ve zaferin onların olacağını, tarih boyunca hiçbir şeyi unutmayacaklarını ve affetmeyeceklerini belirtti.

Mustafa, onlara destek veren Arap ya da Müslüman ülkeleri de unutmayacaklarını kaydederek, "Türkiye'nin her zaman bize destek verdiğini ve sahip çıktığını asla unutmayacağız. Hem siyaseten hem sivil toplum kuruluşlarınca. Zulüm hiçbir zaman devam etmeyecek. İnşallah en yakın zamanda Kudüs'te birlikte namaz kılacağız." diye konuştu.

"Filistin meselesinin temel kaynağı Batı'dır"

Prof. Dr. Erdem de 1914'ten sonra Filistin'in bir çıkmaza girdiğini hatırlatarak, öncesinde oradaki herkesin huzurlu şekilde yaşadığını, Filistin'in bir sorun alanı olmadığını, sorunun çözümünün basitçe işgalcilerin işgali sonlandırması olduğunu ifade etti.

Emperyalizm ve Osmanlı Devleti'nin güç kaybı nedeniyle Filistin meselesinin ortaya çıktığına işaret eden Erdem, "Bugün eğer bir Filistin meselesi varsa bu meselenin temel kaynağı Batı'dır." dedi.

Erdem, Filistin meselesinin İslam dünyasından kaynaklanmayan ancak önüne geçemediği bir mesele olduğunu belirterek, İsrail'in kuruluş sürecinde "Irgun, Haganah ve Lehi" gibi terör örgütleri bulunduğuna işaret etti.

Erdem, İsrail ile ABD arasında da karşılıklı bir ilişki bulunduğunu, ABD'nin İsrail'in Filistin'de insanlığa karşı işlediği suçlarla ilgili hiçbir şey yapmadığını, ABD'de Yahudi lobisinin güçlü olduğunu, İsrail'in ABD'nin sağladığı askeri yardım fonlarında da görülmemiş bir ayrıcalığı bulunduğunu sözlerine ekledi.