Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 16. Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı
Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 16. Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı

Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 16. Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı
20.02.2026 23:04
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 16. Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Darülaceze Başkanlığı'ndaki seçimli toplantıda konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, Türkiye'ye, İslam dünyasına ve bilim tarihine faydalı işler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Bilim üreten yeni nesillere faydalı olmayı sürdüreceklerini ifade eden Çetinkaya, mütevelli heyeti üyelerine de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise yaptığı konuşmada, her geçen yıl hedeflerine yaklaşarak ilerlediklerini söyledi.

Vakfın, mütevelli heyeti üyelerinden Ahmet Eren'in katkısıyla maddi sorunları büyük ölçüde aştıklarını, öğrenciler için daha iyi bir burs sistemi kurduklarını ifade eden Erdoğan, Almanya'da bulunan Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü ile akademik ilişki geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Ramazan ayının ilk iftarını Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kampında yaptığını anlatan Erdoğan, bölgedeki yardımlarla ilgili bütçe sıkıntılarının arttığını söyledi.

Erdoğan, bölgedeki yaşam ve eğitim durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"1982'den beri kendi ülkelerinde vatandaşlık verilmeyen bu insanlar eğitime dönemiyorlar. Oradaki çocukların eğitimlerini gerçekleştirmeleriyle ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Diyanet Vakfımızın sahada güzel çalışması var. Onları belki uluslararası katkılarla büyütmeye çalışacağız. Dar bir yerde 1,2 milyon insan 33 kampa bölünmüş durumda. En önemli sorun aslında vatan sorunu. Bu insanlar dünyanın en sahipsiz, en zavallı halkıdır belki de. Uluslararası toplumun sahip çıkması gereken bu mazlum Müslüman topluluk için biz de hiç olmazsa eğitimleriyle ilgili bir şeyler yapabilir miyiz diye çalışacağız."

Burs imkanları ve işbirliklerini artırdıklarını belirten Erdoğan, bilim kurulunun genç araştırmacılarının dil ve yurt dışı eğitimleri için de başvurularını alacaklarını ve durumun değerlendirileceğini bildirdi.

"OECD ortalamalarını geçtik"

Türkiye'nin son 23 yılda eğitimde önemli adımlar attığını aktaran Erdoğan, "Özellikle fen ve matematik çıktılarında birçok Avrupa ülkesini geçmiş bir Türkiye var. Öğretmen başına öğrenci sayısı, sınıf başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamalarını geçtik. Birçok Avrupa ülkesinden daha iyiyiz." dedi.

Fuat Sezgin'in görmek istediği hedeflere yaklaştıklarını ifade eden Erdoğan, vakfın son dönemde yaptığı çalışmaları anlattı.

Bilim Tarihi bölümü mezunlarının öğretmen ataması için gelecek yıl kadro açılması için girişimlerinin sürdüğünü dile getiren Erdoğan, arzularının gençlerin doktora sahibi bilim insanı olmaları olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi yurtları açılışı için yaptığı ziyaretin siyasileştirilmeye çalışıldığını belirten Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"Boğaziçi Üniversitesine sanki bir kötülük yapılıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bunu diyenler hiçbir akademik çıktısı olmadan üniversiteye hoca alan zihniyet. Boğaziçi Üniversitesinin de istikrarlı bir şekilde mevcut rektör döneminde yükseldiğini görüyoruz. Bir yandan da Boğaziçi Üniversitesinin hem akademik düzeyi hem fiziki imkanları artıyor. Yeni alınan akademisyenlerin çok yüksek eser sayısıyla girdiğini biliyoruz. Eskiden girmiş, hiçbir bilimsel birikimi olmayan, zayıf hocalar bu durum karşısında çıldırıyorlar."

"Mesele eğitimin merkezine iyi bir insan olmayı yerleştirebilmek"

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit ise Fuat Sezgin'in hedeflerini gerçekleştirme konusunda en büyük sorumluluklardan bir tanesinin Bakanlıklarına düştüğünü, kendilerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Eğitim alanında AK Parti iktidarında önemli atılımlar yapıldığını ifade eden Macit, "Yayınlanan uluslararası endeksler gösteriyor ki algılara inat bir şekilde Türkiye eğitim konusunda bize örnek gösterilen ülkelerin önüne geçmiş durumda. Ama bu tabii ki yetmez. Çünkü her şey çok hızlı değişiyor. Bizler de bu değişiklikleri yaparken sadece bilimi değil, bir konunun da altını çizerek yapmaya çalışıyoruz. Adı 'iyi insan olmak.' Savaşlar, ölümler, katliamlar belki dünyanın en eğitimli insanları eliyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla mesele, iyi bir eğitime sahip olmak değil ama eğitimin merkezine iyi bir insan olmayı yerleştirebilmek. Biz de tıpkı Fuat Sezgin Hocamızın hayal ettiği ölçüde nesiller yetiştirebilmek için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beraber bu çizgide adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizi insanlığa değer üreten nesiller olarak yetiştirmek gibi bir sorumluluğu üstleniyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu da bir Müslüman'ın sadece kişisel ibadetlerini yerine getirmenin ötesinde en yakın çevresinden başlamak kaydıyla tüm insanlığa, tüm arza hizmet etmesi, değer üretmesi gibi bir sorumluluğu olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak, Türkiye'ye ve tüm insanlığa değer üretmek için çalıştıklarını vurgulayan Çoştu, "Gençlerimizi bilim, teknolojiyi iyi kullanan, geliştiren ve insanlığa değer üreten nesiller olarak yetiştirmek gibi bir sorumluluğu üstleniyoruz. Geçmişte Türk-İslam medeniyeti, teknolojiyi, bilimi, zamanın en üst seviyesinde yaparak değer üretmiş bir medeniyet. Bunu yapabileceğimizi, tekrarlayabileceğimizi de gençlerimize anlatmak üzere gayret ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan genel kurul sonucu mevcut yönetim görevine devam ederken, yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edildi.

Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel de katıldı.

Toplantı sonrası verilen iftara ise Üstel ve mütevelli heyeti üyelerinin yanı sıra, akademisyenler, vakıf bursiyerleri ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü öğrencileri katıldı.

KKTC Başbakanı Üstel'e ve katkıları dolayısıyla Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Eren'e TÜBA'nın bastığı 5 ciltlik "İslam'da Bilim ve Teknik" kitabı hediye edildi.

Kaynak: AA

Fuat Sezgin, İstanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

