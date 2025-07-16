Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleştirildi

Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleştirildi
16.07.2025 00:16
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Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Gaziantep'teki etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi.

Program konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 9 yıl önce vatandaşların meydanları doldurarak hainlere geçit vermediğini söyledi.

Çeber, "Unutmamak, unutturmamak için bir kez daha bir araya geldik. Unutmamamız, unutturmamamız lazım. O ana dair görüntüleri izlediğimizde böyle bir şeyi yaşadık mı diye inanmakta zorlandığımız, hainliğin ihanetin doruk noktaya ulaştığı o geceyi zaman zaman hatırlamak lazım. Bizim tarihimizde maalesef hainlikler var. Onun için çok ders almamız lazım. O gece 'acımayın' diyen hainlerle adam gibi ölmeye hazır olan kahramanların gecesiydi. Siz Gaziantep'te, Cumhurbaşkanımız sizi sokaklara davet ettikten sonra tamam diyene kadar meydanları bırakmadınız sahip çıktınız. Bağımsızlığımıza vatanımıza milletimize bayrağımıza sahip çıktınız." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine vatandaşların fırsat vermediğini ve girişimleri engellediğini belirterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen sancak koşusunu gerçekleştiren gençler, Vali Kemal Çeber'e sancağı devretti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydandaki ekranlardan izlendi.

Program, sinevizyon gösterisi, konser ve 15 Temmuz'a özel hazırlanan belgeselin izlenmesi, ilahilerin okunması ile devam etti.

Programa, 5. Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafız Şahin, AK Partili milletvekilleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda organize edilen etkinlik, Rabia Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ise dev ekranlar aracılığıyla alandakilere izletildi.

Etkinliğe Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Aksoy, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, Onikişubat Parkı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne yürüdü.

Kültür merkezinde "Demokrasi Nöbeti" etkinliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler için dua edildi.

Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletçe tek yürek olarak, vatan ve hürriyet uğruna verilen destansı mücadelenin onurunu bir kez daha yüreklerinde yaşadıklarını söyledi.

15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yalnızca demokrasiyi ve milli iradeyi değil, aynı zamanda milletin istikbalini ve çocukların yarınlarını hedef aldığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de 15 Temmuz'un her şeyin ötesinde bu milletin cesareti ile inancıyla imanıyla tarihe yeniden yön verdiği bir diriliş destanı olduğunu dile getirdi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici de 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye diz çöktürmek ve dışarıdan yönetmek isteyenlerin milletin inancının üzerinde hiçbir kuvvet olmayacağını gördüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması izlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" sonrası down sendromlu Ökkeş Demirbanka, Vali Ünlüer'e sancağı teslim etti.

Kısa film, mehteran konseri, Grup Visal şiir dinletisi ile devam eden etkinlikte, kaside ve ilahiler okundu.

Öte yandan Elbistan, Afşin, Ekinözü, Çağlayancerit, Pazarcık, Türkoğlu, Andırın, Nurhak ve Göksun ilçelerinde de çeşitli etkinlikler organize edildi.

Malatya

Malatya'da Yüzünçü Yıl Parkı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Programda Vali Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit selamlama konuşması yaptı.

Vali Seddar Yavuz, 15 Temmuz Şehitleri Bayrak Teslimi yarışlarında dereceye giren sporcunun sahneye getirdiği sancağı öptü.

Yavuz, daha sonra yarışlarda dereceye giren sporculara madalyalarını vererek, toplu fotoğraf çektirdi.

Katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi.

Programda. 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği öncülüğünde hazırlanan etkinlik, valilik binası önündeki kortej yürüyüşüyle başladı.

Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu'nda başlayan programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alana kurulan dev ekranlarda izlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen sancak koşusuna katılan gençler sancağı Adıyaman Valisi Osman Varol'a takdim etti.

Etkinliğe, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve diğer ilgililerle vatandaşlar katıldı.

Kilis

Kilis'te, Hacı Cümbüş Camisi'nde şehitler için mevlit okundu.

Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Hacı Cümbüş Camisi önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi.

Kilis Valisi Tahir Şahin, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin tarihi bir destan yazdığını vurguladı.

O gece Türk milletinin tek yürek olduğunu belirten Vali Şahin, "Kahraman ordumuza sızan, bir avuç FETÖ'cü hainin başlattığı darbe girişimine karşı, 7'den 70'e, kadını erkeği, yaşlısı genciyle tek yürek oldu." diye konuştu.

Etkinlikte gerçekleştirilen mehteran gösterisi katılımcılardan ilgi gördü.

Etkinliğe, Bağımsız Kilis Milletvekili Mustafa Demir, 1. Hudut Alay ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleştirildi - Son Dakika

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