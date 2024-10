Gazzeli Çocuklar Slovenya'da Tedavi Edilecek

Güncel

LÜBLİYANA, 14 Ekim (Xinhua) -- Gazzeli on çocuk, tedavi ve psikososyal rehabilitasyon için Pazar günü Slovenya'ya ulaştı. Bilgi, eski Slovenya Cumhurbaşkanı Danilo Turk'ün vakfı tarafından teyit edildi.

Gazze Şeridi'nden gelen on çocuk ve gençten oluşan grupta ciddi yaralanmalar söz konusu. Dördünün bacağı ile ikisinin kolu ampute edilmiş durumda. Danilo Turk'ün vakfı Let Them Dream'in web sitesinde yayımlanan mesaja göre, çocukların en küçüğü dört yaşında.

10 yaralı çocuğa, Lübliyana'daki URI Soca enstitüsünde en az 42 gün yoğun tedavi ve rehabilitasyon sağlanıp gerekli psikolojik yardım verilecek.

Rehabilitasyon projesi, Dışişleri Bakanlığı tarafından Eylül ayı başında başlatıldı. Bakanlık, proje kapsamında Gazze'de yerinden edilmiş en savunmasız 1.000'e yakın aileye de maddi yardım yapılacağını belirtti.