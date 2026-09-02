GİBTÜ'de Gazze için bilim ve dayanışma buluşmasında 20 rektör bir araya geldi - Son Dakika
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GİBTÜ'de Gazze için bilim ve dayanışma buluşmasında 20 rektör bir araya geldi

GİBTÜ\'de Gazze için bilim ve dayanışma buluşmasında 20 rektör bir araya geldi
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gazze İçin Bilim Kafe etkinliği kapsamında Filistin'den 20 rektörün katıldığı bir programa ev sahipliği yaptı. Programda Gazze'de yükseköğretimin geleceği, üniversiteler arası iş birlikleri ve ortak akademik çalışmalar ele alındı.

GAZİANTEP İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Gazze İçin Bilim Kafe etkinliği kapsamında düzenlenen 'Gaziantep'ten Gazze'ye: Bilim, Dayanışma ve Ortak Gelecek' programına ev sahipliği yaptı. Bilimin birleştirici gücü ile uluslararası akademik dayanışmayı aynı çatı altında buluşturan programda, Gazze ve Filistin'de yükseköğretimin geleceği, üniversiteler arası iş birlikleri ve ortak akademik çalışmalar ele alındı.

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar çevrim içi olarak katılırken, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Filistin Yükseköğretim Bakanı Prof. Dr. Amjad Barham, Gazze ve Filistin'deki üniversitelerin rektörleri ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı. Programın moderatörlüğünü Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şehmus Demir yaptı. Bilim, eğitim ve dayanışmanın sınırları aşan gücüne dikkat çekilen programda, Gazze ve Filistin'deki yükseköğretim kurumlarının yaşadığı zorluklar, akademik hayatın sürdürülebilirliği ve geleceğe yönelik ortak çalışma imkanları değerlendirildi.

ÖZVAR: ÜNİVERSİTELER ARASINDAKİ DAYANIŞMA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Programın açılışında çevrim içi olarak katılımcılara hitap eden Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarının yalnızca eğitim ve bilim üreten yapılar olmadığını, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını, barışı ve dayanışmayı temsil eden önemli kurumlar olduğunu vurguladı. Gazze ve Filistin'de yaşanan süreçte üniversitelerin ve akademik hayatın karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çeken Özvar, Türkiye'nin yükseköğretim alanında Filistinli akademisyen ve öğrencilerle dayanışmayı önemsediklerini ifade etti.

Üniversiteler arasında kurulacak güçlü iş birliklerinin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermeyeceğini, aynı zamanda geleceğin bilimsel ve akademik birikiminin oluşturulmasına da önemli katkılar sunacağını belirten Özvar, Türk yükseköğretim kurumları ile Filistin üniversiteleri arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

ÇEBER: FİLİSTİN, İSRAİL ZULMÜNDEN KURTULMALI'

Filistin'de ve Gazze'de hayatın her alanında özgürlüğün yaşanması gerektiğine belirten Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Bundan sonraki toplantıyı Gazze'de hep birlikte yapmak bize nasip olsun. O zaman bugünkü konuştuklarımızı konuşmayalım. İsrail zulmünden kurtulmuş özgür bağımsız çocukların rahatça okula gidebildiği Filistin ve Gazze'de eğitimi, yüksek öğretimi, sağlığı ve diğer konuları tam özgür tam bağımsız ve tam bir refah içindeki Filistin ve Gazze'ye ulaşmak için dua edelim" diye konuştu.

ŞAHİN: BU İNSANLIK SAVAŞIDIR'

Filistin ve Gazze için verilen mücadelenin insanlık görevi olduğuna dikkat çeken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Gazze'nin hakkını savunmak demek insanlığın hakkını savunmak demektir. Bugün değerli YÖK başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu Müslümanlığın savaşı değil insanlığın savaşıdır. Çocukların öldüğü ve öldürüldüğü dünyada hiçbirimiz masum değilim. Hep birlikte ayağa kalkmalı ilme, bilme, hikmete önem vermeliyiz" ifadelerinde bulundu.

DEMİR: GAZZE VE FİLİSTİN İÇİN FİİLİ ADIMLAR ATIYORUZ

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir Gazze ve Filistin için fiili adımlar atıldığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"YÖK Başkanımız Erol Özvar, 1 Eylül 21 Eylül Bilim kafe etkinliklerinde Gazze temasını ilk Gaziantep'te başlattı. Bu günü ayıran en önemli özellik YÖK başkanımız bizimle. Suriye Yüksek Öğretim Bakanı bizimle. Filistin'den toplam 20 rektör var ve bu rektörlerden 6'sı bizimle. Normal bir etkinliğin çok ötesinde bir anlam taşıyor. Burada amaç kesinlikle Gazze'yi Filistin'i konuşmak değil. Gazze ile birlikte Filistin ile birlikte konuşmak birlikte yol almaktır. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak somut adımlar atmaktır. Yüksek öğretim alanında ortak çalışmalar yürütmek için bir başlangıç. Artık fiili adımlar atacağız ve ortak projeler yürüteceğiz."

GAZZE VE FİLİSTİN ÜNİVERSİTELERİYLE ORTAK GELECEK VURGUSU

Programda Gazze ve Filistin'deki üniversitelerin rektörleri de yükseköğretim alanında yaşanan gelişmeler, akademik çalışmaların sürdürülebilirliği ve uluslararası üniversitelerle kurulabilecek iş birliği imkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akademik dayanışmanın güçlendirilmesi, ortak bilimsel projelerin geliştirilmesi, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin desteklenmesi ile bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması gibi başlıkların ele alındığı programda, üniversiteler arasında kurulacak güçlü ilişkilerin geleceğe önemli katkılar sunacağı vurgulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel GİBTÜ'de Gazze için bilim ve dayanışma buluşmasında 20 rektör bir araya geldi - Son Dakika

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