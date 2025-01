Görme Engelli Çiftin Aşkı: Sosyal Medyada Tanıştılar, Mutlu Evliliğe Adım Attılar

Güncel

KAYSERİ'de yüzde 95 görme engelli Fatma Dağ (49) ile Çorum'da yaşayan görme engelli Suat Dağ (43), birbirinin sesinden etkilenip aşık oldu. 1,5 yıl önce tanışan çift, evlenip Kayseri'de yaşamaya başladı. Mutlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Fatma Dağ, "30 yıldır görme engelliyim, yüzde 5 görüyorum. Eşimi yolda, yönlendirebiliyorum. Sosyal medyada bir grubum vardı. Kendisini gruba aldım. Orada sesimi duyunca beni beğenmiş. Ben de onu çok sevdim. Sesi çok güzeldi, yüreği daha güzelmiş" dedi.

Kayseri'de 1994 yılında geçirdiği kalp ameliyatı sırasında görme engelli kalan Fatma Dağ ile Çorum'da yaşayan doğuştan görme engelli Suat Dağ yaklaşık 1,5 yıl önce sosyal medyadan tanışıp konuşmaya başladı. Çift, birbirlerinin sesinden etkilenip aşık oldu ve 1 ay önce evlenip Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşamaya başladı. Suat Dağ, "2022 yılında bir kamu kurumundan emekli oldum. Evliyim, mutluyum. Küçük kardeşim de görme engelli, İstanbul'da öğretmenlik yapıyor. Her engelin zorluğu olduğu gibi görmemenin de kendine göre birtakım zorlukları var. Doğuştan olduğu için körler okullarında okuduk. Yurtlarda kaldık. 15,5 yıl çalışma hayatım oldu. Kendimizi ona göre yetiştirdik. Hayatımızı ona göre sistemleştirdik. En nihayetinde 6 Aralık 2024 Cuma günü itibarıyla da yanımda bulunan Fatma Hanım ile hayatımı birleştirdim" diye konuştu.

'MUTFAK İŞLERİ BENDE, TEMİZLİK ONDA'

Eşiyle sosyal medya grubunda tanıştıklarını söyleyen Suat Dağ, "Önce grupta sohbet ettik. Daha sonra sohbetimizi özele indirgedik. Aradan biraz zaman geçince Kayseri'ye geldim. Kayseri'de görüştük. Bir süre sonra isteme, söz ve nişan faslı oldu. Hayatımızı birleştirdik. Kendisini çok seviyorum. Ona karşı olan sevgim anbean çoğalmakta. Kendisi o kadar uyumlu bir hanımefendi ki, ona karşı herhangi bir olumsuzluk hissetmiyorum. Evlenmeden önce tek yaşıyordum. Hayat her zaman insana gülen yüzünü göstermiyor. Sıkıntılarımız oldu. Fatma'nın ameliyat süreci oldu. 15 günde 2 tane ameliyat geçirdi. Evlenmemiz biraz zorlaştı. İlk zamanlarda bayağı zorluklar yaşadık. Evde ne iş yapılıyorsa her şeyi ben yaptım desem yeridir. Fatma Hanım yavaş yavaş iyileşmeye ve benim işlerimi kolaylaştırmaya başladı. Mutfak işleri bende, temizlik işleri onda. Yardıma ihtiyacı olduğu için kendisine yardım ediyorum. Çünkü rahatsızlığından kalan denge sorunu ve ellerinde ciddi titremeler olduğu için ocak başına yaklaştırmıyorum. Biz her şeye birlikte gideriz. Ne ben ne de o tek başına gider" ifadelerini kullandı.

'AİLEM, '2 GÖRME ENGELLİ NASIL YAPACAKSINIZ', DEDİ'

Fatma Dağ ise 1994 yılında kalp ameliyatında doktor hatasından dolayı gözlerini kaybettiğini söyleyerek, "30 yıldır görme engelliyim. Çok çıkmaza düştüm. Mücadele ettim. Çok zorlandım ve acılar çektim. Hamdolsun bu günlere geldik. Bundan 20 yıl önce Ankara'da rehabilitasyon merkezinde eğitim gördüm. Daha sonra dernekler vasıtasıyla öz güvenimi kazandım. Baston kullandım. Ben yüzde 5 görüyorum. Eşimi yolda, 'Sağa dön, sola dön, araç var' diye yönlendirebiliyorum. Sosyal medyada bir grubum vardı. Kendisini gruba aldım. Orada sesimi duyunca beni beğenmiş. Ben de onu çok sevdim. Sesi çok güzeldi, yüreği daha güzelmiş. Kendisi merhametli. Beni hiç incitmiyor. Bazen ben ona sert çıkabiliyorum ama o bana hiç yükselmiyor. Sağ olsun bana hiç kızmıyor. Önce saygı, sonra sevgi. Kendisini aileme zor kabul ettirdim. Ailem, '2 görme engelli nasıl yapacaksınız?' dediler. Sonunda başardık. Görme engeli ve diğer engeli olanlar başarır. Azmetmek lazım" dedi.

'GÜVENİLİR İNSAN BULMAK KOLAY DEĞİL'

Fatma Dağ, "Ailem şimdi eşime teşekkür ediyor. Bana iyi baktığı için memnunlar. Tek başımıza sağlık ocağına, markete gidiyoruz. Markettekiler yardım ediyor. Suat Dağ, ömrümün geri kalanı demek. O, yaşadığım ömrümün en güzel anı. Diğer engellilere mücadele etmelerini öneriyorum. Aileleriniz 'yok' dese de siz kazanacaksınız. Güvenilir insan bulmak kolay değil. Araştırmadan balıklama atlamayın. O yüzden evlilikler çabuk bitiyor. Dikkat edin" dedi" diye konuştu.