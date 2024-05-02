CHP Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'in sorunlarını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'in sorunlarını Meclis gündemine taşıdı

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CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'in sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Kış, Mersin'e yapılan yatırımların eksikliğine dikkat çekerek, tamamlanamayan projelerin merkezi haline geldiğini belirtti. Ayrıca, Mersin'in vergi veren iller arasında önemli bir yere sahip olduğunu ancak kamu yatırımlarında ihmal edildiğini ifade etti. Kış, tüm vekilleri Mersin için iş birliği yapmaya davet etti.

02.05.2024 16:07  Güncelleme: 16:52
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(ANKARA)- CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'in sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Hükümet tarafından Mersin'e yatırım yapılmadığını ifade eden Kış, "Umuyoruz ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçim öncesi 'oy vermezseniz, hizmet yok' tehdidi yürürlüğe girmez çünkü biz Mersin'de bunu yaşıyoruz. Büyüyen, gelişen ve artık kabuğuna sığmayan kentimiz, ulaşım noktasında, hükümetin üzerine düşeni yapmadığı, söz verilip bitirilemeyen projelerin merkezi haline getirilmiştir" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Mersin'in sorunlarını dile getirdi. Mersin'de yeni projelerin yapılmadığını, başlanan projelerin ise tamamlanmadığını söyleyen Kış, "Gelin, parti ayrımı yapmadan, güç birliği içinde Mersinimiz için gereken adımları derhal atalım. Bu konuda tüm vekillerimizi iş birliği yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"'OY VERMESENİZ HİZMET YOK' ANLAYIŞINI YAŞIYORUZ"

Gülcan Kış şunları söyledi:

"Mersin, Türkiye'nin en çok vergi veren illeri arasında ilk 6'da, ülke ekonomisine katkı payında ilk 10'da yer almaktadır ancak kamu yatırımları konusunda hakkını alamayan bir kenttir. Sadece seçim dönemlerinde AKP'li Bakanların uğrak noktası olmuş, hayata geçirilemeyen, vaatlerin sıralandığı bir kent haline dönüştürülmüştür. İşte ben, sizlere, bir kent, yıllarca nasıl ihmal edilmiş, nasıl bilinçli olarak unutulmuş örnekleriyle bunu dikkatinize sunacağım. 31 Mart Seçimleri sonrası, Mersin'de yine sosyal belediyecilik kazanmış, tarihi oy farkı ile, Mersinliler yeniden memnuniyetle Vahap Seçer demiştir. Mersin Büyükşehir Belediyemiz, çalışmalarını kendi öz kaynaklarıyla devam ettirmiş ve bu konuda örnek olmuştur. Çalışan, hizmet eden kazanır. Umuyoruz ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçim öncesi 'oy vermezseniz, hizmet yok' tehdidi yürürlüğe girmez çünkü biz Mersin'de bunu yaşıyoruz. Büyüyen, gelişen ve artık kabuğuna sığmayan kentimiz, ulaşım noktasında, hükümetin üzerine düşeni yapmadığı, söz verilip bitirilemeyen projelerin merkezi haline getirilmiştir.

"BU CEZALANDIRMA DEĞİL DE NEDİR?"

Bunlardan en ayyuka çıkanı da Çukurova Havalimanı Projesi'dir. Dile kolay, 13 yıldır bitmek bilmeyen bir proje. Her gelen Bakanın açılış için tarih sözü verdiği proje. En son 2024 Ocak ayı içinde açılacağı ilan edildi ve ne yazık ki yine açılamadı. Halbuki bu projeye başlandığı tarihten itibaren, ülkemizde birçok havaalanı açıldı. Yeterli yolcusu olmayan, hatta hiç yolcusu olmayan havalimanları, deniz üzerine dolgu tekniğiyle yapılan ve birkaç yılda hızlıca biten havalimanlarını gördük. Ancak Çukurova Havalimanı bitirilemiyor. Ulaştırma Bakanı Mersin'de eline mikrofon alıp, 'Mersin için tüm sözümüzü tuttuk, vaat ettiğimizden fazlasını yaptık her proje için gurur duyuyoruz' diyebiliyor. Hangi gururdan bahsediyorsunuz Sayın Bakan? Bizzat gittim ve gördüm inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu cezalandırma değil de nedir? Mersin bu ülke sınırları içinde değil midir?

"HEDEFLENEN TARİHTE TAMAMLANMADI"

Yine geliyoruz başka bir ulaşım sorununa; Mersin- Gözne yolu üzerinde yer alan Akbelen Katlı Kavşağı'na. Buranın yapımı Karayolları'nın sorumluluğunda. İhalesi 2017 tarihinde yapılmış. Hedeflenen ve açıklanan tarihte tamamlanamadı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız defalarca gündeme getirdi. Çözümü için tüm partilere çağrı yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki olağan trafiği daha akıcı ve konforlu hale getirmek için benzer imalatları ortalama olarak 85 günde tamamlamaktadır. Ancak, Karayolları'nın uhdesinde bulunan Akbelen katlı kavşağında 7 yıldır tek çivi bile çakılmadı. Hala hizmete sunulmadı. Yoğun trafiği olan ve transit geçişte kullanılan D-400 karayolu da bir diğer önemli konudur. 2023 yılında günlük 104 bin 531 taşıtın geçtiği D-400 karayolu yapım işi tamamlanmamıştır. Sözleşme tasviye edilmiş olup 6 yıllık süreçte tasviye edilen iş tekrardan ihale edilmemiştir.

"ÇEŞMELİ- TAŞUCU YOLU İŞKENCEYE DÖNÜŞÜYOR"

Geliyoruz Mersin'in kanayan yarası Çeşmeli- Taşucu Otoyolu'na. Bu yol, halk arasında çile yolu olarak anılıyor. AKP'li Mersin vekilleri iyi bilirler. Çeşmeli- Taşucu arası, özellikle yaz aylarında işkenceye dönüyor. AKP'li vekillere sormak istiyorum; yazın bu yolu mutlaka kullanıyorsunuz. 1 saatlik yolu, 5 saatten önce çıkanınız var mı? Hiç mi sorumluluk hissetmiyorsunuz? Kim yapacak o yolu? Bu hükümetin Ulaştırma Bakanlığı değil mi? Ama henüz hiçbir adım yok. Büyükşehir Belediyemiz üzerine düşeni yapıyor. Yani yüzde 60 oy tesadüf değil. Bu noktada söz Ulaştırma Bakanlığı'nda. Herkes üzerine düşeni yaparsa, tamamlanan projelerle Mersin'de yaşam kalitesi yükselecektir. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde, Mersin halkı TBMM'ye 13 milletvekili gönderdi. AKP üst üste Bakanlarını Mersin'den milletvekili yaptı. Ancak anlattığım gibi Mersinimiz hak ettiğini alamıyor. Gelin, parti ayrımı yapmadan, güç birliği içinde Mersinimiz için gereken adımları derhal atalım. Bu konuda tüm vekillerimizi iş birliği yapmaya davet ediyorum."

CHP Milletvekili Gülcan Kış, Mersin\'in sorunlarını Meclis gündemine taşıdı
Kaynak: ANKA

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