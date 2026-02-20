GÜNDEM / 20 Şubat 2026 - Son Dakika
GÜNDEM / 20 Şubat 2026

20.02.2026 09:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"na katılacak.

6 Nisan 1920

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, Balıklıgöl esnafını ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/15.50/16.20/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valilik, Belediye Başkanlığı ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Elazığ/15.00/15.45/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim törenine ve Nurdağı ilçesindeki "Yeni Evim İlk İftarım" programına katılacak.

(Gaziantep/14.00/18.24) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Yeni Evim, İlk İftarım" programları kapsamında basın toplantısı düzenleyecek.

(Kahramanmaraş/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik ziyaretinin ardından il değerlendirme toplantısına katılacak, partisinin il başkanlığını, Keskin Belediyesi'ni ve Rahmi Pehlivanlı Müzesi'ni ziyaret edecek.

(Kırıkkale/14.15/15.15/16.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Gazi Ortaokulu'nu ziyaret edecek, "Maarifin Kalbinde Ramazan İftarda Konuşalım" programına katılacak.

(Artvin/10.30/11.00/13.30/14.30/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin Antakya İlçe Başkanlığı İftar Programı'na katılacak.

(Hatay/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, İsa Divanlı Camisi'nde mevlit programına katılacak, Bizim Aile Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'ni, Hakan Akdere Çocuk ve Gündüz Bakımevi'ni, şehit ailesi ile engelli ailesini ziyaret edecek, "İftara 5 Kala Programı" ve "Yeni Evim, İlk İftarım" programlarına katılacak.

(Kahramanmaraş/11.30-18.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak.

(Adıyaman/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile yapılan anlaşma kapsamında Sivas ve Karaman'da kurulacak GES projeleri imza törenine katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, partisinin il başkanlığında basın toplantısı yapacak, Valiliği ziyaret edecek, DAP ve Fırat Kalkınma Ajansı İmza Töreni'ne, Malatya Sanayi ve Teknoloji Projeleri açılışına, Yeşilyurt Sanayi Sitesi 1. etap anahtar teslim ve 2. etap temel atma törenine iştirak edecek, belediyeye ziyaret gerçekleştirecek ve TÜBİTAK Bilim Merkezi imza törenine katılacak.

(Malatya/11.45-17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Kefalet Destek Programı tanıtımı ve imza törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habib-i Neccar Camisi'nde kılacağı cuma namazının ardından Dörtyol-Hassa otoyolu ve demir yolu şantiyesinde basın açıklaması yapacak, Antakya 3. çevre yolunda incelemede bulunacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programına katılacak.

(Hatay/12.55/15.00/16.30/17.00/17.45/18.28) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini, Aralık 2025 dönemi tarımsal girdi fiyat endeksini, Ekim-Aralık 2025 dönemi iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret edip, ardından basın açıklaması yapacak, TOKİ konutlarında "Yeni Evim, İlk İftarım" programına katılacak, gençler ve sporcularla çay sohbetinde bir araya gelecek.

(Diyarbakır/16.30/17.00/18.09/20.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçıyla başlayacak.

(Rize/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak. Yarı finalde Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçları oynanacak.

(İstanbul/17.15/20.45) (Fotoğraflı)

4- Galatasaray Kulübü ile Alfemo arasındaki futbol A takımı forma yan sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

