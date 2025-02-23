GÜNDEM ÖZETİ / 23 Şubat 2025

Güncel

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ? Almanya'da genel seçimler için halk sandık başına gidecek.

(Berlin)

2-? ? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki 6. ve son maçında İzlanda'ya konuk olacak.

(Reykjavik/22.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına, Bellona Kayserispor-Göztepe, Corendon Alanyaspor- Adana Demirspor ve Trabzonspor- Gaziantep FK müsabakalarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Antalya/16.00/Trabzon/19.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, Siltaş Yapı Pendikspor- Esenler Erokspor, Central Hospital Ümraniyespor- Sakaryaspor, Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK ve Amed Sportif Faaliyetler-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Erzurum/13.30/Diyarbakır/16.00)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsusspor ve Danilos Pizza- Galatasaray Çağdaş Faktoring müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/Kocaeli/16.00)

5- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasına, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor Eker-Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları-VakıfBank ve Bahçelievler Belediyespor- Sarıyer Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Aydın/Bursa/15.00/İstanbul/18.00/18.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftası, Köyceğiz Belediyespor- Konya Büyükşehir Belediyespor maçıyla sürecek.

(Muğla/14.00)

7- Kadınlar Sutopu Challenger Kupası Dörtlü Final organizasyonu, Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde Vaterpolo Klub Vojvodina ile Zavk Mladost arasındaki üçüncülük ve Galatasaray Zena ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki final maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/10.00/12.00)

8- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun Avustralya'daki ilk ayağı, superpole ve ikinci yarışla tamamlanacak.

(Phillip Island/05.00/08.00)

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