Güzelbahçe'de Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Güzelbahçe'de Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi'nin Temeli Atıldı

Güzelbahçe Belediyesi ve İzmir Özel Türk Koleji'nin birlikte projelendirdiği ve Türk Koleji’nin yapımını üstlendiği ‘Güzelbahçe Belediyesi İzmir Özel Türk Koleji Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi’nin temeli, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde atıldı.

05.10.2024 11:41
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(İZMİR) - Güzelbahçe Belediyesi ve İzmir Özel Türk Koleji'nin birlikte projelendirdiği ve Türk Koleji'nin yapımını üstlendiği 'Güzelbahçe Belediyesi İzmir Özel Türk Koleji Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi'nin temeli, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde atıldı.

Temel atma törenine, İzmir Özel Türk Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Altan İnanç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Gökhan Özdemir,  CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, İTK Genel Müdürü Doğan Tatari, İTK yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Güzelbahçeli vatandaşlar katıldı.

"Can dostlar, bizim canımız"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, törendeki konuşmasında, Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi'nde sokak canları için büyük bir alan ayırdıkları belirterek, şunları kaydetti:

"Burası için çok söz söylendi. Can dostları barınağa mı kapatılıyor dendi. Öncelikle kamuoyunun, hayvan dostlarının bilmesini istediğim önemli bir şey var; burası barınak değil; gördüğünüz gibi burası büyük bir 'Yaşam Merkezi'. Herkes bunu böyle bilmeli. Biz can dostların kafeslere kapatıldığı, kötü koşullarda yaşatılmaya çalışıldığı bir barınak inşa etmiyoruz. Burası doğayla iç içe, hiçbir dış etkinin olmadığı, can dostların özgürce hareket edeceği bir yer.  İzmir Büyükşehir Belediyemizin Sasalı'da yapmış olduğu 'doğal yaşam alanı' örneğini veriyoruz her zaman. Çünkü can dostlarımız burada özgürce dolaşabilecekler. Neden doğal yaşam alanı çünkü can dostlarımız burada geniş bir arazide rahatlıkla yaşamlarını sürdürebilecekler. Kimsenin şiddetine maruz kalmayacak. Biz burada onlar için doğal bir alan yaratacağız. 28 dönümlük bir yerimiz var. Burada küçük bir kısmında idari ofis, can dostların bakımı, rehabilitasyonun yapılacağı alanlar yapacağız. Geriye kalan arazimizi bölümlere ayırıp, can dostlarımızın rahat bir şekilde gezip, hiçbir dış etkene maruz kalmadan burada yaşamalarını sağlayacağız.

"Bir ışık oldu Oğuz Tatış"

Bugün, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü,  burası hapishane olmayacak, burası can dostlarımızın özgürce huzur içinde yaşayacakları bir yer olacak. Onlar bizim her şeyimiz, hepsi bizim bir canımız. Çıkan bu yasa bizi hareketlendirdi. Ben kara kara düşünürken bir ışık doğdu. O ışık da sayın ağabeyim Oğuz Tatış oldu. Gerçekten çok minnettarız. Oğuz ağabeyi Temmuz ayında misafir ettiğimde 'Başkan ben böyle bir şey düşünüyorum' dediğinde ben gerçekten çok heyecanlandım. Bu kriz ortamında bize desteki veren İzmir Türk Koleji'ne minnettarız. Güzelbahçe olarak can dostlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Türkiye'de parmak ile gösterilen, her canlının çok huzurlu mutlu ve özgür yaşayacağı bir yer olacak. Buna tüm İzmir halkı şahit olacak,  30 ilçenin en güzel barınağı olacak. Parmakla gösterilecek Türkiye'de örnek bir 'Can Dostlar Yaşam Merkezi' olacak."

"Mutluluğumun tarifi yok"

Önemli bir projeye imza attıklarını söyleyen İzmir Özel Türk Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış ise "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ve bugün İzmir'de Sayın Mustafa Başkanım sayesinde Can Dostlar Bakımevinin temelini atıyoruz. 31 Temmuz'da görüştük ve biz 2 ay içinde burada temelimizi atıyoruz. Benim için ayrı bir heyecan, senelerdir Türkiye'de birçok belediye başkanı ile çalıştım fakat bu çalışma ayrı bir proje, bunun mutluluğunu dile getirmek istiyorum. Türkiye'nin hizmete ihtiyacı var. Böyle güzel çalışan iyi çalışan insanlara bu memleketin ihtiyacı var, Sayın Başkanı buradan tebrik ediyorum" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Veteriner Hekim Gökhan Özdemir de şöyle konuştu:

"Güzel bir işbirliğine örnek olmak herkese nasip olmuyor. Türkiye'ye örnek olacak bir proje. İzmir'de her zaman güzel örnekler oluyor. Burada öğrencilerimize bilinçli bir hayvan sevgisi aşılıyoruz. Her eğitimde gönüllüyüz. Buradaki örnek proje ile bakım evlerinde şartlar iyi olacak, konforlu bir şekilde hayvan sağlığı hizmetleri yürütülecektir. Hem Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'a hem de İzmir Özel Türk Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış'a bu güzel hizmet için teşekkür ediyoruz."

İzmir Özel Türk Koleji Genel Müdürü Doğan Tatari ise şunları söyledi:

"Doğru seçimler yapabilen, çevresine ve kendisine katkılar yapabilen, doğru Türk gençleri yetiştirme misyonumuz. İzmir Özel Türk Koleji modern eğitim tekniklerini uygulamakta öğrencilerimizi yaşama hazırlamaktadır. İzmir Özel Türk Koleji sadece İzmir'in değil, Ege Bölgesi'nin de önemli bir eğitim kurumudur. Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, bu anlamlı günde gururla bir şekilde parçası olduğumuz proje güzel İzmir'imiz için önemli bir kilometre taşı. Güzelbahçe Belediyesi iş bilirliği çerçevesinde 28 dönümlük arazide can dostlarımızın bakım-rehabilitasyonu için kurulan bu merkezin öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve mezunlarımız için yeri apayrı. 75 yıldır bir bileşeni olduğumuz şehrimiz İzmir'e bu imkanı sağlamanın gururunu yaşıyoruz."

Konuşmaların ardından Başkan Günay, İzmir Özel Türk Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış'a barınağın proje ve ruhsatını teslim etti. Ardından butonlara basılarak Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi'nin temelleri atılmış oldu.

'Güzelbahçe Belediyesi İzmir Özel Türk Koleji Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi' toplamda 28 dönümlük bir arazi üzerine konumlandırılacak; ana bina 198 metrekareden oluşacak. Ana bina; müdür, personel, veteriner, ilaç, teknik, enfeksiyon, ameliyathane, röntgen, karantina, morg ve malzeme odalarından oluşacak. Can dostlar için 437 metrekarelik alanda 200 adet kulübe bulunacak. Toplamda 500 metrekare kapalı, 28 dönüm içinde de özgürce yaşayabilecekleri bir alan oluşturulacak. Yeni Yaşam Merkezinin tüm masraflarını İzmir Özel Türk Koleji üstlenecek. Çalışmaların bitmesinden sonra Güzelbahçe Belediyesi, Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi'ni devralacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güzelbahçe'de Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

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