Haberler.com Ankara Temsilcisi, CHP Genel Merkezi'nde! İşte son durum

25.05.2026 11:11
Ankara'da dün tansiyon zirveye çıktı. Polis ekipleri tahliye için CHP Genel Merkezi'ne girdi, "mutlak butlan" kararı Özgür Özel'e tebliğ edildi. Çıkan arbede sonucu adeta savaş alanına dönen parti binasındaki son durumu Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, görüntüledi.

CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat üzerine polis ekipleri dün, parti binasına girdi. Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, kararın tebliğ edilmesinden bir süre sonra binadan ayrıldı. 

Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı. Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan arbedenin ardından parti binası adeta savaş alanına döndü. Peki bugün neler oluyor? Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, genel merkezdeki son durumu görüntüledi.

Dün yaşanan gerginliğin ardından CHP Genel Merkezi'ndeki temizlik ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı kurmayları CHP Genel Merkezi'ne gelerek, hasar gören alanlarda incelemelerini sürdürüyor.

Partide, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in fotoğrafları kaldırılırken, eski Genel Sekreter ve Genel Başkan yardımcılarının isimleri, oda kapılarındaki plakalardan söküldü.

