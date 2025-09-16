Silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Akdeniz: Zemzem suyu ikram ederken vuruldum - Son Dakika
Silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Akdeniz: Zemzem suyu ikram ederken vuruldum

Silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Akdeniz: Zemzem suyu ikram ederken vuruldum
16.09.2025 20:19
Silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Akdeniz: Zemzem suyu ikram ederken vuruldum
Haber Videosu

Kocaeli'nde ofisinde kendisine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Süleyman Yasin Akdeniz, saldırgana zemzem suyu ikram etmek için arkasını döndüğünde olayın gerçekleştiğini söyledi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 8 Eylül'de ofisinde kendisine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Süleyman Yasin Akdeniz, tedavisinin ardından taburcu oldu. Akdeniz saldırgana zemzem suyu ikram etmek için arkasını döndüğünde olayın gerçekleştiğini söyledi.

Kocaeli'nin Gölcül ilçesinde hac ve umre rehberliği yapan Süleyman Yasin Akdeniz, kendine ait ofiste tabancalı saldırıya uğradı. Yaralanan Akdeniz, hastanede tedaviye alındı. Saldırıya gerçekleştirenlere yönelik soruşturma kapsamında ise 7 kişi tutuklandı.

"İSTANBUL'DA OLSAYDIM, İSTANBUL'DA VURACAKLARDI"

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Süleyman Yasin Akdeniz, saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Umre için bana ulaşmak istedi. Yoğunluktan dolayı dönmedim ertesi gün, yani 6'sında, saat 13.30 civarında, 15 dakika telefonda görüştük. Umreyi konuştuk bu konuda benden bazı bilgiler aldı. İkna edici konuştu, dini jargonları çok kullandı. Pazar gününden anlaştığımız için Pazartesi günü dışarı çıktım, bazı eksikleri tamamladım. Saat 11: 00 gibi tekrar aradım, yazdım. O da 'yoldayız, Kocaeli girişinde trafik var, bir saati bulur' dedi. O sırada bana bir Türk numarası attı 'Amcaoğlum Ferhan önden gelmiş, orada buluşacaktık. Siz onu karşılayın, ben de geliyorum bir saate oradayım' dedi"

"ZEMZEM SUYU İKRAMI İÇİN ARKAMI DÖNDÜĞÜM GİBİ SİLAHA SARILMIŞ"

Ferhan diye kendini tanıtan kişiyle Türk numarası üzerinden iletişim kuruduğu için güvendiğini söyleyen Akdeniz, "Saat 12.00 sıralarında kameraların gözü önünde, arka tarafım Gölcük Karakolu, yan tarafım belediye gündüz vakti bir hal. Kapıda gördüm, beyaz şapkası vardı ve kısa sarı sakallıydı. Çok sıcakkanlı karşıladım. En fazla 30'lu yaşlardaydı tanımıyorum hala daha emniyet bilgi vermedi.

"O SIRADA TEKBİR GETİRDİM"

Zemzem suyu ikram etmek için arkamı döndüm. Oturduğu yerden ben arkamı döndüğüm gibi silaha sarılmış. Bu kişi beni sırtımdan, kafamdan, omuriliğimden olmak üzere hedef alıyor oturduğu yerden. Arkamı göremediğim için haberim yok. Zemzemi doldurmak için başım ve gövdemle yere eğilmek zorunda kaldım. Onu yerden alacağım sırada silaha sarıldı bir el ateş etti. Belime ve sırtıma denk gelmedi, direk kalçama denk geldi. Kurşun kalçamdan girip kasığımdan çıktı. O gün siyah bir kıyafet giymiştim, siyah bir pantolon ve siyah bir Medine tişörtüm vardı. Ateş eden biri benim neremden nasıl vurulduğumu anlayamazdı. Vurulunca doğrulamadım devrilince bir tane daha sıktı. O da kalça kemiğimin dört parmak aşağısına geldi. Kendimden geçip yere düştüm onun ofisten kaçtığını gördüm. O sırada yüksek sesle Allahü ekber diyerek tekbir getirdim" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ FETÖ İFŞALARINI BAŞLATMIŞTIM"

Olaydan sonra telefonuna ölüm tehdit mesajı geldiğini belirten Akdeniz, "Bir tekstil firması sahibi olduğu söyleniyor. Onun dışında da beni vurduktan sonra bir video atmışlar. Göbek atan bir çingene üzerine de benim deveyle resmimi koyup alt yazısında da bu eylemi yapmak için şeytan ile pazarlık yaptıklarını umreyi ucuza kapatmak için şeytana taş atmak yerine bana taş attıklarını söylediler. Öleceğime o kadar eminler ki bu şekilde bir vido atmışlar. Şu anda yaşıyorum elhamdülillah iyiyim. Tedavilerim devam ediyor işimin başındayım en kısa zamanda iyileşip ayağa kalkmayı ümit ediyorum.

Türkiye'deki FETÖ ifşalarına başlamıştım pek çok basın yayın organı ve emniyet kurumları da bundan faydalandı. Bu şekilde marka bir isim oldum. Basında FETÖ'cülerin Türkiye'deki faaliyetlerini ifşa eden Süleyman Yasin Akdeniz'linin haber yapılmasının tek sebebi o. Kimleri ifşa ettiğimi tek tek anlatsam bir sene sürer. FETÖ'nün emniyet, siyasi, adli, gençlik, yeni cemaatlerdeki, yurt dışı ve Türkiye'deki yapılanması hepsi hakkında ayrı ayrı çalışmalarım var. Bu çalışmalarım vesilesiyle Türkiye'de pek çok aile çoluk çocuğunu bu örgütten çekebildi. Vurulduğum ilk anda yayınladığım videolarda da isim ve hedef göstererek daha önceki yayınlarımda da kimlerin yaptığını söyledim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Akdeniz: Zemzem suyu ikram ederken vuruldum

  • Bayram Izgoren:
    bu ülkeye idam sart 2 0 Yanıtla
Silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Akdeniz: Zemzem suyu ikram ederken vuruldum
