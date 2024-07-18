Hacıosmanoğlu: Adaleti sağlamak çok zor değil - Son Dakika
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Hacıosmanoğlu: Adaleti sağlamak çok zor değil

Hacıosmanoğlu: Adaleti sağlamak çok zor değil

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, adaletin sağlanmasının zor olmadığını belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olanların adaleti sağlama niyeti olmadığı takdirde neden aday olduklarını sordu. Hacıosmanoğlu ayrıca, Türk futbolunun adil ve adaletli bir yönetim ihtiyacı olduğunu vurguladı ve sorunların adaletsizlikten kaynaklandığını söyledi.

18.07.2024 19:33
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(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Adalet diyoruz, bütün sorunlarımız adaletsizlikten çıkıyor. Bunu sağlamak çok zor bir şey değil ya. TFF Başkanı olarak adaleti sağlamak çok zor değil ki. Eğer bunu sağlama niyetiniz yoksa o zaman Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına niye aday oluyorsunuz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu toplantısında, başkan adayları oylama öncesi son konuşmalarını yaptı. Mevcut yönetimi eleştiren İbrahim Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

"Türk futbolunun sorunlarını biliyoruz. İçinden geliyoruz. Bunları teknik olarak burada benim anlatmama gerek yok. Çünkü teknik olarak da anlatabiliriz ama bunun çözümünü pratik olarak üretmemiz gerekiyor. Türk futbolunun adil ve adaletli bir yönetime ihtiyacı var ilk başta. Cumhurbaşkanı şöyle karışıyor böyle karışıyor diyorlar ama benim cumhurbaşkanına ne kadar yakın olduğumu herkes bilir. Bana şahsen en ufak bir faydası olmamıştır. Biz çocukken maçlar izlerdik, saha zemini evdeki halıdan daha güzel. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde stadyumlar dolu ama biz onun içini ahlakla dolduramıyoruz. Neden? Türk futbolunu yönetecek bir irade ortada olmadığı için.

Sorunları çözeceğiz ama federasyon olarak biz yaptık olduğuyla değil. Amatörden başlayarak üçüncü lig, ikinci lig, birinci lig, Süper Lig, bizim teknik ekiplerimiz ve kulüplerin teknik ekipleriyle oturacak, konuşacak kulüplerin menfaatine olacak şekilde ortak noktada oluşup bir karar alınacak.

Adalet diyoruz, bütün sorunlarımız adaletsizlikten çıkıyor. Bunu sağlamak çok zor bir şey değil ya. Başkanımız akademi kurduk, hakem yetiştirdik dedi. Nasıl yetiştiler ben anlamadım? Bizim bir atasözümüz var; balık baştan kokar! Siz irade ortaya koyabiliyor musunuz? TFF Başkanı olarak adaleti sağlamak çok zor değil ki. Eğer bunu sağlama niyetiniz yoksa o zaman Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına niye aday oluyorsunuz?

Biz 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Biz kendi evlatlarımıza güvenemiyoruz, onlara verdiğimiz paranın 10 katını yabancı hakemlere veriyoruz. Ne olacak? Adil yönetim olacak diye. Halil Umut Meler, Ankara'da yumruk yedi. Şimdi EURO 2024'teki performansını konuşuyoruz. Neden? Sayın UEFA temsilcimiz de burada. Ceferin, Meler'e 'İspanya'yı, Almanya'yı koruyun' gibi bir telkinde bulundu mu? Çıkıyorlar orada aslan gibi maç yönetiyorlar. TFF Başkanı'nın görevi de onlara o ortamı sağlamak. Ligler öncesi seminer oluyor, seminerde hakemler başkana sesleniyor. İnsani hata olabilir ya da çok sınırda bir takdir hakkınız vardır. Eğer Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa illa cüzi bir takdir hakkın varsa o takdir hakkını Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının hakim olduğu bir ortam oluşturursanız hakem arkadaşlarımız da performansını artıracaktır."

Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun geleceği için dostluk, kardeşlik, barış mesajlarını bu zamana kadar aralıksız verdik. Söz verdiğimiz her işi de eksiksiz yerine getirdik. Az önce çok değerli camialarımızdan birinin başkanının hakaretine maruz kaldık. Bu ifadeyi kınıyorum. Her delege eleştirebilir, bunu saygıyla karşılarız ancak üsluba dikkat edildiği sürece. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Biz yapacağımız işleri sadece konuşarak değil, yerine getirerek yaptık.

Türk futbolunun geleceğini güven temelinde inşa etmek istiyorsak, sadece günü kurtaran projelere ve kaostan beslenen tartışmalara zaman harcayamayız. Bizim Türk futbol ailesi olarak güç birliği içinde hareket etmemiz ve önyargılardan arınarak hep birlikte beraber çalışmamız gerekiyor. Bunun için önümüze somut projelerle şekillenen gerçekçi bir yol haritası koymamız gerekiyor. Bu yol haritasının hepimizi heyecanlandıran son durağı hiç kuşkusuz EURO 2032 olacak. Bizler stratejik bir yaklaşımla, İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız EURO 2032'de şampiyon olacak A Milli Takımımızın temellerini attık. A Milli Takımımızın ülkemizde düzenlenecek olan EURO 2032'de, Türk futboluna yeni başarılar kazanarak inşallah şampiyonluk kupasını ülkemize getirmesini umuyoruz."

Kaynak: ANKA

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