Haftanın tarihine bakış

Milli Savunma Üniversitesi, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından, 31 Temmuz 2016'da kuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan üniversite, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden, kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluştu.

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen, FETÖ aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunan askeri personeller Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilirken, bunlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başyaveri Albay Ali Yazıcı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subayı Yarbay Levent Türkkan ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın özel kalem müdürü Albay Tevfik Gök de yer aldı.

FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Belli başlı öteki olaylar

27 Temmuz

1612- Osmanlı padişahı IV. Murat doğdu.

1794- Fransız Devrimi'nin jakoben önderlerinden Maximilien Robespierre, iktidardan düşürüldü ve Fransa Milli Meclisince tutuklandı. Robespierre, 28 Temmuz'da idam edildi.

1914- Avusturya, Sırbistan'a resmen savaş ilan etti, I. Dünya Savaşı başladı.

1926- Eski İttihatçı ve İzmir suikastı girişimi sanıklarından Kara Kemal, yakalanmak üzereyken, saklandığı tavuk kümesinde intihar etti.

1953- İki milyondan fazla kişinin öldüğü Kore Savaşı sona erdi.

1957- Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu.

1964- ABD'de siyahiler, Federal Mahkemeye başvurma hakkını elde etti.

1970- Portekiz diktatörü Salazar öldü.

1976- ABD'de bulunan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e, Waldorf Astoria Oteli'nde konuşurken, Kıbrıslı Rum Staviros Skopetrides tarafından suikast girişiminde bulunuldu.

1978- Ünlü piyango bayisi Nimet Abla (Özden) öldü.

1980- İran'ın devrik Şahı Rıza Pehlevi kanserden yaşamını yitirdi.

1996- Atlanta Olimpiyat Parkı'nda meydana gelen patlamada iki kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine koşarak giden TRT kameramanı Melih Uzunyol da kalp krizi geçirerek vefat etti.

2008- İstanbul Güngören'deki bir caddede, vatandaşların yoğun olduğu akşam üzeri art arda meydana gelen iki patlamada 17 kişi öldü, 154 kişi yaralandı. Düşük şiddetli patlama üzerine, ne olduğunu anlamak için olay yerine toplananlar ikinci patlamanın kurbanı oldu.

2016- OHAL Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlandı.

2016- FETÖ'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığında 87 general, 726 subay, 256 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 32 amiral, 59 subay, 63 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 30 general, 314 subay, 117 astsubay Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarıldı. Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı.

2018- Kuzey Kore, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarını ABD'ye iade etti.

2021- Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'nin atmosferinde ilk kez su buharı bulunduğu bildirildi.

28 Temmuz

1402- Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezıd (I. Bayezıd), Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilerek esir düştü. Osmanlı Devleti'nde "Fetret Devri" başladı.

1499- Davut Paşa komutasındaki Türk donanması komutanlarından Burak Reis, Sapiyenza Adası yakınlarında karşılaşılan Venedik donanması ile çıkan çarpışmada şehit düştü.

1750- Alman besteci Johann Sebastian Bach öldü.

1808- Padişah III. Selim, İstanbul'da IV. Mustafa'nın emriyle boğularak öldürüldü.

1821- Arjantinli general Jose de San Martin, Lima'ya girerek Peru'nun bağımsızlığını ilan etti.

1920- Meksikalı isyancı Panço Villa teslim oldu.

1921- Kütahya'da toplanan Yunan Savaş Meclisi, Ankara'ya yürüme kararı aldı.

1929- Kırk sekiz ülke, savaş esirlerine ilişkin Cenevre Konvansiyonu'nu imzaladı.

1939- Demiryolu Aşkale'ye ulaştı.

1946- İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1992- Barselona'da yapılan 25. Olimpiyat oyunlarında, halterci Naim Süleymanoğlu 60 kiloda şampiyon oldu.

1996- Emperyal gazinolarının sahibi Ömer Lütfi Topal, aracıyla evine giderken açılan çapraz ateş sonucunda öldürüldü.

2002- TÜPRAŞ yakınındaki Akçagaz Dolum Tesisleri'nde yangın çıktı. 2,5 saatte kontrol altına alınabilen yangın, 3 trilyon lira zarara yol açtı.

2005- Umut Operasyonu'na ilişkin davada, Ferhan Özmen ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Davada 2 sanık 6 yıl 3'er ay, 4 sanık 3 yıl 1'er ay, 1 sanık da 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

2006- Tiyatro sanatçısı Baykal Saran, 69 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2011- 1917 yılında restorasyon amacıyla Türkiye'den Almanya'ya götürülen Boğazköy Sfenksi, 94 yıl sonra ana yurdu Hitit başkenti Hattuşa'ya götürülmek üzere Almanya'dan İstanbul'a getirildi.

2011- Kıbrıs Rum kesiminde deniz üssündeki patlama sonrası ortaya çıkan kriz nedeniyle hükümet istifa etti.

2012- Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası final maçında Türkiye, Mısır'ı 1-0 yenerek şampiyon oldu.

2016- Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada sanık olan eski Isparta Güvenlik Şube Müdürü Dursun Özmen, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

2017- Aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Başbakan Navaz Şerif, Pakistan Anayasa Mahkemesi tarafından görevden uzaklaştırıldı ve siyasetten ömür boyu men edildi.

2021- Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, Türkiye tarihinin en büyük yangınlarının ilki olarak kayıtlara geçti.

2022- İspanya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da ilk ölüm kayıtlara geçti.

2022- Türk müziğinin unutulmaz ismi sanatçı İlhan İrem, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti.

2024- İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, mazbatasını ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'den alarak göreve başladı.

29 Temmuz

1832- İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu, Osmanlı ordusunu yenilgiye uğrattı.

1856- Ünlü besteci Robert Schumann hayata veda etti.

1890- Hollandalı ressam Vincent Van Gogh hayatını kaybetti.

1948- 14. Olimpiyat Oyunları, Londra'da başladı. Türkiye, 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla olimpiyat beşincisi oldu.

1951- Galatasaray kulübünün kurucularından Ali Sami Yen vefat etti.

1958- Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) kuruluşu ABD Kongresinde onaylandı.

1981- İngiltere Prensi Charles, Lady Diana Spencer ile evlendi.

1989- İran'da Devlet Başkanlığı seçimini Haşimi Rafsancani kazandı.

1992- Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Kemal Kayacan, üç terörist tarafından, İstanbul'daki evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

2015- Taliban lideri Molla Ömer'in iki yıl önce öldüğü açıklandı.

2024- Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

30 Temmuz

1784- "Ansiklopedi"nin kurucusu Fransız edebiyatçı, filozof Denis Diderot Paris'te öldü.

1896- Alman İmparatorluğunun kurucusu ve ilk Şansölyesi Otto Von Bismarck vefat etti.

1908- Aralarında Cemal ve Talat paşalar ile Cavit Bey'in de bulunduğu Selanik İttihat ve Terakki Cemiyeti sorumluları İstanbul'a geldi.

1922- Başkomutan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi ve Garp Cephesi Komutanı İsmet paşalar, Akşehir'de "Büyük Taarruz"un ayrıntılarını görüştü.

1953- Demiryolları, devlet işletmesi haline getirildi.

1990- Sinema sanatçısı Hüseyin Peyda, 70 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1992- Grekoromende 62 kiloda Akif Pirim, Barselona Olimpiyatları'nda şampiyon oldu.

1995- Çeçenistan ve Rusya arasındaki savaşa son veren bir dizi anlaşma Grozni'de imzalandı.

2006- Türkiye'de kadın haklarının önde gelen savunucularından gazeteci yazar Duygu Asena yaşama veda etti.

2007- İsveçli yönetmen Ingmar Bergman 89 yaşında öldü.

2008- Anayasa Mahkemesi, AK Parti'nin kapatılması istemiyle açılan davayı karara bağladı. Anayasa Mahkemesinin 6 üyesi, partinin "kapatılması", 5 üye ise "kapatılmaması" yönünde oy kullandı. Anayasa'da kapatma için aranan nitelikli çoğunluk olan 7 üyenin oyuna ulaşılamadı. Ancak Yüksek Mahkeme, AK Parti'nin 2008'de aldığı Hazine yardımından 1/2 oranında yoksun bırakılmasına karar verdi.

2009- Türkiye, 3G sistemlerinin kullanıldığı 121'inci ülke oldu. Gece yarısından itibaren GSM operatörleri 3G hizmeti sunmaya başladı.

2015 - Hint Okyanusu'ndaki Fransız toprağı Reunion Adası'nda bulunan 2 metrelik bir kanat parçasının, Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebatıyla kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya uçağına ait olduğu belirlendi.

2015 - Suriyeli muhalif savaşçılardan, terör örgütü DEAŞ ve Esed rejimine karşı koyması amacıyla ABD ve Türkiye tarafından ortaklaşa hazırlanan "eğit-donat" programına katılarak Suriye içlerine giden ilk birlikten 18 kişi ve komutanları, Nusra Cephesi güçleri tarafından alıkonuldu.

2016- Yüksek Askeri Şura üyelerinin başbakan, genelkurmay başkanı, başbakan yardımcıları, adalet bakanı, dışişleri bakanı, içişleri bakanı ve milli savunma bakanı ile kuvvet komutanlarından oluşması kanun hükmünde kararnameyle düzenlendi.

2020- ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars keşif aracı "Perseverance"ı uzaya fırlattı.

2022- Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş'ı geçen en genç Türk yüzücü oldu.

2024- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç-Şevval İlayda ekibi, atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya elde ederek, Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.

31 Temmuz

1560- Piyale Paşa, Tunus'un Cerbe Adası'nı ele geçirdi.

1886- Ünlü Macar piyanist ve besteci Franz Liszt 75 yaşında öldü.

1908- II. Abdülhamit döneminde resmi bir göreve dönüşen "hafiyelik" resmen ortadan kaldırıldı.

1921- Yunan Kralı Konstantin, işgal sırasında Eskişehir'e geldi.

1922- İstiklal Mahkemeleri Kanunu TBMM'de kabul edildi.

1922- Türkiye'nin ilk resmi spor teşkilatı olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kuruldu.

1932- Keriman Halis, Belçika'da Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi. Atatürk kendisine "Ece" soyadını verdi.

1932- Almanya'da 230 milletvekilliği alan Naziler birinci parti oldu. Sosyal demokratlar 133, komünistler 89 milletvekili çıkardı.

1936- İspanya'da General Franco'nun faşist güçleri Madrid'i kuşattı.

1944- "Küçük Prens" adlı eseriyle ünlü Fransız pilot ve yazar Antoine de Saint-Exupery, Akdeniz semalarında keşif uçuşu sırasında kayboldu.

1949- Veliefendi Hipodromu'nda seyirciler at yarışlarına hile karıştırıldığı iddiasıyla hakem kulesini ve tribünleri yaktı.

1952- Türkiye'nin ilk sendikal konfederasyonu olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruldu.

1959- Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adaylığı için resmen başvurdu.

1971- ABD'li astronotlar David Scott ve James Irvin, ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdi.

1980- ASELSAN ilk Türk telsizini üretti.

1980- Silahlı saldırıya uğrayan Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği İdari Ataşesi Galip Özmen vefat etti.

1996- Gazetelerin promosyon faaliyetlerine "kültürel ürünler" dışında sınırlama getiren yasa kabul edildi.

2015- ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yaklaşık 5,4 milyar dolar değerinde balistik füze satışı için onay verdi.

2016 - Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi kuruldu.

2016- Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen, FETÖ aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunan 1389 askeri personel, kanun hükmünde kararnameyle TSK'dan ihraç edildi.

2018- Mars, 15 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma geldi.

2019- ABD yönetimi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine aldı.

2020- ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle Çin yönetimine ait 1 kuruluşu ve 2 Çinli yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

2021- Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nedret Güvenç 91 yaşında vefat etti.

2023- Antarktika'daki deniz buzu seviyesinde, küresel ısınma nedeniyle "rekor seviyede" erime görüldü ve Arjantin büyüklüğünde kayıp yaşandı.

2024- Hamas lideri İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta uğradığı saldırıda öldürüldü.

1 Ağustos

1063- İlk Selçuklu Devleti Hükümdarı Tuğrul Bey hayata veda etti.

1521- Osmanlı orduları, Belgrad'ı kuşatma altına aldı.

1571- Lala Mustafa Paşa, Magosa'ya girerek Venedik Cumhuriyeti egemenliğindeki Kıbrıs'ı ele geçirdi.

1840- İlk Türkçe gazete Ceride-i Havadis yayımlanmaya başlandı.

1931- New York'tan havalanıp Yeşilköy'e inerek uzun uçuş rekoru kıran pilotlar Russel Boardman ve John Polando, Yalova'da Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edildi.

1933- İstanbul Darülfünunun yerini üniversite aldı. İstanbul Üniversitesi kuruldu.

1936- Berlin Olimpiyatları, Hitler'in de katıldığı seremoniyle açıldı. Amerikalı siyahi atlet Jesse Owens, oyunlarda tüm rekorları alt üst ederek dört altın madalya kazandı.

1950- Türkiye, NATO'ya girmek için yaptığı başvuruyu yineledi.

1971- Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) kuruldu.

1975- Helsinki Nihai Senedi (Helsinki İnsan Hakları Sözleşmesi) imzalandı.

1977- Süleyman Demirel'in başbakanlığında kurulan ve MSP ile MHP'nin koalisyon ortağı olarak katıldığı İkinci MC Hükümeti güvenoyu aldı.

1978- ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde alınan kararla Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu şartlı olarak kaldırıldı.

2001- İş adamı Üzeyir Garih İstanbul'da öldürüldü.

2001- Azerbaycan, Sovyetler Birliği'ne bağlıyken kabul ettiği Kiril alfabesinden 1920'lerin başında bağımsızlık döneminde kısa süre uyguladığı Latin alfabesine yeniden geçti.

2002- ABD, bazı Güneydoğu Asya ülkeleriyle kapsamlı terörle mücadele anlaşması imzaladı.

2005- Suudi Arabistan Kralı Fahd'ın, uzun bir hastalık dönemi ve 23 yıllık iktidarın ardından 84 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine yerine 1955'ten bu yana fiilen krallığı yöneten 82 yaşındaki veliaht Prens Abdullah Bin Abdülaziz geçti.

2007- ABD'nin 2004 ve 2005 yıllarında Irak güvenlik güçlerine dağıttığı 190 bin kadar silahın kaybolduğu ortaya çıktı.

2008- Konya'nın Taşkent ilçesi Balcılar beldesinde bir vakfa ait üç katlı kız öğrenci yurdu çöktü. Enkaz altında kalan 18 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

2012- Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe, Ankara'dan İstanbul'a dönüşünde TEM Otoyolu'nun Sakarya-Akyazı mevkisinde trafik kazası sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti.

2015 - Türkiye'nin ilk "Altın Plak" ödüllü sanatçısı, "Türkülerin Anası" olarak anılan Muzaffer Akgün, 90 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

2016- Ankara 1. İdare Mahkemesi, soruların sınavdan günler öncesinde sızdırıldığı gerekçesiyle 2010 KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür kısımlarını oy birliğiyle iptal etti.

2018- Danimarka'da kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi yürürlüğe girdi.

2018- Milli Okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix'sinin sıralama turlarında 70 metrelik atışlar sonucu 686 puan topladı ve Avrupa rekoru kırdı.

2022- Hindistan'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Asya'da ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

2022- 28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve İzmir'de cezaevinde bulunan eski orgeneral Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

2023- İngiltere, DEAŞ'ın 2014'te Yezidilere yönelik işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdı.

2024- MİT, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen ve "İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en büyük takas" olarak tarihe geçen operasyon kapsamında, 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.

2024- AB üyesi ülkeler tarafından 25 Mayıs'ta kabul edilen dünyanın ilk "Yapay Zeka Yasası", 12 Temmuz'da Birliğin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

2024- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla dünya gündemine girdi.

2025- Dünya basınının önde gelen yayın kuruluşlarından TIME dergisi, kapağında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinden Ali Jadallah'ın İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çektiği fotoğrafı kullandı.

2 Ağustos

1492 - İspanya'da, Musevilere dinlerini değiştirmeleri, aksi takdirde ülkeden ayrılmaları için verilen süre sona erdi. İspanya Musevilerinin çoğu, Kemal Reis'in kadırgalarıyla İstanbul'a geldi ve Osmanlı devletince hoşgörüyle karşılandı.

1875 - Dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı.

1914 - Almanya, Rusya'ya savaş ilan etti.

1914 - Osmanlı Devleti ile Almanya arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

1914 - Osmanlı Devleti seferberlik ilan etti.

1921 - İtalyan tenor Enrico Caruso öldü.

1922 - Telefonun mucidi Alexander Graham Bell öldü.

1926 - "Lotus" adlı Fransız gemisi, Türk sularında "Bozkurt" adlı Türk gemisine çarparak batmasına yol açtı.

1944 - Türkiye, İngiltere ve ABD'nin önerisi üzerine Almanya ile siyasal ve ekonomik ilişkilerini kesti.

1945 - II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'sına yön vermek için Potsdam'da bir araya gelen ABD Başkanı Harry Truman, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Joseph Stalin, görüşmelerini tamamladı. Almanya, konferansta ABD, İngiliz, Fransız ve Sovyet komutanlarınca yönetilecek dört ayrı işgal bölgesine ayrıldı.

1959 - Diyarbakır'da "Sinan I" petrol kuyusu işletmeye açıldı.

1990 - Irak'ın Kuveyt'i işgali üzerine, Kuveyt Emiri Şeyh Cabir es-Sabah Suudi Arabistan'a kaçtı.

2008 - Sanatçı, oyuncu, yapımcı, bir dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği de yapan Osman Yağmurdereli, tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında vefat etti.

2009 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, birinci "Ergenekon" davası ile Danıştaya yönelik saldırıya ilişkin davanın birleştirilmesine karar verdi.

2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 75 yıl aradan sonra Kerkük'e giden ilk Türk Dışişleri Bakanı oldu.

2016 - FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

2017 - ABD Hava Kuvvetleri Kaliforniya eyaletinde yılın dördüncü silahsız kıtalar arası balistik füze denemesini yaptı.

2018 - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk YAŞ toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

2019 - Rusya'nın 3 Temmuz'da çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ABD'nin de çekilmesiyle INF sona ermiş oldu.

2019 - Bilim insanları, Güneş sisteminin de içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinin üç boyutlu haritasını çıkardı.

2021- Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak, kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.

2025- Türkiye'den Suriye'ye Azerbaycan doğal gazının iletimine başlandı.