Altındağ Belediyesi İşçileri Geriye Dönük Ödemeleri İçin Protesto Etti

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Haber: NİSANUR YILDIRIM/ Kamera: ÜNAL AYDIN

Altındağ Belediyesinde çalışan HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası üyesi işçiler, geriye dönük ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle Altındağ Belediyesi önünde toplanarak yaşadıkları haksızlıkları protesto etti. Kucağında çocuğuyla belediye önünde protestoya katılan bir işçi, "Bu nankörlük. Biz 1,5 yıldır para bekliyoruz. Anamız ağlıyor. Sabahın 5 buçuğunda işe başlıyoruz. Siz hala feryat ediyorsunuz. İşinize gelmiyor. Sendika bu değil. Yazıklar olsun. Şu çocuğun hakkını yiyorsunuz, utanmıyorsunuz. Allah sizi bildiği gibi yapsın." diye konuştu.

Altındağ Belediyesi ile HAK İŞ'e bağlı Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girdi. Sendika üyesi Altındağ Belediyesi işçileri, TİS'in yürürlüğe girmesinin ardından geriye dönük ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle belediye önünde toplanarak protestoda bulundu.

Altındağ Belediyesi işçileri, hem Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir'i hem de AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'yı protesto etti. İşçiler geriye dönük ödemelerinin yapılmasını talep ederken, Özdemir işçilerin dağılmasını istedi. İşçiler ise "Başkan buraya", "HAK-İŞ, sendika istifa", "İşçinin hakkını işçiye verin", "İşçi burada, başkan nerede" sloganlarını attı.

"CEBİMİZDE 5 KURUŞ PARA YOK"

İşçilerden birinin "Bizim hesabımıza 68 bin lira para yatırılmış. Paramız yok. Hakkımızı alamadık. Cebimizde 5 kuruş para yok." sözleri üzerine Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "Amacımız sizin haklarınızı almak. Birilerini yuhalamaya gelmedik. Biz bu belediyede yıllardır ekmek yiyoruz. Şu ana kadar burada hiç sıkıntı yaşamadık. Şimdi bir sıkıntı yaşandı. Bunu da çözeceğiz." diye konuştu.

"1,5 YILDIR PARA BEKLİYORUZ. SENDİKA BU DEĞİL"

Kucağında çocuğuyla protestoya katılan işçi de "Bu nankörlük. Biz 1,5 yıldır para bekliyoruz. Anamız ağlıyor. Sabahın 5 buçuğunda işe başlıyoruz. Siz hala feryat ediyorsunuz. Feryat etmeyin. Bunları boşverin. İşinize gelmiyor. Sendika bu değil. Yazıklar olsun. Şu çocuğun hakkını yiyorsunuz, utanmıyorsunuz. Allah sizi bildiği gibi yapsın." diye konuştu.

Genç bir belediye işçisi ise "Sendika istifa" dediklerinde sendika yetkililerin kendilerine tehditvari baktığını söyledi.

"19 BİN LİRA ALIYORUZ"

Bir diğer belediye işçisi, "Başlayalı 7 ay oldu. Bize 'maaşınız düzelecek' dediler. Aynı işi yapıyoruz. Herkes 30 bin alırken biz 19 bin lira alıyoruz. Asgari ücret, yol, yemek dahil çalışmıyoruz." şeklinde konuştu. Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir'in işçiye "Altındağ Belediyesi'nde 27-28 bin liranın altında alan işçi yok." karşılığını vermesi üzerine, işçi bu ücreti almadığını söyledi.

"BAŞKAN BİZİM SAYEMİZDE BURADA OTURUYOR. GİTTİ, MAMAK'TA ADAY OLDU"

Bir başka belediye işçisi de "Bu başkan bizim sayemizde burada oturuyor. Gururla gitti, Mamak'ta aday oldu. Gelsin burada bir açıklama yapsın. 5 yıldır ben bir kere görmedim. Ben şuradaki müdürlerin hiçbirini tanımıyorum." diye tepki gösterdi. Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir'in konuşması sık sık işçilerin sloganlarıyla kesildi.

"HEPİMİZİN BELEDİYEDEN ALACAĞI BİRİKTİ"

Halil Özdemir, işçilere ve işverene seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

"Altındağ Belediyesinde hangi taşı kaldırsak sizin alın teriniz var. Sizin haklarınız ödenemez. Haklarınız parayla kıyaslanacak bir şey değil. Biz alacaklarımızı aylardır uğraşmamıza rağmen belli bir noktaya gelemedik. Biz buraya kavga etmeye gelmedik. Biz belediyemizi de rahatsız etmeye gelmedik. Burası bizim ekmek teknemiz. Bizler 2023'ün birinci ayında TİS'te bir anlaşma sağlayamadık. Sizler için istediğimiz ücreti alamadık. Alamayınca Yüksek Hakem Kuruluna gönderdik. Daha sonra Kuruldan sözleşme geldi. Belediye bu sözleşmenin çok yüksek olduğunu söyleyerek itiraz etti. Sözleşmemiz 4-5 ay sonra tekrar geldi ve uygulanmaya başladı. Daha sonra ek protokol yaptık. Ortalama yüzde 30'a yakın ek protokol aldık ama bu arada 2023'ün birinci ayında yürürlüğe giren TİS'ten hepimizin belediyeden alacağı birikti. Bu alacakları 8 aydır konuşarak çözmeye çalıştık. Bizim tek hedefimiz konuşarak masa başında uzlaşmak. Biz defalarca işverenimizle görüşmemize rağmen içerdeki alacaklarımızı alamadık. Ramazan ayı geldi. Herkesin 3'er 4'er çocuğu var. Önümüz bayram. Piyasanın hali, enflasyonun hali belli. '35 biner lira içeride alacağımız var. Bunları ödeyin' dedik. Belediye bunu ödemedi, ödeyemedi. İmkanlarımız kısıtlı dedi. En kısa zamanda içerideki alacaklarımızı ödeyiniz.

Bizler zaten aldığımız ücretle hayat pahalılığından dolayı anca ucu ucuna geçinen işçileriz, emekçileriz. Bir an önce alacaklarımızın ödenmesi için tekrardan belediyeye sesleniyoruz. Birileri farklı bir yere çekmeye çalışabilir. Ama biz emekçi kardeşlerimin hakları için buraya geldik. Provokatörlere fırsat vermeyiz. Biz emekçiyiz, hakkımızı istiyoruz. Belediye Başkanımıza da buradan sesleniyoruz, Bizim içerdeki ücretlerimiiz ödeyiniz. Çok bir para değil. Ödemediğiniz takdirde biz ücretlerimizi alana kadar oturup görüşüp farklı şekilde eylemlerimize devam edeceğiz."

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir konuşmasının ardından işçileri sessizce dağılmaya davet etti. Altındağ Belediye işçileri ise Özdemir'i protesto ederek yuhaladı. İşçiler, belediye önünde beklemeye devam etti.