Hakkında yakalama kararı bulunan Tan Taşçı'dan ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı bulunan Tan Taşçı'dan ilk açıklama

21.05.2026 10:34
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılan isimlerden biri de şarkıcı Tan Taşçı oldu. Sessizliğini bozan Taşçı, adının soruşturmada geçtiğini medyadan öğrendiğini ve konser için Bodrum'dan İzmir'e hareket edeceğini söyledi. Ünlü şarkıcı, planlanan konserlerinde herhangi bir iptal olmadığını de belirtti.

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu magazin gündemine damga vurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isim hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan ve yurt dışında oldukları öğrenilen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu isimler arasında şarkıcı Tan Taşçı’nın da yer alması dikkat çekti.

“BEN DE MEDYADAN ÖĞRENDİM”

Hakkındaki gelişmeler sonrası Tan Taşçı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şarkıcı, adının soruşturmada geçtiğini basın yoluyla öğrendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bahsi geçen yasaklı madde operasyonunda adımın geçtiğini ben de sizler gibi sosyal medyadan ve magazinden öğrendim. Açıkçası ben de şaşkınım. Şu an Bodrum’daki evimdeyim ve planlanan konserlerimiz için İzmir’e hareket etmek üzereyim. Konuyla ilgili resmi süreci avukatım aracılığıyla takip ediyor, detaylı bilgiyi kendisinden bekliyorum.”

KONSERİNİ İPTAL ETMEDİ

Tan Taşçı, açıklamasının devamında konser programıyla ilgili de bilgi verdi. Ünlü şarkıcı, planlanan organizasyonlarda şu an için herhangi bir aksama olmadığını ifade etti.

Taşçı, “Planlanan konserlerimizle ilgili şu an için herhangi bir aksama ya da iptal durumu söz konusu değildir. Gelişmeleri netleştikçe doğrudan sizlerle paylaşacağım” dedi.

TAN TAŞÇI KİMDİR?

Almanya'da, Selma ve Yusuf Taşçı'nın küçük oğlu olarak dünyaya gelen Tan, ilkokula Ankara'da, Arı Koleji'nde başladı. Lise eğitimini ise Rauf Denktaş Lisesi'nde tamamladıktan sonra polifonik korolarda uzun süre şarkı söyledi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Korosuna katıldı. Bunun yanında şan dersleri de aldı.

Daha sonra, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan bölümüne girdi. Aynı zamanda halk müziği, sanat müziği gibi çeşitli korolarda ve devlet operasında görev aldı. Sahne dersleri de alan Tan, "Mürüvvetsiz Mürüvvet" adlı Türk filminde de rol aldı. Öğrencilik yıllarında da birçok gece kulübünde ve organizasyonlarda sahne alan Tan, 13 Mayıs 2005'te tümü kendi bestelerinden oluşan "Rica Ederim" adlı ilk albümünü çıkardı ve bu albümdeki slow parçalarla adını duyurdu.

İki yıl süren ilk albüm promosyonunun ardından, Tan 2. albümü "Sözümü Tutamadım"ı Erol Köse imzasıyla sevenlerinin beğenisine sundu. Kendi şarkılarının yanında bir de Sezen Aksu ve unutulmaz besteci söz yazarı Onno Tunç eseri "Geçer"e de albümünde yer verdi.

24 Mayıs 2008 tarihinde "Yıldızlar Da Kayar" isimli sözü ve müziği Ferdi Tayfur'a ait olan şarkıyı yeniden yorumladı. 1 Haziran 2009'da ise "İşaret" adlı 4. albümünü çıkardı ve bu albümde de yine Ferdi Tayfur'a ait olan "Sanma Ki" adlı şarkıyı yorumladı.

Sanatçı 2010 yılında Taş Yürek adlı 5. albümünü, 2011 yılında Serdar Ortaç'la beraber seslendirdiği Benim Gibi Olmayacak adlı single yayınlandı. Tan 2012 yılında "İlk" adını taşıyan albümünü müzik severlerin beğenisine sundu.

Tan Taşçı 2008'de "Yıldızlarda Kayar", 2009'da "Sanma ki", 2010'da "Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" ve 2012'de de "İmkansız" adlı şarkıları başarılı şekilde cover yapar ve verdiği röportajlarda "Yapacağım her albümde yeni bir cover şarkı koymayı düşünüyorum." şekilde demeçler vermiştir.

2013 yılında aranjör Yasin Keleş ile birlikte sözleri Aysel Gürele ait "Ara Ara" adlı şarkıyı yeniden yorumlamıştır.

Sanatçı "İlk" albümünden sonra 2014 yılında önce "Bırak Beni" ve sonrasında "Ağrılı Başımız" adında iki farklı single yayımlamıştır.

Ayrıca 2016 yılında ''Sevmek Yetmiyor Bazen'' ve 2018 yılında ''Bana Aşktan Söz Etme'' albümlerini çıkarmıştır.

Kendisi vegandır.

