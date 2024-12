Halep\'te hayatın daha hızlı normale dönmesi için "Cerablus modeli" önerisi

Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında terörden temizlenen Cerablus'ta yaptıkları hizmet sonrası bölgenin hızlıca normale döndüğünü aynı modelin Halep'te uygulanması için hazırladıkları raporları ilgili bakanlıklara gönderdiklerini söyledi.

Şahin, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in yıllarca halkına zulmettiğini ve bunun sonucunda çok sayıda kişinin Türkiye'ye sığındığını hatırlattı.

Suriye'de gelinen noktada insanlığın kazandığını belirten Şahin, "O günün şartlarında baktığınızda canını, namusunu, ailesini, çoluğunu çocuğunu nereye götürecek? Güvendiği limana götürecek. Türkiye'den başka güveneceği liman yoktu. Çünkü Türkiye insani bakış olarak onlara güven verdi. Biz de batı medeniyetinin yaptığı gibi yapabilirdik. Ölen Aylan bebekleri görmezden gelebilirdik ama yapmadık. Her şeye rağmen bir anne, baba, insan bakışıyla bu işi yönetmeye çalıştık. Gelinen noktada aslında insanlık kazandı." dedi.

"Gaziantep-Halep kardeşlik ve umut yolu açıldı"

Şahin, Suriye'de yeni bir hayat ve umudun başladığını, bu nedenle de bölgenin yeniden ayağa kalkması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Halep-Gaziantep hattı umut yolu, kardeşlik yolu olarak açıldı. Yeni bir başlangıcın dönemindeyiz. Orada bir devlet aklı var ve çalışıyor. Devlet aklı ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor. İnsanın önce kendini güvende hissetmesi lazım. Terör örgütü PKK/ YPG'nin, DEAŞ'ın orada olduğu yerde insan çoluğunu çocuğunu, yuvasını taşıyabilir mi? Dolayısıyla oranın güvenli olması gerekiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü çok mühim. Suriye'nin toprak bütünlüğünün Suriyeliler tarafından yönetilir hale dönüştürülmesi gerekiyor. Bize düşen yerelden yerele bütün desteği vermemiz."

"Gaziantep'teki misafirlerimizin yüzde 85-90'ı Halepli"

Gaziantep'in tarih boyunca Halep ile kardeş şehir olduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Biz Halep'le kardeş şehiriz. Gaziantep'te yaşayan misafirlerimizin de yüzde 85-90'ı Halepli zaten. Dolayısıyla Halep-Gaziantep hattında onların sivil toplumuyla konuştuğumuzda oradaki barınma ihtiyacının bir an önce giderilmesi lazım. O kadar çok bombalanmış ki orası... Bir an önce evlerinin yapılması gerekiyor. Daha önce Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği destekleri buradaki kalışa göre yapılıyordu ama artık oradaki barınma ihtiyacını giderecek desteğe dönüşmesi gerekiyor. Burada şu an 100 bin çocuk eğitim hayatının içerisinde. Biz kaynaştırma modeliyle çocuklarımızı eğitim hayatına kazandırdık. Bu çocukların okullarının bir an önce yapılması lazım. Ailelerin temel ihtiyacı olan barınma, yeme, içme, eğitim, sağlık, istihdam, beş ana başlıktaki temel ihtiyaçlarının giderilmesi lazım."

Halep, Cerablus modeli ile kalkınacak

Şahin, 2016'da Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine "Çok hızlı bir şekilde Cerablus'un normalleşmesini istiyoruz." dediğini aktararak, Büyükşehir Belediyesinin verdiği desteklerden sonra terörden temizlenen Cerablus'ta hayatın kısa sürede normale döndüğünü dile getirdi.

Önlerinde bir Cerablus modeli bulunduğuna dikkati çeken Şahin, şözlerini şöyle sürdürdü:

"Cerablus'a ilk gittiğimizde 80 kamyon temizlik yaptık. Su yoktu ve hemen suyun getirilmesini sağladık. Hatta 7 mühendis o sırada yaralandı. Onu bile göze aldık. Karkamış ilçemizden elektriği çektik. Beraberinde onların en temel ihtiyacı olan yeme içme ihtiyaçlarıyla ilgili Karkamış'ın desteğiyle ekmeklerini üretip oraya gönderdik. Bunun sonunda hayat hızlı bir şekilde normalleşti. 100 bin kişi Cerablus'a döndü. Şimdi o yüzden bu normalleşme sürecini adım adım ve doğru adımlarla yapmamız gerekir. Kardeşlerimiz oraya giderken, onurlu ve gönüllü geri dönüşümü temin ederken bizim onları gönül, kültür ve ticaret elçimiz olarak göndermemiz ve bu komşuluk hukukunu güçlü bir şekilde korumamız gerekiyor."

"Kültür turizmi için elimizde çok büyük fırsatlar var"

Şahin, Halep ve Gaziantep'te bulunan tarihi kalelerin fiziki olarak birbirine çok benzediğini, iki şehrin tarih boyunca her anlamda birbirine çok yakın olduğunu söyledi.

İki kentin kültür ve turizm açısından birbirine değer kattığını ve tamamladığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Halep'te mesela soğuk çeşitler çoktur, bizde sıcak çeşitler. İkisi birleştiğinde olağanüstü bir gastronomi altyapısı var. Kültür turizmi için Halep'te elimizde çok büyük fırsatlar var. Halep'in sanayisi şu andaki bölgenin en büyük sanayisi konumunda. Sanayiden sanayiye, ticaretten ticarete, yerelden yerele, sivilden sivile sosyal kalkınma modeli olması lazım. Çok hızlı bir şekilde Halep normalleştiğinde herkes yurduna yuvasına dönmek istiyor. İyi yönetilmesi gerekiyor ve biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Halep kardeş şehrimize daha önce ne kadar destek verdiysek aynı desteği yine vermeye hazırız ve kararlıyız."

"Raporlarımızı hazırladık ve bakanlıklara gönderdik"

Suriye'nin hızlı şekilde normalleşmesi için Suriyeli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş birliği içinde olduklarına değinen Şahin, buna ilişkin bazı çalıştaylar yaptıklarını ifade etti.

Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Raporlarımızı hazırladık, bakanlarımıza ve genel merkezimize ilettik. Biz oturup konuşuyoruz, çok sayıda çalıştaylar yaptık bu konuyla ilgili. Nasıl bir modele ihtiyacımız var onlarla birlikte yapıyoruz. Kendi kafamıza göre yapmıyoruz. Oranın sivil toplum örgütleriyle, oranın sanayicileriyle birlikte yapıyoruz. İki grup oturup birlikte çalışıyor. Bu raporlarımızı da alıp iletilmesi gereken yerlere iletiyoruz. Şu anda da devletimiz, hükümetimiz, genel merkezimiz bu konuda çalışmalar yapıyor, bunun sonunda bize verilecek görev neyse biz onun gereğini bundan önce yaptık, bundan sonra da yaparız."