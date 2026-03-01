Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var - Son Dakika
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var

Hamaney\'in ölümü sonrası Tahran\'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
01.03.2026 11:36
ABD ve İsrail’in ortak saldırısında hayatını kaybettiği duyurulan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Tahran’da on binlerce kişi sokağa çıktı. Başkentin sembol noktalarından İnkılap Meydanı'nda adeta mahşeri kalabalık görülürken halk, "Amerika'ya ölüm" sloganları atıyor.

İran devlet televizyonu, ülkenin 37 yıllık dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamanın ardından başkent Tahran’da on binlerce kişi sokaklara çıktı.

Tahran’ın sembol noktalarından İnkılap Meydanı kısa sürede doldu. Havadan kaydedilen görüntülerde meydanı ve çevre caddeleri dolduran yüz binlerce kişilik kalabalık dikkat çekti. 

"AMERİKA'YA ÖLÜM" SLOGANLARI ATILIYOR

Kitle her geçen saat büyürken, meydanda “Amerika’ya ölüm” sloganları yükseldi. İranlılar Hamaney’in fotoğraflarını taşıyarak meydanda toplandı. Kalabalığın ağıtlar yaktığı ve gözyaşı döktüğü anlar kameralara yansıdı. Tahran sokaklarında derin bir yas havası hakim olurken, halkın öfke ve endişe içinde olduğu gözlendi.

40 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Hamaney’in ölümü sonrası ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edildi. Kamu kurumları ve okulları kapsayan 7 günlük resmi tatil kararı alındı. Bayraklar yarıya indirildi, eğlence programları iptal edildi. Başkentte güvenlik önlemleri artırılırken, Tahran başta olmak üzere birçok kentte kalabalıkların meydanlara inmeye devam ettiği bildirildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 535353 535353:
    keşke bağırmayla olsaydı 5 2 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Bu işlerin böyle olmadığını yüzyıllardır anlamamış bir toplum.. Jeton ne zaman düşer acaba daha ne lazım size? 5 0 Yanıtla
    Gökhan Çevikel Gökhan Çevikel:
    1978 öncesi iran toplumu, eğitim düzeyi ve bilimsel çalışmalara bakıldığı zaman aslında yuzyillardir bu yolda değiller. Darbe sonrası ülke bu yolu seçiyor. Sonuç HÜSRAN 1 0
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Selam olsun doğduğun güne, olduğun güne ve tekrar diriltileceğin güne ey seyyidim ey rehberim...Sen İslâm düşmanlarının tüm şer planlarına çomak soktun, mazlumların ümidi oldun. İnşaallah devrettiğin bu bayrak en kısa zamanda gerçek sahibine ulaşacak ve dünyaya hakim olacak adalet devleti kurulacak... 1 3 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
