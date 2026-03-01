Hamaney\'in ölümü sonrası Tahran\'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var

İran devlet televizyonu, ülkenin 37 yıllık dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamanın ardından başkent Tahran’da on binlerce kişi sokaklara çıktı.

Tahran’ın sembol noktalarından İnkılap Meydanı kısa sürede doldu. Havadan kaydedilen görüntülerde meydanı ve çevre caddeleri dolduran yüz binlerce kişilik kalabalık dikkat çekti.

"AMERİKA'YA ÖLÜM" SLOGANLARI ATILIYOR

Kitle her geçen saat büyürken, meydanda “Amerika’ya ölüm” sloganları yükseldi. İranlılar Hamaney’in fotoğraflarını taşıyarak meydanda toplandı. Kalabalığın ağıtlar yaktığı ve gözyaşı döktüğü anlar kameralara yansıdı. Tahran sokaklarında derin bir yas havası hakim olurken, halkın öfke ve endişe içinde olduğu gözlendi.

40 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Hamaney’in ölümü sonrası ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edildi. Kamu kurumları ve okulları kapsayan 7 günlük resmi tatil kararı alındı. Bayraklar yarıya indirildi, eğlence programları iptal edildi. Başkentte güvenlik önlemleri artırılırken, Tahran başta olmak üzere birçok kentte kalabalıkların meydanlara inmeye devam ettiği bildirildi.