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İsrail'in skandal tecavüz iddiasına Biden da destek verdi! Hamas'tan yaylım ateşi - Son Dakika
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İsrail'in skandal tecavüz iddiasına Biden da destek verdi! Hamas'tan yaylım ateşi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Hamas direnişçilerini cinsel şiddet ve tecavüzle suçlama iddialarını desteklemesi Hamas'ı kızdırdı. Hamas'tan yapılan açıklamada "Asılsız siyonist iddiaların benimsenmesini şiddetle kınıyoruz. Bir lider için bunu yeni bir ahlaki düşüş olarak görüyoruz." ifadeleri yer aldı.

06.12.2023 - 03:07,  Güncelleme: 08:47
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Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın, " İsrail'in, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı saldırılarında Hamas direnişçilerini cinsel şiddet ve tecavüzle suçlama girişimi olan asılsız iddiaları" benimsemesini şiddetle kınadı.

"TECAVÜZLE SUÇLAMA GİRİŞİMİ OLAN İDDİALARI BENİMSELEMELERİNİ KINIYORUZ"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın ABD'nin Boston şehrinde düzenlediği seçim mitinginde, "Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında İsrailli kadınlara tecavüz ettiğine" yönelik raporların varlığına ilişkin söylemlerine değinildi. Açıklamada, "ABD Başkanı Biden'ın, kahraman direnişçilerimizi 7 Ekim'deki Aksa Tufanı saldırıları sırasında cinsel şiddet ve tecavüz ile suçlama girişimi olan asılsız siyonist iddiaları benimsemesini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"BİDEN İÇİN AHLAKİ BİR DÜŞÜŞ"

Biden'ın "ucuz siyonist propaganda" yaptığı ifade edilen açıklamada, "Asgari düzeyde tarafsızlığa sahip olması gereken bir lider için bunu yeni bir ahlaki düşüş olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, uluslararası medya kuruluşlarına siyonist iddiaların asılsız olduğunu ortaya çıkarma çağrısı yapıldı.

İsrail'in skandal tecavüz iddiasına Biden da destek verdi! Hamas'tan yaylım ateşi
İsrail Başbakanı Netanyahu

"BU YALAN UYGULANAN SOYKIRIMI ÖRTBAS ETMEYE YÖNELİK BİR TUTUM"

Hamas'ın İsrailli esirlere iyi davrandığı hatırlatılan açıklamada, İsrail'in suçlamalarına ilişkin, "Bu bariz yalanın tekrarlanması, İsrail işgal ordusunun ABD silahlarıyla halkımıza karşı uyguladığı savaş suçunu, soykırımı ve etnik temizliği örtbas etmeye yönelik siyonist tutumdur." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Hamas mensuplarını 7 Ekim saldırılarında "tecavüz ve cinsel şiddet uygulamakla" itham etmesine karşı Hamas'tan 4 Aralık'ta yapılan açıklamada, İsrail'in asılsız iddialarının "Hamas'ın İsrailli esirlere insanca muamele etmesini örtmeye çalıştığı umutsuz bir girişim" olduğu belirtilmişti.

İsrail'in skandal tecavüz iddiasına Biden da destek verdi! Hamas'tan yaylım ateşi
ABD Başkanı Biden

İSRAİL, BİNLERCE VİDEO TOPLADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İsrail makamlarının kasım ayında yaptığı bir soruşturmada, "7 Ekim'de gerçekleşen saldırılarda Filistinli silahlı kişilerce kadınlara tecavüz edildiği yönünde tanık ifadelerinin bulunduğu binlerce videonun toplandığı" öne sürülmüştü.

Haaretz gazetesi, 18 Kasım'da polis soruşturmasına dayandırdığı haberinde, bir İsrail helikopterinin, 7 Ekim'de İsrail içine sızan Hamaslıların yanı sıra bölgede düzenlenen müzik festivaline katılan sivillere ateş açtığını yazmıştı. Festivalde 364 kişinin öldürüldüğü ifade edilmişti.

İsrail'in skandal tecavüz iddiasına Biden da destek verdi! Hamas'tan yaylım ateşi

REHİNELERLE GÜZEL BİR ŞEKİLDE VEDALAŞMIŞLARDI

Hamas ile İsrail'in Gazze'de "çatışmalara insani ara" ve esir takası uzlaşısı kapsamında, İsrailli esirlerin serbest bırakıldığı sırada Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarıyla gülümseyerek samimi tavırlar sergilediği görülmüştü.

İŞGALDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 82, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü. Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk ve 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 260 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

7 GÜNLÜK İNSANİ ARA VERİLMİŞTİ

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta insani aranın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İsrail'in skandal tecavüz iddiasına Biden da destek verdi! Hamas'tan yaylım ateşi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in skandal tecavüz iddiasına Biden da destek verdi! Hamas'tan yaylım ateşi - Son Dakika
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