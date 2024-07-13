"Güvenli" dedikleri bölgede katliam yapan İsrail, suçunu örtmek için yalana başvurdu, Hamas'tan jet yanıt geldi - Son Dakika
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"Güvenli" dedikleri bölgede katliam yapan İsrail, suçunu örtmek için yalana başvurdu, Hamas'tan jet yanıt geldi

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İsrail, işgal altındaki Gazze'de "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi bölgesine saldırı düzenledi. Tel Aviv yönetimi, en az 71 kişinin öldüğü, 289 kişinin de yaralandığı korkunç katliamı örtbas etmek için bahanesini de buldu. İsrail ordusu, saldırıda Filistinli liderlerin hedef alındığını iddia ederken Hamas'tan bu iddialara yalanlama geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in, Filistin halkına yönelik "Nazi soykırımına devam ettiği" vurgulandı.

13.07.2024 15:01
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Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda, Filistinli liderleri hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinli liderlerini ilk kez hedef almıyor. Bunun yalan olduğu daha sonra kanıtlandı." ifadelerine yer verildi.

Hamas, İsrail'in Filistinli liderleri hedef aldığı iddialarını yalanladı

"İSRAİL, KATLİAMIN BOYUTLARINI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Hamas, İsrail'in Han Yunus'taki "güvenli bölge" olarak nitelendirilen El-Mevasi bölgesine yönelik saldırısında Filistinli liderlerin hedef alındığı yönündeki iddiaları reddetti. Hamas'tan yapılan açıklamada, bu durumun İsrail'in gerçekleştirdiği "korkunç katliamın boyutlarını örtbas etme çabası" değerlendirmesi yapıldı.

Hamas, İsrail'in Filistinli liderleri hedef aldığı iddialarını yalanladı

"İSRAİL NAZİ SOYKIRIMINA DEVAM EDİYOR"

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki Mevasi bölgesindeki katliamla, Filistin halkına yönelik "Nazi soykırımının devam ettiği" ifade edilen açıklamada, ABD yönetiminin bu suçun "doğrudan ortağı" olduğu kaydedildi. Açıklamada, Mevasi bölgesinde İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar, "en güçlü şekilde" kınandı.

Hamas, İsrail'in Filistinli liderleri hedef aldığı iddialarını yalanladı

NE OLDU?

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus'ta Mavasi bölgesine düzenlenen saldırıda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'ın ve diğer ilgili kişilerin hedef alındığını iddia etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda 71 kişinin öldüğünü, 289'unun yaralandığını açıkladı. Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırısından önce Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesini Filistinliler için "güvenli bölge" şeklinde sınıflandırdığını belirtti.

Hamas, İsrail'in Filistinli liderleri hedef aldığı iddialarını yalanladı

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

"Güvenli" dedikleri bölgede katliam yapan İsrail, suçunu örtmek için yalana başvurdu, Hamas\'tan jet yanıt geldi
Kaynak: AA

Tel Aviv, Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Güvenli' dedikleri bölgede katliam yapan İsrail, suçunu örtmek için yalana başvurdu, Hamas'tan jet yanıt geldi - Son Dakika

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