Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Türkiye'de dua edildi - Son Dakika
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Türkiye'de dua edildi

Bursa, Kütahya, Balıkesir, Eskişehir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için dua edildi.

31.07.2024 19:26
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Bursa, Kütahya, Balıkesir, Eskişehir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için dua edildi.

İkindi namazının ardından Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından organize edilen programda vatandaşlar Ulu Cami avlusunda bir araya geldi.

Program öncesi İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır gece saatlerinde şehit edilen Heniyye için dua etti.

Daha sonra grup adına açıklama yapan Furkan Arı, İran'da füze saldırısı sonucu İsmail Heniyye'nin şehit edilmesini lanetledi.

Yüreği yanık Anadolu insanı olarak Heniyye'nin aziz hatırasını yaşatacaklarını belirten Arı, sözlerine şöyle devam etti:

"Müslümanlar birbirini gerçek manada sevdiklerinde mesele kökünden çözülecektir. Bu sevgi olursa aradaki nifak tohumları kuruyacak, herkes birbirini doğru anlayacak, sınırlar kalkacak, insanlar kucaklaşarak gönüller birleşecek. Bu birleşme olunca Müslümanlar birbirlerine yaslanacak birlikte büyüyecek ve birlikte güçleneceklerdir. İşte o zaman dünya 5'ten büyük olacak adalet üzerine yeni bir dünya kurulacaktır."

Açıklamanın ardından vatandaşlar sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını lanetledi.

Balıkesir

Balıkesir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Sivil Toplum Platformu öncülüğünde tarihi Zağnos Paşa Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına, sivil toplum örgütleri temsilcileri yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Heniyye ve tüm şehitler için okunan duaların ardından sivil toplum kuruluşları üyeleri, sloganlarla İsrail saldırılarını lanetledi.

Kütahya

Heniyye için Kütahya Ulu Cami'de ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, namazın ardından cami önünde bir araya gelen Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu üyeleri adına yaptığı açıklamada, Filistin halkına ve İslam alemine başsağlığı diledi.

"Yeryüzünün tüm vicdanlı insanları İsrail terör örgütünün alçaklığına, korkaklığına, azgınlığına tanık olsun." diyen Köse, şöyle konuştu:

"Katil İsrail'in alçakça saldırılılarına korkakça suikastlarına, hadsiz tehditlerine arka çıkan, bölgemizi kan gölüne çevirmeye ahdetmiş arz-ı mevud zırvalıklarına para saçanlar lobilerine yardım yataklık eden, meclisinden Gazze kasabı aşağılık katil Netanyahu'yu alkışlayan katil ABD Ortadoğu'dan defolup gitmedikçe, ne Ortadoğu ne ülkemiz ne de dünya güvende olmayacak."

Açıklamanın ardından Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu Başkanı Ülfet Balon, Heniyye ve tüm şehitler için dua etti.

Vatandaşlar tarafından tekbir getirilerek "Kahrolsun İsrail" sloganı atıldı.

Eskişehir

Eskişehir Reşadiye Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, emekli vaiz Enver Töre dua ettirdi.

İkindi namazının kılınmasının ardından grup adına konuşma yapan Memur Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi İbrahim Akar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Programda, Kardeşlik Platformu üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar yer aldı.

Bilecik

Kayıboyu Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda İl Müftüsü Ali Erhun, ikindi namazını kıldırdı.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşların yer aldığı programda, namazdan sonra Heniyye, Filistin'de hayatını kaybedenler ile tüm şehitler için dua edildi.

Yalova

Yalova Merkez Cami avlusunda ikindi namazı sonrası sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen programda, Heniyye için dua edildi.

Ardından toplanan grup adına açıklamayı okuyan Hacı Ömer Anlayışlı, İsrail'e tepki amaçlı cumartesi günü düzenleyecekleri programa da davet etti.

Program, gıyabi cenaze namazının kılınması ve Filistin'de hayatını kaybedenler ile tüm şehitler için duaların edilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Türkiye'de dua edildi - Son Dakika

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