Hamas'tan Lahey Grubu'na Destek

Hamas, Lahey Grubu tarafından 15-16 Temmuz'da Kolombiya'da düzenlenen toplantı sonucunda kaleme alınan, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımda İsrail'in ihlallerine karşı önlem alınmasını öngören ortak bildiri karşısında memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hamas, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 15-16 Temmuz'da düzenlenen İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkı aleyhinde yürüttüğü saldırılar kapsamındaki ihlallerine karşı bir dizi önlem içeren sonuç bildirisine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Hamas'ın İsrail'e silah ve mühimmat tedarik edilmesi de dahil yaptırımlar uygulanması, yapılan anlaşmaların gözden geçirilmesi ve Gazze Şeridi'nde işlenen suçlara ilişkin uluslararası soruşturmaların kolaylaştırılması"nı içeren bildiriyi takdirle karşı takdirle karşıladığı kaydedildi.

Bu adım, katliamlar, aç bırakma ve temel yaşam gereksinimlerinin engellenmesi sonucu insani trajedinin zirveye ulaştığı Gazze Şeridi başta olmak üzere İsrail'in Filistin halkı aleyhinde işlediği savaş suçlarını ve ihlalleri reddeden, özgür küresel vicdanın canlı bir ifadesi şeklinde değerlendirildi.

Hamas, tüm dünya ülkelerine, "İsrail'i azletmek, suçlarını ortaya çıkarmak ve cezalandırıcı önlemler almak için en geniş kapsamlı uluslararası cephenin oluşturulması" çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya saldırılarında süregelen uluslararası hukuk ihlallerinin ele alınması ve yasal ve diplomatik önlemler üzerinde anlaşma sağlanması hedefiyle Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 15-16 Temmuz'da toplantı düzenlendi.

Toplantıya 31 Ocak'ta Lahey'de düzenlenen toplantıda kurulan Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras, Malezya, Namibya, Senegal ve Güney Afrika'nın oluşturduğu "Lahey Grubu" liderlik etti.

Toplantıya Filistinli temsilcilerin yanı sıra Türkiye, Brezilya, Portekiz, Cezayir, Lübnan, Umman, Uruguay, Bangladeş, Şili, Cibuti, Endonezya, Nikaragua ve Saint Vincent ve Grenadinler'den de heyetler katıldı.

Lahey Grubu, tüm ülkeleri Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye ve İsrail işgalini sonlandırmaya yönelik mümkün olan tüm adımları atmaya davet etmişti.

Grup üyeleri ayrıca, İsrail'e askeri yakıt ve silah taşıyan gemilerin kendi karasularında demirlenmesini yasaklama kararı aldığını duyurmuş, bunun, devletlerin soykırımı önleme yükümlülüğü çerçevesinde alındığını vurgulamıştı.

Toplantıda yapılan konuşmalarda Lahey Grubu'nun kurucu üyelerinden bazılarının halihazırda İsrail'e yönelik çeşitli yaptırımlar uyguladığı aktarılırken, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi, İsrail bağlantılı gemilerin bu ülkelerin limanlarına yanaşmasını yasaklama ve İsrail'den silah alımının durdurulması gibi adımların atılacağı ifade edilmişti.