Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR Parkı Genişletildi - Son Dakika
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR Parkı Genişletildi

Edirne'de bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, Bulgaristan'a açılan TIR kuyruklarının oluşmasını engellemek için 600 araçlık yeni bir park yapıldı. Park alanı 24 saat izlenerek güvenlik sağlanırken, sürücüler ise daha düzenli bir hizmet talep etti.

13.06.2024 11:52
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EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan ve TIR'ların uzun kuyruklar oluşturduğu Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 600 araçlık yeni park yapılarak araç park kapasitesi, 1350'ye çıkarıldı.

Bulgaristan ve Romanya'nın 31 Mart'tan itibaren Avrupa Birliği (AB) içinde serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen bölgesine kısmen katılması için anlaşma sağlandı. Gelişmenin ardından Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı karşısındaki Bulgar gümrüğü Lesovo'da kontroller sıkılaştırılmaya başlandı. Kontrollerin artmasıyla, Türkiye'den aldıkları ihraç ürünleri Avrupa ülkelerine taşıyan TIR'lar, Hamzabeyli yolu üzerinde zaman zaman 35 kilometreyi bulan kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta bekleyen sürücüler, ihtiyaçlarını karışlayacak tesis bulunmaması nedeniyle zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

TIR PARKI 24 SAAT İZLENİYOR

Uzun kuyruklar nedeniyle Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. (GTİ), faal durumda bulunan 750 TIR kapasiteli araç parkını genişletme kararı aldı. 120 bin metrekare olan park, 200 bin metrekare alana genişletilerek 600 araç kapasiteli park yapıldı. Toplam 1350 TIR alabilecek park hizmete alındı. Park alanı 120 güvenlik kamerasıyla 24 izlenerek, olası kaçak göçmenlerin araçlara binmeleri engelleniyor. TIR sürücüsü Orhan Aydoğdu, Bursa'dan Polonya'ya gittiğini belirterek, parkın güvenlik açısından iyi olduğunu ve sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. 3 yıldır TIR sürücülüğü yaptığını söyleyen Aydoğdu, "Göçmenler, dorseleri kesip, araçlara biniyorlardı. Bu sıkıntıları hep beraber yaşıyoruz" dedi.

'PARK AÇTILAR AMA İNŞAAT TOPRAĞI İÇİNDEYİZ'

TIR parkı kapasitesinin artmasına karşın Hamzabeyli yolunda kuyruğun sürdüğünü ifade eden İrfan Orhan, "22-23 kilometreden sıraya girdim. 26 saatte de parktan içeri girdim. Bizim bu tarafa sorduğunuz zaman, 'Bulgaristan tarafı çalışmıyor' diyorlar. O tarafa sorduğunuz zaman, 'Türk tarafı çalışmıyor' diyorlar. Bence Bulgaristan ağır çalışıyor, yavaş çalışıyor. Çünkü çıkan araba sayısı da belli. Araba çıkmıyor parktan, araba çıkmayınca haliyle dışarıda da sıra oluşuyor. Parkı genişlettiler ekstra, park açtılar ama inşaat toprağının içindeyiz. Hizmet açısından biraz daha düzenlenirse daha konforlu olur. Burayı hizmete açmadan önce asfaltlayabilirlerdi veya beton dökebilirlerdi. Toz kalkmayacak bir şekilde olabilirdi" diye konuştu.

'EN AZINDAN PARK GİRDİKTEN SONRA RAHATIZ'

40 yıldır TIR şoförlüğü yapan Mehmet Taşkesen, 20 saat süren yolculuğun ardından Hamzabeyli Sınır Kapısı'na geldiğini belirterek, "Şimdi 24 saat sırada bekledim, parka girdim. Burada da 40 saat bekliyoruz. TIR parkının genişletilmesi ile en azından parka girdikten sonra rahatız. Ama yol boyunca rahat değilsin. Sabaha kadar göçmenler nedeniyle araba etrafında dolanıp, duruyorsun. Şimdi burası rahat ama açılan alan tozlu olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Asfaltı da atılırsa bir parça rahat edilir" dedi.

PARKTAKİ TOZ, BETON İLE ÇÖZÜLECEK

Hamzabeyli'de araç parkının büyütülmesinin iyi olduğunu söyleyen sürücü Abdullah Öztürk de "24 saatte parkın içine zor girdim. Daha büyük park çok güzel büyük ama yine de yolda 24 saat yatıyoruz. Mülteci sorunu var. Hani onu sokmamak için elimizden geleni yapıyoruz ama yolda brandamızı yırtıyorlar. Park, toz, toprak böyle. Beton olsa bizim daha iyi olur bizim" diye konuştu. GTİ yetkilileri ise sürücülerin tozdan şikayet ettikleri yeni yapılan TIR parkının zemininin de en kısa sürede betonlanacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR Parkı Genişletildi - Son Dakika

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