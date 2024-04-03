Hava Sıcaklıkları Azalıyor, Tedbirli Olunmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) verilerine göre hava sıcaklıkları azalıyor. Yurdun batı ve kuzey kesimlerde 2-4 derece azalacak olan hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren yer yer mevsim normallerine düşecek. Marmara ve Ege bölgelerinde hafif toz taşınımı ihtimali nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
MGM verilerine göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece azalacak. Ülke genelinde cuma gününden itibaren sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Bugün Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgar öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerine doğru etkisi kaybedeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ayrıca bugün, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı ilçeleri ve Trabzon'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 23, İstanbul'da 22, İzmir'de 24 derece olacak.
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Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildikten sonra görevi başındaki itfaiye erleriyle sahur yaptı. Valilik ve belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, itfaiye personelinin haftanın 7 günü 24 saat esaslı çalıştığı ve sahurda ziyaret edildiği belirtildi. Vali Aslan ve Özlü, İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan tüm çalışanların ramazanını kutlayarak teşekkür etti. Ziyarette, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İl AFAD Müdürü ve İtfaiye Müdürü de yer aldı.
Türkiye ve Balkan şampiyonu milli atlet Pelinsu Şahin, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şahin, farklı yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları ve derecelerinin yanı sıra Balkan Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı. Şahin'in hedefi ise Avrupa şampiyonluğu ve 2028 Olimpiyatları'nda koşmak.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 'seçilmemiş sayılması' ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına itiraz etti. Parti, Van İl Seçim Kurulu kararının iptal edilmesi talebiyle Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Otizm Farkındalık Derneği, Ahmet Yesevi Özel Eğitim Anaokulu ve bir rehabilitasyon eğitim merkezini ziyaret ederek, 25 özel çocuğa etkinlikler düzenledi ve hediyeler verdi. Ayrıca, engelli vatandaşların yanlarında ve destekçileri oldukları mesajı iletilerek, Emniyet Teşkilatı'nın 365 gün boyunca engelli vatandaşlara destek olduğu vurgulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda son bir ayda 603 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda 94 adet ruhsatsız tabanca, 71 adet ruhsatsız tüfek, 39 adet kurusıkı tabanca ve bin 859 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 751 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Toplamda 3 bin 305 kişi gözaltına alındı.
Down sendromlu milli sporcu Musa Alan, Trisome Oyunları ve Avrupa Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyaları korumak için çalışmalarına devam ediyor. 19 yaşındaki sporcu, hırslı ve yetenekli bir judocu olarak antrenmanlarını disiplinli bir şekilde sürdürüyor. Alan'ın antrenörü Sevgi Fideli, onun normal bireyler gibi antrenman yapabildiğini ve her yarışmada büyük bir farkla şampiyon olduğunu belirtiyor.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmasında, 1 şüpheli tutuklandı ve 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda, ruhsatsız tabanca, tüfek, fişek, metamfetamin, sentetik ecza ve esrar ele geçirildi.
Erzincan ve Bayburt'tan yola çıkarak Kilis'e gelen 2 kişi, kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Kilis'te 8 ayrı ilden toplanan 13 şüpheli, kepçe ile izinsiz kazı yaparken operasyon sonucu yakalandı. Şüpheliler, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' ve 'İzinsiz Kazı Yapma' suçlarından adliyeye sevk edilecek.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla hafif ticari aracın çarpışma anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan olmazken, görüntülerde tırın aniden sola dönerek hafif ticari araca çarptığı ve aracın savrulduğu görülüyor.
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