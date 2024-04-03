YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Hava Sıcaklıkları Azalıyor, Tedbirli Olunmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hava Sıcaklıkları Azalıyor, Tedbirli Olunmalı

Geniş Video İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurdun batı ve kuzey kesimlerinde hava sıcaklıkları 2-4 derece azalacak. Cuma gününden itibaren ise sıcaklıklar mevsim normallerine düşecek. Marmara ve Ege bölgelerinde hafif toz taşınımı ihtimali nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı. Ayrıca Doğu Karadeniz'in doğusunda fırtına beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Sinop, Rize, Artvin, Samsun ve Trabzon çevrelerinde ise yağış bekleniyor.

03.04.2024 10:08  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) verilerine göre hava sıcaklıkları azalıyor. Yurdun batı ve kuzey kesimlerde 2-4 derece azalacak olan hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren yer yer mevsim normallerine düşecek. Marmara ve Ege bölgelerinde hafif toz taşınımı ihtimali nedeniyle  vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

MGM verilerine göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece azalacak. Ülke genelinde cuma gününden itibaren sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Bugün Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgar öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerine doğru etkisi kaybedeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca bugün, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı ilçeleri ve Trabzon'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 23, İstanbul'da 22, İzmir'de 24 derece olacak.

Kaynak: ANKA

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Fırtına, Marmara, Trabzon, Artvin, Samsun, Sinop, Rize, kar, Ege, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava Sıcaklıkları Azalıyor, Tedbirli Olunmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Düzce Valisi ve Belediye Başkanı İtfaiye Erleriyle Sahur Yaptı
    11:21 Düzce Valisi ve Belediye Başkanı İtfaiye Erleriyle Sahur Yaptı

    Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildikten sonra görevi başındaki itfaiye erleriyle sahur yaptı. Valilik ve belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, itfaiye personelinin haftanın 7 günü 24 saat esaslı çalıştığı ve sahurda ziyaret edildiği belirtildi. Vali Aslan ve Özlü, İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan tüm çalışanların ramazanını kutlayarak teşekkür etti. Ziyarette, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İl AFAD Müdürü ve İtfaiye Müdürü de yer aldı.

  • Milli Atlet Pelinsu Şahin Avrupa Şampiyonluğu Hedefliyor
    11:20 Milli Atlet Pelinsu Şahin Avrupa Şampiyonluğu Hedefliyor

    Türkiye ve Balkan şampiyonu milli atlet Pelinsu Şahin, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şahin, farklı yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları ve derecelerinin yanı sıra Balkan Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı. Şahin'in hedefi ise Avrupa şampiyonluğu ve 2028 Olimpiyatları'nda koşmak.

  • DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu kararına itiraz etti
    11:20 DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu kararına itiraz etti

    Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 'seçilmemiş sayılması' ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına itiraz etti. Parti, Van İl Seçim Kurulu kararının iptal edilmesi talebiyle Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu.

  • Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Otizm Farkındalık Günü'nde 25 özel çocuğa etkinlikler düzenledi
    11:20 Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Otizm Farkındalık Günü'nde 25 özel çocuğa etkinlikler düzenledi

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Otizm Farkındalık Derneği, Ahmet Yesevi Özel Eğitim Anaokulu ve bir rehabilitasyon eğitim merkezini ziyaret ederek, 25 özel çocuğa etkinlikler düzenledi ve hediyeler verdi. Ayrıca, engelli vatandaşların yanlarında ve destekçileri oldukları mesajı iletilerek, Emniyet Teşkilatı'nın 365 gün boyunca engelli vatandaşlara destek olduğu vurgulandı.

  • Gaziantep'te Asayiş Operasyonlarında 603 Şahıs Tutuklandı
    11:20 Gaziantep'te Asayiş Operasyonlarında 603 Şahıs Tutuklandı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda son bir ayda 603 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda 94 adet ruhsatsız tabanca, 71 adet ruhsatsız tüfek, 39 adet kurusıkı tabanca ve bin 859 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 751 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Toplamda 3 bin 305 kişi gözaltına alındı.

  • Down Sendromlu Milli Sporcu Musa Alan, Ünvanlarını Korumak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor
    11:20 Down Sendromlu Milli Sporcu Musa Alan, Ünvanlarını Korumak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

    Down sendromlu milli sporcu Musa Alan, Trisome Oyunları ve Avrupa Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyaları korumak için çalışmalarına devam ediyor. 19 yaşındaki sporcu, hırslı ve yetenekli bir judocu olarak antrenmanlarını disiplinli bir şekilde sürdürüyor. Alan'ın antrenörü Sevgi Fideli, onun normal bireyler gibi antrenman yapabildiğini ve her yarışmada büyük bir farkla şampiyon olduğunu belirtiyor.

  • Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 2 İşlem
    11:19 Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 2 İşlem

    Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmasında, 1 şüpheli tutuklandı ve 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda, ruhsatsız tabanca, tüfek, fişek, metamfetamin, sentetik ecza ve esrar ele geçirildi.

  • Erzincan ve Bayburt'tan Kilis'e Kaçak Kazı Yapmak İçin Gelen 2 Kişi Yakalandı
    11:19 Erzincan ve Bayburt'tan Kilis'e Kaçak Kazı Yapmak İçin Gelen 2 Kişi Yakalandı

    Erzincan ve Bayburt'tan yola çıkarak Kilis'e gelen 2 kişi, kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Kilis'te 8 ayrı ilden toplanan 13 şüpheli, kepçe ile izinsiz kazı yaparken operasyon sonucu yakalandı. Şüpheliler, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' ve 'İzinsiz Kazı Yapma' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

  • Bolu Mudurnu'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpışması Kamerada
    11:19 Bolu Mudurnu'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpışması Kamerada

    Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla hafif ticari aracın çarpışma anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan olmazken, görüntülerde tırın aniden sola dönerek hafif ticari araca çarptığı ve aracın savrulduğu görülüyor.


10:54 Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
00:01 29 kişinin can verdiği yangınla ilgili gözaltına alınanların suç dosyası kabarık 29 kişinin can verdiği yangınla ilgili gözaltına alınanların suç dosyası kabarık
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
00:34 Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi
23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
23:44 Acun Ilıcalı’dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler Acun Ilıcalı'dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler
23:13 Icardi’den Ali Koç’a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz Icardi'den Ali Koç'a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
22:05 Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa’ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 11:20:59. #1.12#
SON DAKİKA: Hava Sıcaklıkları Azalıyor, Tedbirli Olunmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement