Isparta\'da şehit olan 6 askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Güncel

ISPARTA'da Kara Havacılık Okulu'na ait helikopterin eğitim sırasında düşmesi sonucu şehit olan 6 askerin cenazeleri, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait 2 helikopterin eğitim uçuşu sırasında havada teması sonrası yaşanan kazada şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Tunahan Dağlı, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek, Astsubay Çavuş Talha Nergiz'in bayrağa sarılı tabutları, saat 08.30'da Isparta Şehir Hastanesi'nin morgundan alınıp, ambulans ve cenaze nakil aracıyla konvoy eşliğinde havalimanına getirildi. Şehitlerin cenazelerini götürecek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 3 uçak, alanda bekletildi.

Havalimanında saat 10.00'da tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Isparta Valisi Abdullah Erin, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, CHP Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, bağımsız milletvekili Hasan Basri Sönmez, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehit yakınları, askeri ve mülki erkan, Kara Havacılık Okul Komutanlığı personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, şehit yakınlarına taziyede bulundu. Törene katılanların saygı duruşunda bulunmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Isparta Müftüsü Muharrem Biçer, dua etti. Şehit yakınları, tabutlara sarılıp ağladı.

'SENSİZ NE YAPACAĞIM'

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in eşi Bahar İpek, tören alanında, eşinin bayrağa sarılı tabutuna bakarken, "Ben senin sayende buralara geldim. Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Bana hem baba hem eş oldun. Ben bu acıya nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı döktü. İki yıl önce evlenen İpek'i yakınları teselli etti.

Şehitlerin bayrağa sarılı tabutları, askerlerin omuzunda uçaklara konulup memleketlerine uğurlandı. Askeri personelin selamladığı uçaklar, saat 10.20'de Isparta'dan havalandı.