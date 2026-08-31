Telefon görüşmesi sonu oldu

Manisa'da telefonda başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Akhisar'da silahlı saldırıya uğrayan 30 yaşındaki Eren Kırmızı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

HUSUMETLİ OLDUĞU KİŞİYLE TELEFONDA TARTIŞTI

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 164'üncü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eren Kırmızı ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen kişi arasında telefon görüşmesi sırasında tartışma çıktı. Telefondaki tartışmanın ardından şüphelinin motosikletle Kırmızı'nın bulunduğu adrese geldiği belirtildi.

MOTOSİKLETLE GELİP 4 EL ATEŞ ETTİ

İddiaya göre motosikletle olay yerine gelen şüpheli, yanında bulunan tabancayı çıkararak Eren Kırmızı'ya 4 el ateş etti. Kurşunların Kırmızı'nın göğsüne isabet ettiği belirtildi. Saldırının ardından şüpheli geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Sağlık ekipleri, kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan Eren Kırmızı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumunun ağır olduğu belirlenen 30 yaşındaki Kırmızı, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kırmızı'nın kurtarılması için doktorlar müdahalede bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Eren Kırmızı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kırmızı'nın hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından çevrede bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekiplerinin, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor.