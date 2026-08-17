İBB Davası’nda 65. gün... Avukatı, İmamoğlu için savunma talep etti

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - 40 günlük bir aranın ardından yeniden başlayan İBB Davası'nın 65. günü, avukatların usule ilişkin talepleriyle başladı. Avukat Hasan Fehmi Demir, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Temmuz'da savunma hakkının kısıtlandığını belirterek söz hakkı verilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülüyor. Duruşmayı YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de takip ediyor.

Duruşmada ilk olarak avukatlar, usule ilişkin taleplerini dile getirdi. İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, müvekkiline savunma hakkının verilmesini talep etti, aksi takdirde adil yargılanma hakkının ihlal edilmiş olacağını belirtti.

Mahkeme heyeti, savunma yapacak kişilerin sırasını ekrana yansıttı. Bu kapsamda ilk olarak etkin pişmanlık ifadesi veren ve tahliye edilen iş insanı Seyfi Beyaz savunma yapacak. Beyaz'ın ardından Muzaffer Beyaz, Veysel Erçevik, Adem Kameroğlu ile Zafer Gül'ün savunmasına geçilecek.

İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun sırası 26 olarak belirlendi. Casusluk davasının da sanıkları arasında yer alan Hüseyin Gün'ün ise 325'inci kişi olarak en son savunma yapması bekleniyor.