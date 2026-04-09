"İbb Davası"Nda 19. Gün Sona Erdi... Necati Özkan:  "Sayın Ekrem İmamoğlu. 'Bu Ülkeyi Daha İyi Yönetirim' Diyor O Yüzden de Önü Kesiliyor"

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 19. günü, tutuklu sanıkların savunmasıyla devam etti. Duruşmada bugün son olarak hem "casusluk" hem "İBB" davalarından ayrı ayrı tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın savunması alındı. Özkan bugün savunmasında "Burada bir beyefendi var Sayın Ekrem İmamoğlu. 'Bu ülkeyi daha iyi yönetirim' diyor o yüzden de önü kesiliyor. Bu dava bir hukuk davası değil, bu dava siyasi. Ekrem İmamoğlu benim müşterim değil. Dostum ve yol arkadaşım. Ekrem İmamoğlu'na destek vermek benim için bir onur ama aynı zamanda bir vatan görevi. Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimler bu ülkeyi birleştirdi, gençlerin tekrardan ülkeye dönmelerine sebep oldu. Ekrem İmamoğlu hayatımda gördüğüm en demokrat siyasetçi" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası duruşması 19. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam etti.

Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında Başkan İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki,dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıktı.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya geldi.

Duruşma, dün savunması alınan ve Eylem 13 kapsamında "veri sızdırma" iddiasıyla tutuklu yargılanan İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek'in çapraz sorgusu tamamlandı. Ardından avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu'nun savunması alındı. Son olarak ise Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın savunmasına geçildi. Özkan hem "casusluk" hem de "İBB" davalarından ayrı ayrı tutuklu bulunuyor.

"387 gündür bu anı bekliyorum"

Duruşmada söz alan Özkan, 387 gündür yargılama sürecini beklediğini belirterek, "İlk defa kendimizi ifade edebileceğimiz bir ortamdayız. Sabır ve dikkatinizi rica ediyorum. Günahsız, delilsiz ithamlarla yaşıyorum. 387 gündür vatandaşlık haklarından mahrum edilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım" dedi.

Konuşmasına zaman zaman esprili ifadeler de katan Özkan, mübaşirden bazı destekler isteyeceğini belirterek, "Bu emeği için tahliyemden sonra bir tepsi baklava ile teşekkür edeceğim" ifadelerini kullandı.

İddianamede yer alan kişilerle ilişkisine değinen Özkan, "Bu iddianamedeki 3 kişiyi gazeteci olduklarından tanıyorum. 6 kişiyi iş dünyasından tanıyorum. 23 kişi İBB üst yönetimi ya da iletişim ekibinde, onları da oradan tanıyorum. Diğerlerini hiç tanımıyorum" diye konuştu.

İBB personeli olmadığını ve hiçbir belediye ihalesine katılmadığını vurgulayan Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun 2019 ve 2024 seçim kampanyalarını yönettiğini, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için de hazırlık yaptıklarını söyledi. Tüm çalışmalarını Cumhuriyet Halk Partisi için yaptığını ifade eden Özkan, CHP Genel Merkezi ile yaptığı sözleşmeleri dosyaya sunduğunu belirtti.

"Yaptığım tek iş seçim kampanyalarına dışarıdan hizmet vermekti"

Hakkındaki suçlamalara değinen Özkan, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, rüşvete aracılık etmek, kişisel verilerin kaydedilmesi ve hukuka aykırı ele geçirilmesiyle suçlanıyorum. Oysa İBB'de hiçbir unvanım, yetkim ya da sorumluluğum yok. Beylikdüzü Belediyesi'nde de olmadı. Herhangi bir ihaleye karışmışlığım yok. Yaptığım tek iş seçim kampanyalarına dışarıdan hizmet vermekti" dedi.

Soruşturma sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Özkan, hakkında işlem yapılacağını önceden duyduğunu, ifade vermek için başvurduklarını ancak kabul edilmediğini, ardından gözaltına alındığını anlattı. Mal varlığına ilişkin iddialara da yanıt veren Özkan, üzerine kayıtlı görünen taşınmazların büyük kısmının miras yoluyla ve çok sayıda akrabayla ortak olduğunu, ekonomik değer taşımadığını söyledi.

"Eylem 13 ve Eylem 4 ile ilgili bana hiçbir soru sorulmadı. Bu iddialar neden tutuklama konusu yapılmadı?"

Tutuklandıktan sonra yöneltilen bazı iddialarla ilgili kendisine soru sorulmadığını belirten Özkan, "Eylem 13 ve Eylem 4 ile ilgili bana hiçbir soru sorulmadı. Bu iddialar neden tutuklama konusu yapılmadı?" diye sordu.

Hakkındaki "casusluk" suçlamasına da değinen Özkan, cezaevinde bu suçlamayla alay edildiğini ifade ederek, iddiaların temelsiz olduğunu savundu. Dosyada yer alan bazı kişileri hatırlamadığını belirten Özkan, sosyal medya kaynaklı bilgilerin delil olarak kullanılmasına da tepki gösterdi.

"Habersiz şekilde başka cezaevine gönderildim"

Özkan, yargılamanın siyasi olduğunu belirterek, "Bu dava bir hukuk davası değil, siyasi bir dava" dedi. Habersiz şekilde başka bir cezaevine sevk edildiğini ve savunma haklarının kısıtlandığını da dile getirdi.

Yaşına dikkat çekerek zamanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Özkan, medyada hakkında yer alan haberlerin itibarını zedelediğini belirtti. Açtığı çok sayıda davada "kovuşturmaya yer yok" kararı verildiğini söyleyen Özkan, buna rağmen hukuki mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

"Bir ülkede muhalefet partisinin seçim kazanmasının Türk Ceza Kanunu'nda suç olmadığını biliyorum"

Konuşmasının sonunda, "Bir ülkede muhalefet partisinin seçim kazanmasının Türk Ceza Kanunu'nda suç olmadığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Özkan, 1990 yılından bu yana kurulan tüm hükümetlerle çalıştığını belirterek, "Kimsenin kapısına gitmedim, onlar bana geldi. Yaptığım işi hakikatin iletişimi olarak tanımlıyorum. 42 yıl boyunca üstlendiğim her işi hakkıyla yaptım ve demokrasimiz adına sonuç alınmasına katkı sundum. Bu nedenle hedef seçildim" dedi.

"Hayatımda adli sicil kaydım yok, trafik cezam yok. Buna rağmen suç örgütüne üye olmakla itham ediliyorum"

Hakkındaki suçlamalara tepki gösteren Özkan, adli sicil kaydının bulunmadığını vurgulayarak, "Hayatımda adli sicil kaydım yok, trafik cezam yok. Buna rağmen suç örgütüne üye olmakla itham ediliyorum. Ben fakir bir köylü çocuğuyum. Hayatım boyunca devlete, millete ve hukuka bağlı bir vatandaş oldum" ifadelerini kullandı.

Emekli kıdemli albay olduğunu belirten Özkan, 10 yılını orduda geçirdiğini, Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu'ndan mezun olduğunu, makine mühendisi olarak görev yaptığını söyledi. 30 yılın ardından emekli olduğunu ifade eden Özkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki düzeni bozmak yerine kendi isteğiyle emekli olduğunu dile getirdi.

Özkan, 14 aydır emekli maaşını alamadığını belirterek, "Böyle bir geçmişe sahip bir kişi hangi saikle casuslukla suçlanabiliyor?" diye sordu. Soruşturma kapsamında hazırlandığı belirtilen MASAK raporuna ulaşamadıklarını da ifade eden Özkan, söz konusu raporun dosyada yer almadığını söyledi.

İddianamede yer alan bazı iddialara da değinen Özkan, Beylikdüzü'ndeki bir işletmede düzenli toplantılar yaptıkları yönündeki iddiaları reddederek, söz konusu yerlere hayatında hiç gitmediğini söyledi. Bazı kişilerle ilk kez emniyette karşılaştığını belirten Özkan, HTS kayıtlarının da bu durumu ortaya koyduğunu savundu.

"İmamoğlu'na destek vermek benim için bir onur ve aynı zamanda bir vatan görevidir"

Ekrem İmamoğlu ile ilişkisine de değinen Özkan, "Burada bir beyefendi var Sayın Ekrem İmamoğlu. 'Bu ülkeyi daha iyi yönetirim' diyor o yüzden de önü kesiliyor. Bu dava bir hukuk davası değil, bu dava siyasi. Ekrem İmamoğlu benim müşterim değil, dostum ve yol arkadaşımdır. Ona destek vermek benim için bir onur ve aynı zamanda bir vatan görevidir" dedi.

Yargılamaya ilişkin eleştirilerde bulunan Özkan, iddianamede çelişkiler bulunduğunu savundu, "Hiçbir araya gelmediğim bir kişinin beyanıyla, devletin kayıtları ortadayken tutuklanıyorum. Davayı açanlar da iddianameyi hazırlayanlar da kanunsuz bir şey yapmadığımı biliyor" ifadelerini kullandı.

"42 yıllık meslek hayatımda AK Parti hükümetinin bakanlıklarına ve Başbakanlığa bağlı kuruluşlara da hizmet verdim"

Özkan, meslek hayatı boyunca kamu kurumlarına da hizmet verdiğini belirterek, "42 yıllık meslek hayatımda AK Parti hükümetinin bakanlıklarına ve Başbakanlığa bağlı kuruluşlara da hizmet verdim" dedi.

İddia makamına da eleştiriler yönelten Özkan, "İddia makamı kendini yasama organı yerine koyarak suç isnat ediyor. Bize sadece örgüt üyeliği değil, 'özel vasıflı örgüt üyesi' gibi nitelendirmeler de yapılmış" ifadelerini kullandı.

Özkan'ın savunması tamamlanmadı. Duruşma, pazartesi Özkan'ın savunmasıyla devam edecek.