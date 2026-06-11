TBMM'de çıplak arama iddiaları tartışıldı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri, İBB davasında yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in "çıplak arama" ve "çocuklarıyla tehdit edilme" iddialarını Meclis gündemine taşıyarak derhal adli ve idari tahkikat başlatılması çağrısında bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Şiddete sıfır tolerans anlayışıyla nerede, hangi iddia varsa bu konuda da sonuna kadar her türlü takipçisi elbette oluruz, olacağız" açıklamasını yaptı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuk Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile bir süre Genel Kurul'un çalışmalarını takip etti.

Bingöl, gündeme geçmeden önce milletvekillerine yerlerinden birer dakikalık söz verdi. Ardından grup başkanvekilleri yerlerinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, İBB davasının 47. duruşmasında savunma yapan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in, çocukları ile tehdit edildiği ve çıplak aramaya maruz kaldığı iddialarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Burada devlet görevlilerine ve bir devlet adamına yakışan vazife şudur, işkence ve kötü muamele iddiaları ortaya atıldığı zaman 'Derhal ilgili olay hakkında adli ve idari tahkikat başlatılmıştır' cümlesini kurması gerekir. Bir tutuklunun, gözaltında olan herhangi bir vatandaşımızın, hele hele bir kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığına, insanlık onuruna yakışmayacak davranışlara maruz kaldığına dair beyanatları yeri göğü inletmeli ve devlet derhal soruşturma başlatmalıdır. İftiraysa zaten ortaya çıkar ama ya değilse, ya o kadın haykırışlarını kimseye duyuramadığı için ömür boyu lanet okuyorsa emin olun, o lanet ona duyarsız kalan herkesi yakıp yıkmaya yeter diye düşünüyorum."

POYRAZ: "KAR MASKELİ ADAMLARIN YARGI DAĞITTI DİZİLER BOY BOY DEVAM EDİYOR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, şiddet içerikli haberlerin artışına dikkati çekerek, Şanlırurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Meclis'te bu konu üzerinde haftalarca konuşulduğunu hatırlattı. Poyraz, "Hala televizyon kanallarında, prime timeda, öyle, ortalıkta mafya babalarının bellerinde silahlar, yanlarında uzun namlulu silahlı adamlarla birlikte, kar maskeli adamlarla birlikte yargı dağıttığı diziler, filmler her gün, her akşam boy boy devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Meclis'e yetişkinler ve ebeveynlerin dijital okuryazarlığı için acil bir medya kanunun getirilmesi çağrısında bulunan Poyraz, "Önümüzdeki üç-dört hafta sonra Meclis tatile girecek ve ekim ayına kadar Meclis tatil olacak. O yüzden bizim bu sırada kaybedeceğimiz gençlerimizden, ortaya çıkacak hadiselerin hepsinden bizim mesuliyetimiz oluşur. Bununla ilgili elimizi taşın altına koymalı, bir an önce parlamentodaki milletvekilleri olarak, milletin vekilleri olarak bu süreçte amaç, eylem ve fikir birliği için hareket etmeliyiz" diye konuştu.

KOÇYİĞİT: "ÇIPLAK ARAMA VE İŞKENCE YAYGIN BİR ŞEKİLDE YAŞANIYOR"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İBB davasında tutuklu Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz kaldığı yönündeki savunmasını ve ardından Emniyet'ten yapılan açıklamayı gündeme getirdi.

Koçyiğit, bir kadının evine düzenlenen operasyon sırasında iki çocuğunun gözleri önünde "kriminalize edildiğini, çocuklarından koparıldığını ve savcılık makamında çocuklarıyla tehdit edildiğini" ifade ederek, tutukluluğun adeta bir itiraf üretme ve irade kırma aracı haline getirildiğini savundu.

Karakollarda, gözaltı merkezlerinde ve cezaevlerinde kötü muamele, çıplak arama ve işkencenin yaygın bir şekilde yaşandığını iddia eden Koçyiğit, bu tür hak ihlallerini Meclis gündemine taşıdıklarını söyledi. Koçyiğit, "Buna karşı bütünlüklü bir tutum alınması çağrısını da buradan bir kez daha yapmak istiyoruz. Temel bir ilkeden bahsediyoruz, işkence kimden gelirse gelsin, mağdurun kimliği ne olursa olsun suçtur" dedi.

BAŞARIR: "SİYASET KURUMU VE MİLLET İRADESİ TEHDİT ALTINDA"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, muhalefetin zor koşullarda ve zor bir dönemde görevini yerine getirmeye çalıştığını belirterek, siyaset kurumunun ve millet iradesinin tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

Başarır, muhalefetin uğraşması gereken gündem ile karşı karşıya kaldığı durum arasındaki çelişkiye dikkati çektdi. Üç yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilliği görevini yürüttüğünü hatırlatan Başarır, şunları söyledi:

"Burada milletin sorunlarını konuştuk, milletin dertlerini konuştuk, milletin bize anlattıklarını bu kürsüden haykırdık, grup önerilerimiz, konuşmalarımız, bütçe konuşmalarımız hep millet içindi ama görüyorum ki siyaset kurumu, millet iradesi tehdit altında ve bu en çok günün birinde sizi etkileyecek AKP Grubu. En çok sizi etkileyecek, tarihe geçeceksiniz. Büyük sorunları var ülkenin, ben her şeye rağmen, büyük bir tehdit altında olmamıza rağmen, belki yarın bambaşka bir yerde olacak olmama rağmen ben yine millet için burada gördüğümü, düşündüğümü, hissettiğimi söylemeye devam edeceğim."

GÜL'DEN "ÇIPLAK ARAMA" İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de "çıplak arama" iddialarıyla ilgili, nerede bir iddia varsa bunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.

Gül, "Biz işkenceye, şiddete asla ama asla tahammül etmeyen, tolerans göstermeyen bir anlayışa sahibiz. Şiddete sıfır tolerans anlayışıyla nerede, hangi iddia varsa bu konuda da sonuna kadar her türlü takipçisi elbette oluruz, olacağız. İlgili kurumlarımız da bu hususla ilgili iddiaları elbette yakından takip edip gerekli açıklamaları kamuoyuna yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetlerinin iktidarları döneminde şiddet ve işkenceye yönelik uygulamaları tamamen ortadan kaldırdığını savunan Gül, "Bu, bizim siyasal anlayışımıza, bizim insan onuru anlayışımıza aykırı. Kim ne yapmışsa gözünün yaşına bakmadan da elbette tüm kurumlar bunun takibini yapacaktır, biz de takibini yapacağız" dedi.