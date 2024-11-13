İBB Meclisi'nde 20 İlçe Belediyesi Bütçeleri Belirlendi - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde 20 İlçe Belediyesi Bütçeleri Belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 20 ilçe belediyesinin 2025 yılı bütçelerini belirledi. Esenyurt Belediyesi'nin bütçesi 10 milyar 454 milyon TL olarak açıklandı. CHP'li meclis üyeleri, Esenyurt'taki kayyum atama sürecine tepki gösterdi.

13.11.2024 19:48  Güncelleme: 20:09
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin kasım ayı ikinci oturumunda 20 ilçe belediyesinin bütçeleri belirlendi. CHP'li Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine Can Aksoy'un kayyum atandığı Esenyurt Belediyesi'nin bütçesi 10 milyar 454 milyon TL oldu.

İBB Meclisi'nin kasım ayı ikinci oturumu Saraçhane'deki yerleşkede bugün yapıldı. Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın yönettiği oturumda, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanması tartışması yaşandı. CHP'li Meclis üyeleri Erdinç Aktaş ve Soner Berberoğlu ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel söz alarak tepkilerini dile getirdi.

AKP- MHP grubu terk etti

Tartışmaların ardından Nuri Aslan, gündem dışı konuları sona erdirerek gündeme geçti. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, itiraz etti. Konu hakkında söz hakkı verilmemesi üzerine AKP-MHP grubu salonu terk etti.

20 ilçenin bütçesi belli oldu

Toplantıda daha sonra gelecek yıla ilişkin 20 ilçe belediyesinin bütçesi belli oldu. Gözler, CHP'li Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine Can Aksoy'un kayyum atandığı Esenyurt Belediyesi'ne çevrildi. Bu yıl 8 milyar 372 milyon TL'lik bütçesi olan Esenyurt'un bütçesi, 2025 için 10 milyar 454 milyon TL olarak belirlendi. İlçenin komisyon raporunda 2026 yılı için 14 milyar 635 milyon, 2027 yılı için de 20 milyar 490 milyon TL olarak bütçe belirlendi.

Öte yandan, Esenyurt Belediyesi, 2025 yılında 100 milyon TL faiz gideri ödeyecek. Bu tutar 2026 yılı için 140 milyon, 2027 yılında da 196 milyon TL olarak öngörüldü. Bütçenin onaylanmasının ardından belediyenin CHP'li Meclis üyesi Halit Yılmaz, "Bu konuşmayı, haksız ve hukuksuz bir şekilde şu an cezaevinde tutulan seçilmiş belediye başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer adına yapıyorum. Bu bütçeyi yapan belediye başkanımız maalesef hukuk dışı uygulamalarla görevinden alınmış ve Esenyurt Belediyesi seçilmişlere değil, atanmışlara teslim edilmiştir. Biz belediye başkanımızın en kısa zamanda görevine döneceğine inanıyoruz. O gün gelene kadar da bizi belediye binamıza almayan, denetim görevimizi yaptırmayan Esenyurt kayyumunun bütçeyi nasıl kullandığını bizzat takip edeceğiz. Esenyurt halkı adına hesap soracağız" diye konuştu. CHP'li üyeler, konuşmasının ardından Yılmaz'ı dakikalarca ayakta alkışladı.

Esenyurt'u Bahçelievler izledi

Bütçesi en yüksek ilçe olan Esenyurt'u 9 milyar 246 milyon TL ile AKP'li Bahçelievler Belediyesi izledi. En düşük bütçe ise 339 milyon TL ile CHP'li Adalar Belediyesi'nin oldu. Diğer belediyelerin 2025 yılı bütçeleri şöyle:

Adalar: 339 milyon 92 bin TL

Arnavutköy: 7 milyar TL

Ataşehir: 7 milyar 400 milyon TL

Avcılar: 4 milyar 200 milyon TL

Bağcılar: 6 milyar 900 milyon TL

Bahçelievler: 9 milyar 246 milyon TL

Bakırköy: 3 milyar 800 milyon TL

Başakşehir: 8 milyar 350 milyon TL

Bayrampaşa: 3 milyar TL

Beşiktaş: 5 milyar 966 milyon TL

Beykoz: 7 milyar 200 milyon TL

Beylikdüzü: 4 milyar 780 milyon TL

Beyoğlu: 4 milyar 776 milyon TL

Büyükçekmece: 5 milyar 100 milyon TL

Çatalca: 1 milyar 733 milyon TL

Çekmeköy: 4 milyar 200 milyon TL

Esenler: 7 milyar 450 milyon TL

Eyüpsultan: 7 milyar 978 milyon TL

Fatih: 5 milyar 905 milyon TL

Esenyurt: 10 milyar 454 milyon TL

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde 20 İlçe Belediyesi Bütçeleri Belirlendi - Son Dakika

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