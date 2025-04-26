İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var

Geniş Video İzle

İBB'ye yönelik İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonun ardından yeni bir yolsuzluk operasyonu başlatıldı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa dahil 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa, İBB Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay dahil 47 kişi gözaltına alındı.

26.04.2025 07:43  Güncelleme: 08:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkan adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmıştı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, "ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma" iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu başladı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın da aralarında bulunduğu 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN GÖZALTI KARARI

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu ve Medya A.Ş. Yöneticisi Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un da yer aldığı öğrenildi.

47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Toplam 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Bu baskınlarda 53 şüpheliden 47'si yakalanırken, kalan şüphelilerin yakalanması için operasyon devam ediyor.

MALİ ŞUBEDE İFADELERİ ALINACAK

Gözaltına alınan 47 şüphelinin sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 19.03.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 101 şüpheli şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir. Operasyon sonrası devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26.04.2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ev ve işyerlerinde de aramalar sürmektedir."

CHP'DEN OPERASYONA TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik büyük bir operasyonu daha yapıldığını belirterek, ''İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor'' dedi.

Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Dün avukatlara, bugün bürokratlara.. İBB Özel Kalem Müdürü, yeni ve eski genel sekreter yardımcıları, grup başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanlarından oluşan geniş bir gözaltı listesi var. İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor'' ifadesini kullandı.

İLK OPERASYONDA 54 KİŞİ KUTUKLANMIŞTI

İBB'ye yönelik ilk dalga operasyon 19 Mart'ta yapılmış, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 94 şüpheli gözaltına alınmış ve bunlardan 54'ü tutuklanmıştı.

İBB\'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Şafak Başa, Operasyon, Güncel, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Binali Şahin:
    siz ülkenin başına gelmiş en büyük kotülüksünüz 23 yıl oldu bi rahat yüzü görmedik 225 160 Yanıtla
  • 367236:
    sizin adaletiniz batsın sizin adaletiniz yok Sizin adaletiniz Olsa önce Melih Gökçe'yi alırsınız o 3 çanta dolusu yakalanan altınla yakalanan milletvekilini alırsınız Ama siz de adalet yok Adalet AK Parti ve MHP'ye yok bu yüzden siz kaybetmeye mahkumsunuz niye kaybedeceksiniz biliyor musunuz adaletsiz olduğunuz için 222 139 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bunların esas derdi İstanbul Belediyesine kayyum atamak...Tek adama verdiniz yetkiyi görüyorsunuz etkisini..İstanbul halkı diken üstünde yaşarken akp nin derdine bakın...Muhalefeti tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyorlar...Neden ?İstanbul'da istedikleri gibi at oynatabilmek için...Çünkü,bu Arap sevicierin Araplara verdikleri sözler var...O sözleri yerine getirebilmek için tamamen muhalefeti susturma peşindeler...Baraj kenarında başladıkları Arap konut projesini halkın gözünün içine baka baka yalan konuşuyorlar...O kadar yenilenmesi gereken acil bina varken...Şu an ihtiyacın sosyal konut projesini diye insana sorarlar...? 230 65 Yanıtla
  • 768107:
    akp li belediyeler yolsuzluk icinde batarken nwrdesinjz 171 84 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Ya babam ye. Haram helal bihmeyen zümreye beytül malı verirsen olacağı belli 75 149 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Bunların en tepesi kim eko 72 119 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Resmen ülkeyi soyup soğana çevirmiş eko ve avaneleri. hepsinin en ağar cezayı alması lazım. 580 milyar TL ortalıkta yokmuş. 580 milyar TL nerede? Hırsııızzz Varrr!!! 64 37 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    Atatürk maskeli hırsızlar 50 38 Yanıtla
  • ispir225:
    Zübük Ekrem ekibiyle birlikte İstanbul'u soyup soğana çevirmiş hala bu adamı savunan tipler var. Adamlar kendi hırsızını bile savunuyor yuh olsunlan.Gidin bu hırsızlardan hesap sorun utanmazlar 35 27 Yanıtla
  • Alper Tasdemir:
    Bu yolsuzluk TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNDE SADECE İSTANBULDAMI DÖNÜYOR diğer belediyeler ak pak ozaman şaşıp kaldım arkadaş bir vatandaş olarak şaşkınım bir yetkili çıkıp bu soruma cevap versin 29 27 Yanıtla
  • 125896:
    İstanbul’un resmen ciğerleri temizleniyor ?????? 18 16 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    vaybe 7 senede İstanbul'a tek çivi çakmadıkları gibi bide yemiş bitirmişler HIRSIZLAR 13 14 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    EKO GİBİ HEPSİ KODESTE ALACAK SOLUĞU REİS SİLKELER ADAMI 10 12 Yanıtla
  • Metin17:
    yazıklar olsun bitirdiniz Türkiye’yi Pazartesi günü ekonomi için bir 50 milyar dolar daha gidecek, çöken ekonomi düzelmez hale gelecek. Bu ülkenin yönetiminde Türk düşmanı sıradan biri olsaydı bu kadar zarar veremezdi ülkeye. 8 5 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Bir gün sıra sizede gelecek. bu ne beee , yazıklar olsun yeterin arrtik her gün uyduruk uyduruk sebepler ve gözaltılar, KAYBETTİNİZ ne yaparsanız yapın KAYBETTİNİZ 4 7 Yanıtla
  • Narkoz null:
    ekrem çıksa tvde evet çaldık dese bu saman yiyenler gene inanmaz hersey ortada deliller kameralar var itirifcilar var hala inanmıyorlar sanki chp de başka adam kalmadı bi hırsızı cumhurbaşkanı yapmaya çalışıyorlar ???? 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkutan görüntü Sahildeki ağaçları yuttu, evlere yaklaştı Korkutan görüntü! Sahildeki ağaçları yuttu, evlere yaklaştı
Emre Kılınç, taraftarın sözleri sonrası antrenmanı terk etti Emre Kılınç, taraftarın sözleri sonrası antrenmanı terk etti
Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı
Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yıkan futbolcu Galatasaray’a imzayı atıyor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu Galatasaray'a imzayı atıyor
120 yıllık çay firması iflas ediyor 120 yıllık çay firması iflas ediyor
Fenerbahçe’de Skriniar’dan sürpriz gelişme Fenerbahçe'de Skriniar'dan sürpriz gelişme
Belediye başkanının binalara yaptığı ’’sağlamlık’’ testi pes dedirtti Belediye başkanının binalara yaptığı ''sağlamlık'' testi pes dedirtti
Altın satışlarında yeni zorunluluk getirildi Altın satışlarında yeni zorunluluk getirildi
Arka Sokaklar’da şoke eden veda 19 sezonluk hikaye gözyaşlarıyla sona erdi Arka Sokaklar'da şoke eden veda! 19 sezonluk hikaye gözyaşlarıyla sona erdi
Merkez Bankası enflasyon beklentilerini açıkladı Merkez Bankası enflasyon beklentilerini açıkladı
Kütahya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

08:37
Tesla Türkiye’de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
Tesla Türkiye'de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
07:51
Ciro Immobile’den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Ciro Immobile'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
07:37
Konya’da korkutan deprem
Konya'da korkutan deprem
07:26
Ankara’da hareketli dakikalar Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
Ankara'da hareketli dakikalar! Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
10:56
Yunanistan’da rezillik Anadolu Efes’e saldırı
Yunanistan'da rezillik! Anadolu Efes'e saldırı
10:55
Yürek ısıtan anlar Yokuşta zorlanan yaşlı hurdacının imdadına koştular
Yürek ısıtan anlar! Yokuşta zorlanan yaşlı hurdacının imdadına koştular
10:55
2026 Altın Küre Ödülleri’nin tarihi netleşti
2026 Altın Küre Ödülleri'nin tarihi netleşti
10:50
Apple’dan Çin’e ağır darbe iPhone üretimi Hindistan’a taşınıyor
Apple'dan Çin'e ağır darbe! iPhone üretimi Hindistan'a taşınıyor
10:47
Rüzgarın azizliğine uğrayan ünlü model iç çamaşırı görününce ne yapacağını şaşırdı
Rüzgarın azizliğine uğrayan ünlü model iç çamaşırı görününce ne yapacağını şaşırdı
10:47
6 milyar 669 milyon lira hesaplara yatırılıyor
6 milyar 669 milyon lira hesaplara yatırılıyor
10:42
Ronaldo 3,5 milyon euroluk saatini otelde unuttu Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
Ronaldo 3,5 milyon euroluk saatini otelde unuttu! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
10:33
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken talimat
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat
10:28
Merkez Bankası enflasyon beklentilerini açıkladı
Merkez Bankası enflasyon beklentilerini açıkladı
10:27
Tarihe geçen transfer: Türk yıldız, Newcastle United’da
Tarihe geçen transfer: Türk yıldız, Newcastle United'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 09:18:15. #7.12#
SON DAKİKA: İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.