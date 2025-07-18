İBB'ye yeni operasyon! 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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İBB'ye yeni operasyon! 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İBB\'ye yeni operasyon! 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
18.07.2025 08:12
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemlere karıştığı iddia edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

14 KİŞİ GÖZALTINDA, 4 KİŞİ ARANIYOR

Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlatırken 14 şüpheli yakalandı, 4 şüpheli ise aranıyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütüne karşı derinleştirilerek devam eden soruşturma kapsamında, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen 18 şüpheli hakkında, 18/07/2025 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. An itibarıyla gözaltı ve yakalama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'ye yeni operasyon! 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halis demir:
    Ekrem ben çaldım deyip itiraf etse hayır ekrem yalan konuşuyor diyen bir sürü var ortada taprıkları tek adamın hırsız olduğunu anlamaları için ekrem herhelde bunların evine girip soyması lazım yinede inanmazlar 21 11 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    hırsız destekçisi troller koşun. 14 7 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    feto ülkeyi fena sarmış Allah Türk halkının yardımcısı olsun 6 6 Yanıtla
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