İBB\'ye yeni operasyon! 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

14 KİŞİ GÖZALTINDA, 4 KİŞİ ARANIYOR

Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlatırken 14 şüpheli yakalandı, 4 şüpheli ise aranıyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütüne karşı derinleştirilerek devam eden soruşturma kapsamında, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen 18 şüpheli hakkında, 18/07/2025 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. An itibarıyla gözaltı ve yakalama çalışmaları devam etmektedir." denildi.