Suriyeli yazar ve gazeteci, aynı zamanda Dımaşk Düşünce Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim el-Cebin, Suriye kimliğinin tek bir ideolojiye, mezhebe ya da topluluğa indirgenemeyeceğini belirterek, "Bugünkü zorluk Suriyeliler için yeni bir kimlik icat etmek değil, ortak kimliklerini onu tekeline almaya yönelik girişimlerden kurtarmak ve farklı deneyimleri tanıyan, mağdurların hikayelerini anlatmasına imkan veren bir ulusal hafızayı yeniden kurmaktır." dedi.

Cebin, edebiyat çalışmalarında Suriye'nin tarihsel ve kültürel hafızası, toplumsal kimliği ve siyasi dönüşümüne odaklanırken, eserleriyle ülkesinin çok kültürlü geçmişini ve yakın tarihinin izlerini kayıt altına alıyor.

Özellikle Suriye'de Baas rejiminin baskıcı politikaları, sansür, siyasi tutuklamalar, sürgün ve Suriye toplumunun hafızası üzerine yazılarıyla tanınan Cebin, televizyon programları hazırlıyor, belgeseller üretiyor ve edebiyat çalışmalarını sürdürüyor. Eserleri İngilizce, Almanca, Fransızca ve Türkçeye çevriliyor.

Gazetecilik faaliyetlerine genç yaşlarda başlayan Cebin'in 2001'de kitapları ve belgesel çalışmaları kendi ülkesinde yasaklandı. Yazıları ve kitapları nedeniyle askeri yargıda yargılanan Cebin, iki kez gözaltına alındı ve bir süre hücre hapsinde tutuldu. 2011'de Suriye'deki ayaklanmaların başlamasının ardından ülkesinden ayrılarak Avrupa'ya gitti.

"Suriyeliler şiddet, savaş ve zorunlu göç karşısında ağır bedeller ödedi"

Son olarak Peren Birsaygılı Mut'un çevirisiyle Türkçe olarak Farabi Kitap'tan çıkan "I. Faysal'dan Ahmed eş- Şara'ya: Suriye'nin Dönüm Noktaları" başlıklı çalışmaya imza atan Cebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern Suriye tarihinin tek bir soruya art arda verilen yanıtlar olarak okunabileceğini düşünmediğini söyledi.

Cebin, Suriye'de ilk dönüm noktasının Kral I. Faysal'ın Şam'a taşıdığı Arap projesi olduğunu belirterek, "1920'deki Meyselun Savaşı bu deneyimin önünü kesmeden önce, anayasal ve modern bir devlet kurmak için erken bir fırsat doğmuştu. Ardından Fransız mandası dönemi geldi. Bu dönemde ulusal direniş ve bağımsızlık mücadelesi yaşandı, süreç 1946'da Fransız kuvvetlerinin ülkeden çekilmesiyle sonuçlandı." diye konuştu.

Daha sonra 1949'da başlayan ve orduyu iktidar mücadelesinin doğrudan içine sokan askeri darbelerin olduğunu hatırlatan Cebin, şunları anlattı:

"Ardından büyük Arapçı umutlar taşıyan 1958 Suriye-Mısır Birliği geldi. Ancak bu birlik hayali, siyasi kurumların ve demokratik yaşamın gerekleri arasındaki çelişkiyi de ortaya çıkardı. 1963'teki Baas darbesi ve Hafız Esad'ın 1970'te iktidara yükselişi, devletin ve toplumun kapalı bir güvenlik sistemi altına alındığı, kurumların iktidarın devamını sağlamak için araçsallaştırıldığı uzun bir dönemin başlangıcı oldu. 2011'de Suriyelilerin özgürlük ve onur talebiyle sokağa çıkmasıyla büyük bir tarihsel dönem başladı. Suriyeliler şiddet, savaş ve zorunlu göç karşısında ağır bedeller ödedi. 8 Aralık 2024'te Beşar Esad rejiminin yıkılmasıyla sonuçları henüz yazılmamış yeni bir dönem açıldı. Kitapta benim için önemli olan yalnızca bu olayların birbirini izlemesi değil, bunların, iktidarı sahiplenme anlayışı ile devlet inşa etme anlayışı arasındaki süregiden mücadeleyi nasıl açığa çıkardığı. 'I. Faysal'dan Ahmed eş-Şara'ya' başlığı da buradan geliyor. Buradaki karşılaştırma iki kişi arasında değil, aralarında yüz yıllık deneyimlerin, kırılmaların ve yanıtlanmamış soruların bulunduğu iki kurucu dönem arasında."

"Çoğulluk yalnızca nüfus çeşitliliğinden ibaret değildi"

Suriye'deki dönüşümlerin yalnızca yönetim biçimleriyle sınırlı kalmadığına işaret eden Cebin, "Toplumun derin yapısını, Suriyelilerin kendilerini ve ülkeleriyle ilişkilerini anlama biçimini de etkiledi. Suriye, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin, dinlerin, dillerin ve geleneklerin etkileşim içinde olduğu bir coğrafyaydı. Bu çoğulluk yalnızca nüfus çeşitliliğinden ibaret değildi. Suriye kimliğinin oluşumunun ve Şam, Halep, Humus, Hama, Lazkiye gibi şehirlerin üstlendiği medeniyet rolünün de bir parçasıydı." dedi.

Cebin, modern devletin özellikle totaliter yönetimlerin hakim olduğu dönemlerde, farklı anlatıları dışlayarak ülkenin tarihini iktidar partisinin ve liderlerinin geçmişine indirgemeye çalıştığını belirtti.

Bu süreçte hafızanın da bir mücadele alanına dönüştüğünün altını çizen Cebin, Suriye'nin tarihini kimin anlatacağına, toplumun neleri hatırlayıp neleri unutacağına iktidarın karar vermeye çalıştığını kaydetti.

Devrim ve savaşın bu süreci daha da derinleştirdiğine işaret eden Cebin, milyonlarca Suriyelinin geçmişini ve anılarını da beraberinde taşıyarak ülkesini terk ettiğini, yurt dışında yeni kuşakların yetiştiğini, ülke içinde ise korku, kayıp, hayatta kalma mücadelesi ve direnişin toplumun ortak hafızasında derin izler bıraktığını dile getirdi.

"Aralık 2024'te Suriye'de yaşananlar birdenbire ortaya çıkmadı"

Cebin, her şeye rağmen Suriye kimliğinin olağanüstü bir direnç gösterdiğine inandığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kimlik siyasi rejimlerden daha geniş, modern devletlerden daha eskidir, tek bir ideolojiye, mezhebe ya da topluluğa indirgenemez. Bugünkü zorluk Suriyeliler için yeni bir kimlik icat etmek değil, ortak kimliklerini onu tekeline almaya yönelik girişimlerden kurtarmak ve farklı deneyimleri tanıyan, mağdurların hikayelerini anlatmasına imkan veren bir ulusal hafızayı yeniden kurmaktır. Bunu yaparken farklılıkların kalıcı bir düşmanlığa dönüşmesine de izin vermemek gerekir."

Suriye'de bugün yaşanan değişimi hem tarihsel bir sürekliliğin parçası hem de yeni bir başlangıç olarak gördüğünü söyleyen Cebin, "Olaylar büsbütün farklı bir dünyanın kapısını açıyor gibi görünse bile tarihte mutlak bir kopuş yaşanmaz. Aralık 2024'te Suriye'de yaşananlar birdenbire ortaya çıkmadı. Uzun süredir biriken siyasi ve toplumsal çelişkilerin, özellikle de 2011'den bu yana Suriyelilerin ödediği bedellerin sonucuydu." dedi.

"Tanık kendi kişisel deneyiminin esiri olabilir"

Cebin, önceki rejimin yıkılmasının Suriye'de devletin yapısı, iktidarın sınırları ve vatandaşın yönetimdeki rolünün yeniden tartışılması için fırsat oluşturduğunu belirterek, yeni yönetimin önündeki en önemli sınavın, askeri ve siyasi kazanımları hukukun üstünlüğüne, güçlü kurumlara ve iyi yönetime dayalı bir devlet yapısına dönüştürmek olduğu yorumunu yaptı.

Suriye'nin geçmişteki otoriter yönetim döngüsünü aşarak kurumları vatandaşların hizmetine sunmasının gerçek bir tarihsel dönüşüm sağlayacağının altını çizen Cebin, şunları kaydetti:

"Gazetecilik bana olaylara ve insanlara yaklaşma fırsatı verdi. Edebiyat ise olguların ardında saklı anlamlar üzerine düşünmem için alan açtı. Ancak bu ikisini bir arada yürütmek sorumluluğu da artırıyor. Çünkü tanık kendi kişisel deneyiminin esiri olabilir, tarihçi de belgeleri, onları ortaya çıkaran hayattan kopardığında belgelere hapsolabilir. Yazdığım Suriye tarihinin bir bölümünü yaşadım. Siyasi bir kararın ya da askeri bir olayın bir insanın hayatını nasıl değiştirebildiğini, kişisel hafızanın nasıl daha geniş bir kolektif hafızanın parçası haline geldiğini gördüm. Ancak tarih yazarken kendi deneyimimi tek hakikat ölçütü haline getirmemeye çalışıyorum. Kişisel hafıza ne kadar samimi olursa olsun sınırlıdır, tanıklıklar, belgeler ve farklı kaynaklarla karşılaştırılması gerekir."

Cebin, "I. Faysal'dan Ahmed eş-Şara'ya" kitabında eski resmi tarih anlatısının yerine yeni bir anlatı koymayı değil, Suriye tarihindeki önemli dönüm noktalarını sorgulayarak yeniden değerlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Yazarın en önemli sorumluluğunun gelecek kuşakların yaşananları doğru biçimde öğrenme hakkını savunmak olduğunu vurgulayan Cebin, bunun herhangi bir tarafı haklı çıkarma, intikam duygusuyla hareket etme veya geçmişi kutsallaştırma yoluna başvurmadan yapılması gerektiğini ifade etti.

"Suriye, yalnızca eski şehirlerden oluşan bir ülke değildir"

Suriyelilerin yaşadığı acıların toplumu birbirinden uzaklaştıran ayrışmalara dönüşmesinden endişe duyduğunu dile getiren Cebin, ortak hafızanın karşılıklı anlayışın gelişmesine ve adaletin tesis edilmesine katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Cebin, "Genç kuşağın her şeyden önce zihni korkudan ve ezberci eğitimden kurtaran bir eğitime, ülkesinin başarılarını, başarısızlıklarını ve trajedilerini kapsayan gerçek bir tarih bilgisine ihtiyacı var. Ayrıca çalışma, siyasi ve kültürel yaşama katılma fırsatlarına ve gelecekte kendilerine de yer olduğu duygusuna ihtiyaç duyuyorlar. Geçmişte yaşanan ihlalleri kabul etmeden, hakikatleri ortaya çıkarma ve mağdurlara adalet sağlama yolunda ilerlemeden insanlardan geçmişi geride bırakmalarını isteyemeyiz." görüşünü paylaştı.

Suriye'nin kültürel mirasının uğradığı zararı yalnızca arkeolojik yapıların ya da müze eserlerinin kaybı olarak değerlendirilemeyeceğine dikkati çeken Cebin, şunları anlattı:

"Ülkenin kültürel hafızasının bir bölümü yıkıma, yağmaya ve tahribata uğradı. Tarihi alanlar, çarşılar, müzeler ve kütüphaneler zarar gördü, yerel toplulukların taşıdığı somut olmayan miras da bundan etkilendi. Zarar taş yapılarla sınırlı değil. Tarihi bir şehrin sakinleri zorla yerinden edildiğinde, geleneksel zanaatlar dağıldığında ya da bilgi ve becerilerin kuşaklar arasındaki aktarımı kesintiye uğradığında, yalnızca restorasyon çalışmalarıyla geri getirilemeyecek canlı bir miras parçasını da kaybediyoruz. Bugün, yeniden inşa sürecinde kültür ve mirasın ulusal projenin neresinde durduğunu yeniden değerlendirme fırsatı var. Bunun için zararların kapsamlı ve bilimsel biçimde tespit edilmesi, kayıp eserlerin belgelenmesi, kaçakçılıkla mücadele edilmesi, ulusal uzmanların yetiştirilmesi ve alanında uzman uluslararası kurumlarla ciddi işbirlikleri kurulması gerekiyor."

Cebin, arkeolojik alanları toplumdan ayrı anıtlar olarak koruma anlayışından çıkıp onları bölge halkının ekonomik, eğitimsel ve kültürel yaşamının bir parçası olarak görmek gerektiğini düşündüğünü aktararak, "Suriye, yalnızca eski şehirlerden oluşan bir ülke değildir. İnsanlık medeniyetinin gelişimine tanıklık etmiş, kültürlerin binlerce yıl boyunca etkileşim içinde olduğu coğrafyalardan biridir. Bu mirası Suriyelilere, özellikle de gençlere yeniden tanıtmak, siyasi ve mezhepsel ayrılıkları aşan ortak bir tarihe aidiyet duygusunu güçlendirebilir." dedi.

"Suriye, insanlık tarihinin oluşumuna katkıda bulunmuş bir ülke olarak tanıtılmalı"

Suriye'nin, kültür turizmi açısından olağanüstü bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Cebin, şöyle konuştu:

"Bu potansiyel Palmira, Afamiye, Busra ve Kalat el-Hısn gibi tanınmış arkeolojik alanlarla sınırlı değil, tarihi şehirleri, çarşıları, zanaatları, müziği, mutfağı, mimarisi ve farklı toplumsal gelenekleri de kapsıyor. Ancak bu birikimi sürdürülebilir bir turizm sektörüne dönüştürmek, tanıtım kampanyalarından fazlasını gerektiriyor. Suriye'nin tarihini keşfetmek üzere gelen bir turistin öncelikle güvenliğe, uygun altyapıya, güvenilir ulaşım, konaklama ve iletişim hizmetlerine, ayrıca tarihi alanları gelişigüzel kullanımdan koruyacak profesyonel bir yönetime ihtiyacı var."

Cebin, kültürel mirasın korunmasını yerel kalkınmayla birlikte ele alan ulusal bir kültür turizmi stratejisinin oluşturulması gerektiğini belirterek, turizmde başarının yalnızca ziyaretçi sayısıyla ölçülemeyeceğini, bu alandaki çalışmaların yerel halka istihdam sağlaması, geleneksel zanaatları desteklemesi ve şehirlerle tarihi alanların özgün kimliğini koruması gerektiğini ifade etti.

Kültürel değerlerin ticari kaygılarla özgünlüğünü yitirmemesi gerektiğini vurgulayan Cebin, "Türkiye, coğrafi yakınlığı, ortak tarihi ve kültür turizmindeki büyük deneyimi sayesinde bu alanda Suriye ile önemli işbirlikleri kurabilir. Uzmanların yetiştirilmesi, turizm güzergahlarının geliştirilmesi ve miras alanlarının yönetimi konusunda deneyim paylaşımı bu işbirliklerinin başlıca başlıkları olabilir." dedi.

Cebin, Suriye'nin kültür turizmi haritasındaki yerini yeniden kazanması için gerçek bir fırsat olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak başarısı istikrara, hukukun üstünlüğüne, yönetimin niteliğine ve tarihi alanlarla yerel toplulukların korunmasına bağlı olacak. Suriye kendisini dünyaya yalnızca savaştan çıkmış bir ülke olarak değil, insanlık tarihinin oluşumuna katkıda bulunmuş ve çağdaş kültür ile medeniyete katkı sunmayı sürdürebilecek bir ülke olarak tanıtmalı. Kültür turizmi, en derin anlamıyla, yalnızca geçmişin kalıntılarını ziyaret etmeye davet değildir. Geleceği yeniden kurma, üretme, ortaklaşa yazma ve tarihe katkıda bulunma gücünü geri kazanan canlı bir toplumu keşfetmeye davettir."