İçişleri Bakanı: 19 ilde düzenlenen operasyonlarda 88 dolandırıcı yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen "Düğüm-1" operasyonlarında, bin 748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa'da "Düğüm-1" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda, bin 748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, operasyonlar sonucu 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.