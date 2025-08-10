İçişleri Bakanı Yerlikaya\'dan 6.1\'lik depreme ilişkin ilk açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 6.1 olarak açıklanan deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.
Depremin hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: "Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Öte yandan depremin hissedildiği kentlerden İstanbul için de açıklama yapıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı İlçesi'nde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
