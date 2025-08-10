İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 6.1'lik depreme ilişkin ilk açıklama - Son Dakika
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 6.1'lik depreme ilişkin ilk açıklama

10.08.2025 20:08
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 6.1 olarak açıklanan deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

ALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremin hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: "Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İSTANBUL VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Öte yandan depremin hissedildiği kentlerden İstanbul için de açıklama yapıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı İlçesi'nde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serdengeçti:
    AKP başımızda olduğu sürece başımıza taş bile yağar 0 9 Yanıtla
  • ispir225:
    Şükürler olsun ki olumsuz bir şey yok 3 0 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    allahim beterinden koru deprem denen gerçeği artık kabullendim deprem değil cehalet öldürecek 2 0 Yanıtla
  • kaya1985:
    Ne çabuk 1 0 Yanıtla
  • Mustafa halil Emrecik:
    Bina yıkılmış bakanımız olumsuz birşey yok diyor.. sanırım önemsiz bir bina.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
