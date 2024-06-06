İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-19' Operasyonlarında 72 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-19' Operasyonlarında 72 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 17 ilde son 4 günde gerçekleştirilen 'Kıskaç-19' operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

06.06.2024 08:54
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 17 ilde son 4 günde gerçekleştirilen 'Kıskaç-19' operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, FETÖ'nün emniyet, askeri ve güncel mahrem yapılanmalarına yönelik 'Kıskaç-19' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak'ta son 4 gündür yürütülen çalışmada, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edilen 72 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-19' Operasyonlarında 72 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-19' Operasyonlarında 72 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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