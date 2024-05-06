İçişleri Bakanı: Sibergöz-38 Operasyonunda 51 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Sibergöz-38 Operasyonunda 51 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı: Sibergöz-38 Operasyonunda 51 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Sibergöz-38' operasyonlarında 19 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında sahte araç ilanı, kiralık villa ve yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Yerlikaya, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

06.05.2024 08:53
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen "Sibergöz-38" operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda siber vatanda sanal devriyelerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu belirtti.

Siber suçlar ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca Şırnak, Mersin, İstanbul, Ankara, Denizli, Adana, Muğla, Hatay, Batman, İzmir, Gaziantep, Niğde, Sakarya, Manisa, Diyarbakır, Kütahya, Trabzon, Siirt ve Malatya'da operasyonlar düzenlendiğini anlattı.

Yerlikaya, Şırnak merkezli Mersin, İstanbul, Ankara, Denizli, Adana, Muğla, Hatay, Batman, İzmir, Gaziantep, Niğde ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda, internet siteleri üzerinden sahte araç ilanı, kiralık villa ve yüksek kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 32 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Manisa merkezli Adana, Mersin, Muğla, Gaziantep, Diyarbakır, Kütahya ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise yüksek kazançlı yatırım vaadiyle forex üzerinden vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 13 şüphelinin yakalandığına işaret eden Yerlikaya, Siirt merkezli Adana ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşların kişisel verilerini elde edip "FETÖ silahlı terör örgütüne adınız karıştı" iddiasıyla vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır merkezli Denizli, Malatya ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda ise internet sitesi üzerinden "sahte araç ilanı" ile vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığı belirlenen 3 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Yerlikaya, bu şüphelilerin banka hesaplarında ilk belirlemelere göre 62 milyon liralık para hareketliliği tespit edildiği, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve kredi kartına el konulduğu bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Sibergöz-38 Operasyonunda 51 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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