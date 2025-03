İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Eylemler Sonrası Bin 879 Şüpheli Gözaltına Alındı, 260'ı Tutuklandı 468'i Hakkında Adli Kontrol Kararı Verildi"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden protestolara ilişkin, "Bu son yapılan eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 260'ı tutuklandı. 468'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 489'u da serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı şüpheliler bulunuyor" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden protestolar, Uludağ'daki yangın ve bayram önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bu soruşturma sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sokak çağrısı" yaptığını belirterek, "Bu çağrı üzerine, ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir süreç yaşandı. Bu süreçte sokak siyaseti meşrulaştırılmak istendi. Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize taşlarla, sopalarla, asitlerle, baltalarla molotoflarla saldırıldı. Milli, manevi ve aile değerlerimiz ayaklar altına alındı. Camilerimize, kabristanlarımıza hürmetsizlik edildi" dedi.

Adaletin sokakta değil, mahkeme salonlarında tecelli edeceğini söyleyen Yerlikaya, "Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Hukuku, sokak eylemleriyle bastırmaya çalışmak, adaleti linç etme kampanyalarıyla susturmaya kalkmak kimseye fayda sağlamaz. Hiçbir algı operasyonu, hiçbir sokak kışkırtması gerçeklerin üzerini örtemez" diye konuştu.

"Geçen yıl gösteri yürüyüşü için 903 başvuru yapıldı, bunların 863'üne izin verildi"

" Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkesine bağlı, demokrasisi köklü ve kurumları güçlü bir devlettir. Demokrasi, nefret söyleminin ve şiddetin kalkanı değildir" diyen Yerlikaya, demokrasi anlayışının suistimal zeminine değil, millet iradesine dayandığını söyledi. Yerlikaya, sokak ve gösteri yürüyüşünün anayasal bir hak olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Hepimizi bağlayan Anayasamızın 34'üncü maddesi, 'herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir' diye başlıyor. Anayasa ve kanunlara uygun her gösterinin başımızın üstünde yeri var. Nitekim geçen yıl Bakanlığımıza toplantı ve gösteri yürüyüşü için 903 başvuru yapıldı. Bunların 863'üne izin verildi. Peki o taşlar, bıçaklar, asitler, baltalar, molotoflar nedir? Demokratik hakların kullanımının sonucu böyle mi olmalı? Bakanlık olarak toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili bize yapılan başvuruların yüzde 96'sına zaten izin vermişiz. Ama son yapılan eylemlerde, yapılanların özgürlükle, özgürlüğün kullanımıyla açıklanacak bir durumu var mı? İşte pervasızca, önünü ardını düşünmeden sokak çağrısı yapanlar, bu gerçeklerle yüzleştiğinde, bu sokak görüntülerini gördüklerinde ne düşündüler acaba?

"Boykot çağrısı yapmakla, yerli ve milli markalarımızı zor durumda bırakmakla amaçlanan nedir?"

Boykot çağrısı yapmakla, yerli ve milli markalarımızı, çalışanlarını zor durumda bırakmakla amaçlanan nedir? Hele yabancı kanallara çıkıp Türkiye'yi şikayet etmek... Necip Fazıl diyor ya, 'sokak lambası gibi olma, kime yandığın belli olsun'. Bu son yapılan eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 260'ı tutuklandı. 468'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 489'u da serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı şüpheliler bulunuyor. Sadece bu kadar mı? Aralarında uyuşturucu, cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan adli işlem görenler olduğu tespit edildi. Eylemlerde 150 polisimiz maalesef yaralandı. Yazık değil mi? Günah değil mi? Polisler bu milletin evladı değil mi? Polislerimiz, sadece şehirlerimizin değil, o gün, o alanlara gelenlerin de güvenliğini sağlamak için oralarda bulunuyor. Sizlerin huzurunda bir kez daha valilerimizi, emniyet müdürlerimizi tebrik ediyorum. Yapılan tüm provokasyonlara rağmen sağduyusunu kaybetmeyen, sabırla görevini infa eden tüm kahraman polislerimizle iftihar ediyorum."

"Uludağ'daki otel yangınında iki personel yaşamını yitirdi"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bu sabah 05.29'da Bursa Uludağ'da bir otelde yangın çıktığı ihbarının alınması üzerine bölgeye ivedilikle ulaşıldığını ve kısa zamanda yangının kontrol altına alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, "Çıkan yangında 12 personel müdahale ekipleri tarafından otelden çıkartıldı. Bu personellerden 2'si maalesef hayatını kaybetti. Bir vatandaşımızın tedavisi devam ediyor" dedi.

Yapılan denetimler sonucunda edinilen bilgiye göre, otelin 2 Ocak'ta kapatıldığını söyleyen Yerlikaya, "Yangın esnasında otelde konaklama yoktu. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Konu ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmıştır" diye konuştu.

"Son iki yılda Ramazan ve Kurban bayramlarındaki trafik kazalarında 744 kişi yaşamını yitirdi"

Ramazan Bayramı'nda alınan tedbirlere ilişkin de konuşan Yerlikaya, yurttaşları trafik kazalarına karşı dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırdı. Yerlikaya, son iki yılda Ramazan ve Kurban bayramlarında meydana gelen trafik kazalarında 744 kişinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Günlük can kaybımız 24. Bu kayıtlardan 375'i aşırı hızdan kaynaklanıyordu yani neredeyse yarısı. Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı bir rapora göre ortalama hızda yüzde 1'lik bir artış ölümlü kaza riskini yüzde 4 artırıyor. Ölümlü trafik kazalarında aşırı hızdan sonra en önemli etkenlerin başında şerit izlemi değiştirme, geçiş önceliği, arkadan çarpma, dönüş kuralları ve kırmızı ışık ihlali geliyor. Bayram tatilinde yola çıkacak tüm sürücülerimizi buradan bir kez daha uyarıyoruz. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, asla aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuz direksiyon başına geçmeyelim, trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır bir ömür mutluluk demektir."

"Bayram tedbirleri kapsamında toplam 69 bin 11 personelimiz görev yapacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün "Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı" açıklamasını hatırlatan Yerlikaya, "Biz trafik tedbirlerimizi dün itibarıyla arttırdık. Bu tedbirler 8 Nisan tarihine kadar sürecek. Bu 14 gün boyunca trafik tedbirleri kapsamı boyunca 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere toplam 69 bin 11 personelimiz görev yapacak" dedi.

Yerlikaya, trafikle ilgili verileri geçen yıl olduğu gibi bu yılda her gün paylaşacaklarını belirterek, "Bayram tatili süresince 54 ilimizdeki 468 ortalama hız tespit sistemi 24 saat süreyle hız denetimi yapacak. Polis ve jandarmamız, gündüz bin 271 gece ise 601 radarla hız denetimini sürdürecek. Hava araçlarımız ülkemiz genelinde 3 bin 81 saat denetim yapacak. Ayrıca şehirlerarası terminallerde emniyet kemeri uyarı anonslara yapılacak ve otobüsler çok sıkı denetlenecek. Emniyet kemeri kullanımı, kazalarda can kayıplarını yüzde 45 oranında azaltıyor. Hedefemiz trafikte sıfır can kaybı ilkesiyle hareket etmek" diye konuştu.