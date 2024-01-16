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İHH Arama Kurtarma Ekipleri 2023 Yılında 231 Operasyona Katıldı - Son Dakika
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İHH Arama Kurtarma Ekipleri 2023 Yılında 231 Operasyona Katıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, 2023 yılında Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde meydana gelen doğal afetler sonrası yapılan 231 arama kurtarma operasyonuna aktif olarak katıldı. Ekipler, depremler, sel felaketi, orman yangını gibi birçok afet sonrasında arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ayrıca, 2023 yılında yaklaşık 80 bin kişiye eğitim programları düzenlendi.

İHH Arama Kurtarma Ekipleri 2023 Yılında 231 Operasyona Katıldı
16.01.2024 - 10:59,
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, 2023 yılında 231 arama kurtarma operasyonuna katıldı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, 2023'te Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan doğal afetler sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarında aktif rol üstlendi.

Yıl boyunca 231 operasyonda görev alan ekipler, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler, Fas depremi, Libya'daki sel felaketi, Afganistan depremi ve Çanakkale'deki orman yangını gibi birçok doğal afet sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Çok sayıda kaza ve kayıp olayının ardından yürütülen çalışmalarda da eğitimli görevliler, nitelikli teçhizatlarıyla arama ve kurtarmalara önemli katkı sağladı.

Depremde 3 bin 278 kişi enkazdan çıkarıldı

İHH arama kurtarma ekipleri, 6 Şubat depremlerinin ardından AFAD'ın illerdeki kriz yönetim merkezleri ile koordineli bir şekilde çalıştı. İki bin 156 arama kurtarma görevlisi, 3 arama köpeği, 241 araç ve 38 ekip; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere toplamda 8 ilde arama kurtarma operasyonlarında görev aldı.

Ekipler, 6-23 Şubat 2023 tarihleri arasında deprem bölgesinde yaralı veya vefat etmiş toplam 3 bin 278 kişiyi enkazdan çıkardı.

25 farklı alanda eğitim programı

Ayrıca, İHH arama kurtarma ekipleri 2023 yılında yaklaşık 80 bin kişinin katıldığı 867 eğitim programı, 864 toplantı, 42 tatbikat ve 292 sportif faaliyet gerçekleştirdi.

Bu kapsamda; 176 afet farkındalık, 5 afet farkındalık eğitmen, 8 afet psikolojisi, 51 akreditasyon, 4 barınma, 9 dağcılık, 172 doğada arama kurtarma, 12 Hazmat/Kbrn, 22 dalgıçlık, 102 ilkyardım, 15 ilkyardım farkındalık, 12 kişisel gelişim, 4 K9, 123 kentsel arama kurtarma, 4 kentsel arama kurtarma eğitmen, 8 temel arama kurtarma, 27 suda arama kurtarma, 1 suda arama kurtarma eğitmen, 9 oryantasyon, 29 telsiz ve 72 yangın bilgisi eğitimleri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İHH Arama Kurtarma Ekipleri 2023 Yılında 231 Operasyona Katıldı - Son Dakika
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