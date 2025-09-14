İİT ve Arap Birliği'nden İsrail'e Tepki - Son Dakika
İİT ve Arap Birliği'nden İsrail'e Tepki

14.09.2025 21:31
İİT ve Arap Birliği, İsrail'e karşı ortak hareket çağrısında bulundu, birlik vurgusu yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail'e karşı ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Taha ile Ebu Gayt, Katar'ın başkenti Doha'da, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını görüşmek üzere düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi hazırlık toplantısında konuştu.

Hüseyin İbrahim Taha, bölgedeki İsrail saldırılarının önlenmesi ve Filistin devletinin hayata geçirilmesi için "birlik içinde hareket etme" çağrısında bulunarak, "Bölge halkına karşı süren devlet terörü, bizi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bir karar tasarısı sunmaya mecbur bırakıyor. Bu tasarı, Filistin halkına karşı işlenen ihlallere ve suçlara son verilmesini ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesini sağlamalıdır." dedi.

İİT Genel Sekreteri Taha, üye ülkelerin ortak iradesine işaret ederek, "Bu zirveye katılan tüm ülkeler, Arap-İslam işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine inanıyor. Karşı karşıya olduğumuz meydan okumalar karşısında çabalarımız ortak olmalı." ifadesini kullandı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ise İsrailin saldırganlığını ve savaş suçlarını eleştirerek, Doha'daki zirvenin, İsrail'in saldırganlığına ve Katar'ın egemenliğini ihlal etmesine karşı Arap-İslam dayanışmasının net bir mesaj vermesi gerektiğini söyledi.

Ebu Gayt, uluslararası toplumun sessizliğinin İsrail'i cesaretlendirdiğini belirterek, "İsrail, işlediği suçları cezasız kalacağına inanarak sürdürüyor. Arap ve İslam ülkeleri, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü bu utanç verici savaşı durdurmaya odaklanmalı." dedi.

Ahmed Ebu Gayt ayrıca, İsrail tarafından, sivillerin öldürülmesi, Gazze halkının aç bırakılması ve milyonlarca insanın evsiz bırakılması gibi belgelenmiş savaş suçlarının sorumlularının hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, dün yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin başkent Doha'da 15 Eylül Pazartesi günü bölgedeki son gelişmeler sebebiyle İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi düzenleyeceğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadrosunun saldırıdan kurtulduğunu ancak Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi

Devlet Başkanları seviyesinde yapılacak zirve, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenleniyor.

Zirve, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü ve Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişlettiği saldırılar sonrasında düzenlenmeye başlanan İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü olacak.

Zirve'de İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının yanı sıra İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonları ele alınacak.

Zirve'de kabul edilecek kararda önceki İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirveleri, 21- 22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve 25 Ağustos 2025'te Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlara atıfla barış ve güvenliğin devamı için İsrail'in Gazze ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının ivedilikle durdurulmasına vurgu yapılması öngörülüyor.

Bundan önceki İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirveleri, 11 Kasım 2023 ve 11 Kasım 2024 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

