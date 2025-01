İkizce Mahallesi'nde Mülk Gaspı Tepkisi

Güncel

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet konutları yapılan Malatya Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce (Haçova) Mahallesinde "Re'sen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil" işlemi mesajı, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahalle Muhtarı Mehmet Tanrıverdi, "Tepki göstermemize rağmen depremden sonra meralarımıza el konuldu, daha sonra hazinelere derken gelir kaynaklarımızdan her şeyden olduk" dedi.

Afet konutları yapılan İkizce Mahallesinde, tapulu arazi sahiplerine yeni konutların yapılacağı gerekçesiyle, bölgede bulunan evlerini, hayvan ağıllarını, terk etmeleri istenerek, "Adınıza kayıtlı taşınmaz üzerinde Yeşilyurt (MALATYA) Tapu Müdürlüğü'nde 4153 sıra no ile Re'sen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil işlemi yapılmaktadır" mesajı iletildi. Mahalle sakinlerinden bazıları kendilerine mesaj bile gelmediğini, e-devlet tapu sisteminde tapu kayıtlarının silindiğini belirterek, "Böyle bir şey olamaz. Böyle gasp olamaz" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

"Mülkiyet hakları aleni bir şekilde ihlal edilmektedir"

Köy girişinde toplanan mahallelilere seslenen, İkizceli Avukat Hasan Birdal Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yeşilyurt ilçesinin İkizce Mahallesi'nin (Haçova) sakinleriyiz. 6 Şubat depreminden sonra tahmin ediyorum ki en büyük mağduriyeti, bu toplum yaşamıştır. Geçen hafta sadece bir kısa mesajla bu insanların anayasal haklarından olan ve en temel haklarımızdan olan mülkiyet hakları aleni şekilde ihlal edilmektedir. Bu duruma acele kamulaştırma kisvesi altında idare kılıf bulmaya çalışsa da buradaki asıl durum hukuka aykırıdır. Çünkü acele kamulaştırmanın en esas unsurlarından birisi kamu yararıdır. Acele kamulaştırma alınması için gerekli hukuki sebepler oluşmamıştır."

"Cumhurbaşkanı 'Ev yuvadır' diyor, madem yuva ise o evleri, yuvalarımızı niye başımıza yıkıyorsunuz?"

İkizce Mahallesi'nde evi bulunan önceki dönem CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, yapılanın hukuksuz olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Haçova'da gerçekten talan var. Yaklaşık iki yıldır, depremden sonra köyümüz tamamen talan edilmiş durumda. Daha önce meralar, hazine arazileri elimizden alındı. TOKİ konutları yapıldı. Buna ses çıkarmamızın tek sebebi şuydu; depremin yaraları bir an önce sarılsın diye. Ama artık geldiler, kendi tapulu, yüzyıllardır üzerinde tarım yaptığımız, daha sonraki yıllarda ticaret merkezleri oluşturduğumuz, yaşam merkezleri oluşturduğumuz yerleri bir mesajla elimizden almaya kalktılar. Tabi artık bıçağın kemiğe dayandığı noktadır. Biz hazine arazilerimizi vermişiz, meralarımızı vermişiz. Bu köy olarak İkizceliler olarak üzerimize düşen her şeyi yapmışız, bütün fedakarlığı göstermişiz. Buna rağmen gelip birkaç dönüm tapu arazimizi elimizden almaya kalkarlarsa elbette buna müsaade etmeyeceğiz, izin vermeyeceğiz.

Değerli dostlar, yine Cumhurbaşkanımız şunu söyledi 'Ev yuvadır' diyor. Madem yuva ise o evleri, yuvalarımızı niye başımıza yıkıyorsunuz? Bir tane müteahhit şunu söylüyor; 'Burayı boşalt, burayı biz aldık, yapacağız' diyor. Ya, benim malım satılık değil! Haçovalılar diyor ki; 'Ben buradaki arazimi, buradaki evimi, buradaki iş yerimi ne zaman satılığa çıkardım da geldin, sen satın aldın da paramı verdin de burada inşaata başladın? Benim malım satılık değil!' diyor. 'Bunu hukuksuz olarak da elimden alamazsın' diyor. O yuvaları da başımıza yıkmayın diyoruz."

"Önce meralarımızdan, hazine arazilerinden sonra da gelir kaynaklarımızdan olduk"

İkizce Muhtarı Mehmet Tanrıverdi, yetkililere seslenerek şunları söyledi:

"Ben seçileli 9 ay oldu. Her zaman devlet kapılarında aman, yapmayın, bunu böyle yapmayın, şöyle yapmayın dedim. Her zaman tepki göstermemize rağmen depremden sonra meralarımıza el konuldu; daha sonra hazinelere, derken gelir kaynaklarımızdan her şeyden olduk. Bir vatandaş gidip bir yerden bir taş kaldırıp dese ki 'ben buraya bir bağ evi yapacağım' hemen başına gelip ya içeri atıyorlar ya şey yapıyorlar. Fakat devlet haber vermeden habersiz olarak insanların özel mülklerine el koyuyor. Böyle bir şey olamaz. Buradan yetkililere sesleniyorum; mümkün olduğu kadar bir an önce devletin veya TOKİ'nin geri çekilmesi gerekiyor."

Yaşamımı kazancını buraya gömdüm

Hüseyin Gemici, e-devlet kaydında tapusunun silindiğini belirterek şunları ifade etti:

"İsmim Hüseyin Gemici. İkizceliyim. Burada doğdum büyüdüm. Deprem mağduruyum. Bu evi yaklaşık 8-10 yıl evvel yaptım, yaşamımı kazancını buraya gömdüm. 8-10 yıldır burada oturmaktayım. Ancak bu, yaklaşık on gün önce buraya el koyduklarını söylediler. Tapusunu iptal ettiler. Şu an tapusu gözükmüyor. Mağduruz, endişeliyiz, ailecek üzgünüz. Bize dedikleri aynen şu; 'Burayı en kısa zamanda boşaltın'. Bizle doğru dürüst gelip kimse muhatap bile olmadı. Anlayacağınız, biz son derece mağduruz."

"Böyle bir gasp olamaz"

Ekili arazisine konut yapmak üzere iş makinaları tarafından kazı yapılan Durmuş, "Bu malımız, en az 150-200 senedir dedelerimiz buraları kullanıyorlardı. Onlardan bize miras kaldı. Şu an devlet tarafından bir gün kalktık tapumuz yok. Böyle bir şey olamaz! Böyle bir gasp olamaz!" şeklinde konuştu.

"Ekinimin hepsini sıyırdılar"

Durmuş'un tarlalarını kiralayan, hayvanları için arpa eken küçük baş hayvan yetiştiricisi Bayram Yılmaz, ise şöyle konuştu:

"İkizce Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaktayım. Burayı biz ektik. Dün baktım ki birden TOKİ'nin araçları girmiş arpa ekili tarlamızı sıyırıyorlar. Ben bunu kooperatife aldım, gübresini, tohumunu hepsini kooperatiften aldım. O kadar yakıtı aldım, hepsini geldim ki ayak altı olmuş. Mal sahibini çağırdım, tarla sahibine. O da 'Haberim bir şeyden yok' dedi. Ne diye tarlama girdiniz? Sadece adamlar diyor ki 'Bizim bir yetkimiz yok ama müteahhit bizi sıkıştırdı' dedi. 'Arpayı basın, arpayı sıyırın' dedi. Arpa ekili alanımızı komple sıyırdılar. Biz şu an kışlık hayvan şeyimizi nerede getireceğiz? Biz bu durumlara düştük. Ekinimin hepsini sıyırdılar. Ben hayvanıma ne yedireceğim? Gidip kooperatifte gübre tohumu aldı. Aha gördünüz devlet geldi kendi eliyle sıyırdı. Daha ben burada tarla kiralayıp hayvanların yemini elde ediyorum. Ben 7 kişilik ailemle sadece o küçükbaş hayvandan elde ettiğim gelirle geçiniyoruz. Ne SSK'mız var ne bir şeyimiz var. Olan hayvanlarımızdır. Onu da devlet geldi ekinlerimizi sıyırdı. Yarın gelsin işletmemize el koymuşlar, işletmelerinizi kaldırın diyorlar. Biz nereye gideceğiz. Biz hazineden ses etmedik, meradan ses etmedik; bu defa tapulu el koydular."

"Olağanüstü hal durumu devam ediyor"

İkizce nüfusuna kayıtlı Avukat Muharrem Gemici, yörede olağanüstü hal durumunun devam ettiğini belirterek; "Şimdi 6 Şubat 2023 depreminden sonra ülke olarak ciddi anlamda sarsıldık. Sürecin hemen akabinde İkizce yöremiz, yöremizde konut inşası başladı; 126 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde. Tabi mağduriyetleri çok iyi biliyorduk. Köylümüzde bu anlamda üzerine düşen desteği yerine getirdi. Ancak gelinen aşamada, bu 126 sayılı Cumhurbaşkanının Kararnamesinin kanunlaştırılmasıyla bir olağanüstü hal durumu, halihazırda yöremizde devam ettirilmekte" diye konuştu.