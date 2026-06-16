İmamoğlu'ndan Ataşehir açılışında sert mesajlar

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) İBB ve Ataşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen bazı projelerin açılış törenine bir mesaj gönderen CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Gafillerin hedefi, 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'dir" dedi. İmamoğlu, "Yok etmek istedikleri, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' fikridir. Devleti bir avuç insanın çıkarlarına göre yeniden organize etmeye, bir 'hanedan devleti' haline getirmeye uğraşıyorlar. Millet, bu 'hanedan devletinin' hukuk tanımayan gücünden korksun, her zulmü sineye çeksin istiyorlar... Hangi partide olurlarsa olsunlar, tek derdi koltuk olanlar kaybedecek, tek derdi millet olanlar kazanacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ataşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen projeler törenle hizmete açıldı. Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan "Bu güzel eseri aslında haksız bir biçimde tutuklanan Onursal Adıgüzel Başkanımızla, Ekrem İmamoğlu ile birlikte açacaktık. Ancak bizler, onların başlattığı ve ilmek ilmek büyüttüğü bu projelerin açılışını yaparak emanetlerine sahip çıkıyoruz. Milletin iradesini, İstanbul'un geleceğini ve Cumhuriyet'in kazanımlarını her ne pahasına olursa olsun korumaya devam edeceğiz" dedi.

İçerenköy Mahallesi'nde düzenlenen törenle, Ataşehir'in çehresini değiştirecek İçerenköy Meydanı ile Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi hizmete açıldı. Törende; Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş, Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel ile meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

"İMAMOĞLU, SİLİVRİ'DEN ATAŞEHİR'E SESLENDİ"

CHP Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"Çok kıymetli misafirler, benim temiz vicdanlı, güzel hemşerilerim; Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, koca yürekli gençler, güzel çocuklar; Hücremden sizleri saygıyla, sevgiyle, hasretle selamlıyorum. Ataşehir Belediyesi Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi ile İçerenköy Meydan açılışının heyecanını, mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen herkese, Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birim yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Adı gibi güzel ve onurlu bir iş yaparak Türkiye'nin en büyük Atatürk Kütüphanesi'ni Ataşehir'e ve İstanbul'umuza kazandıran, sevgili Onursal Adıgüzel Başkanımızı tebrik ediyor ve bir an evvel özgürlüğüne kavuşup görevinin başına dönmesini diliyorum."

"YOK ETMEK İSTEDİKLERİ, 'EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR' FİKRİDİR"

Onursal Adıgüzel'e ve millete hizmet etmeyi vatani görev kabul ederek canla başla çalışan tüm arkadaşlarımıza yaşatılan zulümler bir büyük yozlaşmanın, çürümenin neticesidir. Tek derdi koltuk olanlar, tek derdi millet olanları yok etmeye uğraşıyorlar. Kendilerini milletin iradesinin üstünde görenler, koltukları aile içinde kalsın, nesilden nesile devredebilsinler diye vatandaşın sandıkta özgürce seçim yapma hakkını yok etmeye çalışıyorlar. Milletin vermediği meşruiyeti yurtdışından alabileceklerini sanan gafillerin hedefi, 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yok etmek istedikleri, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' fikridir. Devleti bir avuç insanın çıkarlarına göre yeniden organize etmeye, bir 'hanedan devleti' haline getirmeye uğraşıyorlar. Millet, bu 'hanedan devletinin' hukuk tanımayan gücünden korksun, her zulmü sineye çeksin istiyorlar. Millet, hakkı olan hizmetleri, hak ettiği hayat standardını talep etmeye çekinsin, ses çıkaramaz olsun istiyorlar.

"MİLLETİN İRADESİNİN, ADALET DUYGUSUNUN, DEĞİŞİM ARZUSUNUN ÖNÜNDE DURAMAYACAKLAR"

Ne devlete saygıları var, ne millete. Ama bu böyle gitmeyecek. Günü gelecek, sandık kurulacak ve millet, ülkenin tek hakiminin kendisi olduğunu herkese gösterecek. Milletin iradesinin, adalet duygusunun, değişim arzusunun önünde duramayacaklar. Paradan, güçten, iktidardan başka değerleri, kutsalları kalmamış bu bir avuç insan ve onlara hizmet etmek için, kendilerine biçilen sözde muhalif rolünü oynamaya teşne, aciz ruhlu bir kısım zevat sadece tarihimizin utanç sayfalarında kendilerine yer bulabilecekler. Devletin ancak adaletle, milletin kayıtsız şartsız egemenliğiyle ayakta kalabileceğini bilenler, bu uğurda bedel ödeyenler kazanacak. Hangi partide olurlarsa olsunlar, tek derdi koltuk olanlar kaybedecek, tek derdi millet olanlar kazanacak. Her şey çok güzel olacak."

ASLAN: "MEYDANLAR KENTLİLERİNDİR"

Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, projelerin önemine değinerek meydanların kamusal hak olduğunu belirtti. Cumhuriyetin değerlerine vurgu yapan Aslan, "Bizler Cumhuriyet'in evlatlarıyız. Cumhuriyet bize en başta eşit olmayı öğütler. Bugün Ataşehir'imize kazandırdığımız meydan da aslında eşitlenmektir. Çünkü meydanlar kamusal bir haktır. Meydanlar halkındır, tüm İstanbullularındır" ifadelerini kullandı. İlçeye kazandırılan müze ve kütüphanenin çevresini modern bir anlayışla düzenlediklerini aktaran Aslan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kültürün, eğitimin, sosyal yaşamın bir araya geldiği ve Cumhuriyet'imizin 100. yılı anısına bir anıt niteliği taşıyan Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi'nin çevresini düzenledik. 4 mahallemizin kesişim noktasında yeşil alanlarıyla, modern aydınlatmasıyla, kent mobilyalarıyla çağdaş ve yaya dostu bir kamusal alan oluşturduk. İçerenköy Meydanı'nı 30 milyon TL yatırımla Ataşehir'e kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

"ATAŞEHİR'E KESİNTİSİZ YATIRIM"

Göreve geldiğimiz günden bu yana, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Ataşehir'imizin yaşam kalitesini artıracak çok büyük yatırımlara imza attık, atmaya da devam ediyoruz. M8 Bostancı-Dudullu Metro Hattı'nı tamamladık; Bostancı Kayışdağı Alt Geçidi'ni açtık. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri, Kent Lokantaları, spor tesisleri, yaşam vadileri ve altyapı çalışmalarıyla ilçemize hak ettiği hizmetleri kazandırdık. Ataşehir'in altyapısını sağlama almak için 184 milyon TL'lik devasa bir İSKİ yatırımıyla atık su hattı imalat çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

"EMANETLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Bu güzel eseri aslında haksız bir biçimde tutuklanan Onursal Adıgüzel Başkanımızla, Ekrem İmamoğlu ile birlikte açacaktık. Biz onların başlattığı, ilmek ilmek büyüttüğü projelerin açılışını yapıyor, emanetlerine sahip çıkıyoruz. Bizler, o günler gelene kadar milletin iradesini, İstanbul'un geleceğini ve Cumhuriyet'in kazanımlarını her ne pahasına olursa olsun korumaya devam edeceğiz"

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ MURAT GÜNEŞ: GENÇLERİMİZ OKUYACAK, ARAŞTIRACAK, DÜŞÜNECEK VE ÜRETECEK

Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş de açılışta söz aldı. Yerine vekalet ettiği Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in Silivri'den açılış için gönderdiği mektubu hemşerileriyle paylaşan Güneş, projenin Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığın bir nişanesi olduğunu vurguladı. Güneş, "Bu yapı, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerine ve aydınlık geleceğe duyduğumuz inancımızın somut bir ifadesidir" dedi. Merkezin gençler için bir gelişim alanı olacağını belirten Güneş, "Burada gençlerimiz okuyacak, araştıracak, düşünecek ve üretecek" dedi.

"KENTİN YENİ SOSYAL VE KÜLTÜREL MERKEZİ"

Törenle birlikte resmen hizmete giren İçerenköy Meydanı, yaklaşık 9.700 metrekarelik geniş alanıyla bölge halkına nefes aldıran, yeşil alanları ve rekreasyon olanaklarıyla modern bir toplanma ve sosyalleşme noktası sunarken; Cumhuriyetin 100. yılı anısına inşa edilen Ataşehir Belediyesi Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi, dört katlı özgün yapısıyla kentte kültür, öğrenme ve sosyal yaşamı bir araya getiren çok yönlü bir yaşam merkezi olarak kapılarını İstanbullulara açtı.