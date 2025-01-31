İmamoğlu, Hakkında Başlatılan Soruşturma Kapsamında İfade Verdi - Son Dakika
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İmamoğlu, Hakkında Başlatılan Soruşturma Kapsamında İfade Verdi

İmamoğlu, Hakkında Başlatılan Soruşturma Kapsamında İfade Verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle iki ayrı soruşturma kapsamında ifade verdi. Adliye önünde yaptığı açıklamada, haksızlık ve hukuksuzlukla mücadeleye devam edeceğini belirtti.

31.01.2025 14:50  Güncelleme: 15:00
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar ve bilirkişi ile ilgili sözleri sebebiyle hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifade verdi. İfadenin ardından adliye önünde açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu hakkında, 20 Ocak tarihinde katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatıldı. 27 Ocak'ta ise İmamoğlu, konuşmasında kamu davalarında görevli bilirkişinin ismini açık şekilde vermesi nedeniyle 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. İmamoğlu, ifade vermek üzere bugün İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte birçok belediye başkanı ve partililer de İmamoğlu'nun yanında yer aldı.

'YARGININ BAĞIMSIZLIĞINI, BU ÜLKEYE BİZ GETİRECEĞİZ DEDİM'

Adliye önünde konuşan İmamoğlu, "Bugünkü mesele, İstanbul'da ne yazık ki kurulmaya çalışılan bir kumpasın geldiği bir sonuçtur. Hedefin ne olduğu belli. İstanbul'da dört aydır, yargı tacizinin en üst seviyesini yaşıyoruz. Ama yılmadık, yılmayacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Esenyurt'ta başlayan ve Ahmet Özer Hocamızın sabahın köründe derdest edilerek hapse atılması, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat kardeşimizin haksız yere tutuklanarak, görevinden uzaklaştırılması süreciyle beraber, bu yargı eliyle süreci dizayn etme çabası devam etmektedir. Bir abi gibi, bir baba duygusuyla dedim ki, "Bak sayın Başsavcı; biz, öyle adil bir dönemi bu ülkeye kazandırmak istiyoruz ki, senin çocukların dahi, sadece onu değil, kim haksızlık, kim hukuksuzluk yapıyorsa, bu milletin hiçbir evladının sabahın köründe derdest edilerek evinden alınmayacağı günleri, herkese eşit bir adalet sistemini, yargının bağımsızlığını, bu ülkeye biz getireceğiz' dedim. Biz, bunu söylüyoruz. Ailesini tehdit etmekle suçlayarak, bizi savcılığa ifadeye getiriyorlar. Biz, 'Bu memlekette, bu 16 milyon şehirde bir çocuğumuzun bile eşit olmadığında, biz başımızı yastığa koyamayız' diyerek yola çıkmış bir ahlakın temsilcileriyiz" ifadelerini kullandı.

'YARGIYA ETKİDE BULUNMAM MÜMKÜN DEĞİL'

Bilirkişi soruşturmasına değinen İmamoğlu, "Efendim, onu ifşa ettim diye, neymiş; yargıyı, yargının işlemesini engelleyici veya kötüleyici hakaret içeren vesaire diye ifadeye çağrıldım. Etki altına alıyormuşum, etki altına. Bir kere bilirkişi raporları verilmiş, altına imzasını atmış o bilirkişisine ben nasıl etkide bulunacağım? Mümkün mü? Değil. Ben bugün savcının odasına girdim, savcının odasında avukatlarımla beraber ifade verdim. Beni nezaketle karşılayan, ifade vermemi sağlayan Savcı Bey gibi, ben onun önünde önümü iliklerim. Yüce Türk yargısı önünde o, önünü iliklemez. O benim yargıcım, o benim savcım. Ama bu ülkede, önünde yargının önünü iliklemesi için mücadele eden, talimat veren zihni de bu ülkeden söküp atacağız kardeşim" şeklinde konuştu.

'SİLİVRİ'Yİ KAPATALIM'

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, 'Silivri soğuktur' ağızlarda.. Sayın Başkanım, değerli İstanbullular; inşallah iktidar değiştikten sonra, demokrasinin başlangıcı olarak, Silivri'yi kapatalım. ve yeni bir hayata, özgür günlere hep birlikte yol açalım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, Hakkında Başlatılan Soruşturma Kapsamında İfade Verdi - Son Dakika

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