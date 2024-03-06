İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' Tepkisi: " Rapor Yalan Konuşmuyor. Yalan Konuşan İstanbul'a Aday Olan Kişi

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Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güneşli Meydanı'nda halkla buluştu. İmamoğlu : "Kanal İstanbul meselesi sorulunca, 'İstanbul'un gündeminde olmayan, benim de gündemimde yok' diyor. Ama yalan konuşuyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2024-28 Stratejik Planı'nı bugün açıkladı. Planda ne diyor biliyor musunuz? 'Kanal İstanbul'un yüzde 20'si tamamlandı. Ama belediyenin açmış olduğu davalardan dolayı yapılmıyor. Ama 2028'e kadar yüzde 45'i tamamlanacak ve kanal yapılacak' diyor. Başka bir şey daha yazıyor. Diyor ki, 'Bundan sonraki maliyet, 356 milyar lira.' Bu parayı da harcayacaklarını anlatıyor Ulaştırma Bakanlığı. Rapor yalan konuşmuyor. Yalan konuşan, İstanbul'a aday olan kişi. Rapor doğruyu yazıyor. Bu rapordan sonra, adaya sorduklarında bakalım ne diyecek. Size göre ne diyecek? Ben söyleyeyim. Sus pus olacak. Hiçbir şey diyemeyecek. Onların sözü nereye kadar biliyor musunuz? Onların sözü, o bir kişi konuşana kadar. O 'siyah' derse hepsi 'siyah' diyor, o 'beyaz' derse hepsi 'beyaz' diyor. Ben ne diyorum biliyor musunuz? Ben, millet ne diyorsa onu yapıyorum kardeşim" dedi.

İmamoğlu, CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç ile birlikte önce ilçe turu yaptı, sonra Güneşli Meydanı'nda halkla buluştu. İmamoğlu ve Kılıç'a yol boyunca sevgi gösterilerinde bulunan Bağcılarlılar, Güneşli Meydanı'nı doldurdu. Vatandaşlara seslenen İmamoğlu'nun konuşmasının satır başları ise şöyle:

BAĞCILAR BANA ŞANS GETİRDİ: Burada beni hiçbir zaman yalnız hissettirmediniz. Burayı Bağcılar'ı Türkiye'nin sıcaklığı gibi görürüm. Çünkü Bağcılar Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve yerleşen insanlarla dolu. Her yörenin, her bölgenin insanının sıcaklığını hissetmek istiyorsan Bağcılar'a gel. Size sıcaklığı, samimiyeti ve komşuluğu hissettirir. Bağcılar'a yaklaşık 35 yıldır gelip giden birisiyim. Bu bölgeyi çok iyi biliyorum yollarını, sokaklarını, mahallelerini o süreçten bugüne gelen eksikleriniz, sıkıntılarını 35 yıldır burasının oluşumuna şahidim. Tabii şunu söyleyeyim 2019'da ben aday olduğumda sokağa çıkıp faaliyetlerime başlayacağım zaman bana dediler ki nereden yola çıkalım? Ben dedim ki Bağcılar'dan yola çıkalım. Yani o güzel o kutlu mutlu yürüyüşümüz Bağcılar'dan başladı. Bağcılar bana şans getirdi, uğur getirdi ve çok kez Bağcılar'a elbette ki kendimi borçlu hissediyorum. Bağcılar halkının ihtiyaçları var. Bağcılar'ın çocuklarının ihtiyaçları var. Bağcılar'ın gençlerinin en iyi hizmetlere ihtiyaçları var. Bağcılar'a gelir gelmez Bağcılar'a çağdaş meydanlar kazandırdık.

İSTANBUL'UN EN ÇAĞDAŞ MEYDANLARINDAN BİRİSİ OLDU: Bağcılar Meydanı'nı Bağcılar'la buluşturduk. İstanbul kitapçısıyla, farklı hizmetleriyle Bağcılar Meydanı, İstanbul'un en çağdaş meydanlarından birisi oldu. İstanbul yenileniyor kapsamında kentsel dönüşümün en iyi örneklerinden birisini Bağcılar Kirazevler'de tamamladık. Yine Sultangazi'de dün açtığımız 11'inci kent lokantasının en değerlilerinden birini Bağcılar'da hizmete açtık. Yine Bağcılar'da Cüneyt Arkın'ın ismini verdiğimiz çok değerli öğrenci yurtlarımızı açtık. Öğrenci yurdu olarak açmadık. O mahalleye hizmet etsin diye kütüphanesiyle, ders atölyeleriyle, teknoloji atölyeleriyle birlikte sizlere buluşturduk. Bağcılar'ın otopark sorununa önemli çözümler getirdik. Bin 198 araç kapasiteli Bağcılar kent meydanı zemin altı otoparkını, bin 173 araç kapasiteli Bağcılar Devlet Hastanesi yanı zemin altı otoparkını yine Hürriyet Mahallesi'nde 335 araç Çolakoğlu Sokak'ta 117 araç, Göztepe'de 176 araç kapasiteli zemin altı otoparklarını bitirdik. Bağcılar halkının hizmetine kavuşturduk. Yine merkez mahallesinde bugün açtığımız kreşle birlikte üç tane kreşimiz Bağcılar halkının hizmetine sunuldu. Yine burada engelli rehabilitasyon merkezimizi, yine burada özellikle İSADEM'i vatandaşlarımızla buluşturduk. İSKİ Bağcılar'ın altyapısına tam üç buçuk milyar lira yatırım yaptı.

CUMHURBAŞKANI MUĞLA'YA GİDİYOR ZAT DİYOR O BENİM. ZEVAD DİYOR O DA BENİM. ONUNLA DA YETİNMİYOR EKREM İMAMOĞLU AŞAĞI EKREM İMAMOĞLU YUKARI: Tavukçu deresinin tünel inşaatını yine biz çalışmalarımızın arasına kattık. Bakın biz yatırımlarımıza bu bölgede devam ediyoruz. Mahmutbey- Mecidiyeköy hattını biz açtık. Aynı zamanda Bakırköy- Kirazlı bölümü hizmete giriyor. Bu hizmet Bakanlık tarafından yapılıyor. Teşekkür ediyoruz. Ama parasını tıkır tıkır bizim hesabımızdan kesecekler onu da biliyoruz olsun. Daha önce yaptıklarının tam tersini yapıyorlar olsun. Ama biz de yine Bağcılar'ın içerisine dönük hizmeti de olacak olan Ataköy - İkitelli Metrosunu bir hafta on gün sonra İstanbulluların hizmetine biz açıyoruz. Bu kardeşimiz, her zaman sözlerini tutmakta sizleri yanıltmadı bundan sonra da yanıltmayacak. Bu kardeşiniz, hiçbir zaman sizi projeleriyle, söylemleriyle aldatmadı aldatmayacak. Bu kardeşimiz hiçbir zaman İstanbul'daki süreçte bu şehri 2019'da talandan, yalandan, dolandan kurtardı ya bir daha aldatana ve aldanana teslim etmeyecek. Cumhur İttifakı'nın bir adayı var. Cumhur İttifakı'nın adayının sloganı sadece İstanbul'da hatırlayın. Ama bir iki hafta dayandı, dayanamadı. İstanbul sloganı onlarda Ekrem İmamoğlu oldu. Ekrem İmamoğlu aşağı, Ekrem İmamoğlu yukarı. Sadece ve sadece Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyorlar. Sadece aday konuşsa iyi. Sayın Cumhurbaşkanı Muğla'ya gidiyor zat diyor o benim. Zevad diyor o da benim. Onunla da yetinmiyor. Aday Ekrem İmamoğlu aşağı Ekrem İmamoğlu yukarı.

ÇÜNKÜ ONUN DERDİ İSTANBUL YA DA İSTANBULLULAR OLMAYACAK. ONUN DERDİ BİR KİŞİ NE İSTİYORSA O OLACAK: Ama ben onun hakkında kötü konuşmayacağım. Ne yazık ki dersini iyi çalışmamış olan İstanbul'a atama gelmiş olan ve İstanbul'un ne yazık ki İstanbul'u bilmeyen adayın teşekkürü şu anda ona bir borç biliyorum. Niye biliyor musunuz? Bir, ne dedi Sayın Aday? Ekrem İmamoğlu vadettiklerinin yüzde 87'sini yaptı dedi. Doğru mu. E o zaman teşekkür ediyorum. Ne dedi? Ne dedi Sayın Aday? Ben dedi Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli metrosunu açacağım dedi. Halbuki bu kardeşiniz 10 gün sonra o metroyu açıyor. Metroyu tanıttığı için teşekkür ediyorum ona. Sonra, ne dedi yine muhterem aday? Ordu Caddesi'ni anlattı, Ordu Caddesi'ni yapacağım dedi. Ama tabii o silahlı kuvvetlerimizin adını alan Ordu Caddesi'yle bizim güzel şehrimiz Ordu'yu birbirine karıştırdı o ayrı. Allah razı olsun. Geçen hafta pazar günü İstanbul'un en güzel caddelerinden birisi olan Ordu Caddesi'ni daha ben açmadan İstanbullulara tanıttığı için de teşekkür ederim kendisine. Allah razı olsun, Allah herkese böyle rakip nasip etsin. Tabii öyle bir yetenek, bir şey diyemeyeceğim. O benim reklamımı yapınca ben de dayanamayıp onu açılışlarıma davet ediyorum. Tabii katılıp katılmama kendi kararı. Bir gün gelir diye ben açılışlarıma davet ediyorum. Ama mesele ne biliyor musunuz? Bakın İstanbul'a adaysın ama İstanbul'u bilmiyorsun. İstanbul'un yatırımlarını bilmiyorsun. İstanbul'un yatırımlarını bilmiyorsun. İstanbul'un ihtiyaçlarını bilmiyorsun. Tabii İstanbul'u hafife aldığını görüyorum. Niye biliyor musunuz çünkü onun derdi İstanbul ya da İstanbullular olmayacak. Onun derdi bir kişi ne istiyorsa o olacak. Başka bir derdi olmayacak. Bunların bu sürecin içinde olan kim varsa hepsi aynı. Ama özellikle sayına aday neye imza atar derlerse ona atar. Neye imza atma derlerse ona da atmaz. Milletin isteği umurunda olmaz.

ONLARIN SÖZÜ O BİR KİŞİ KONUŞANA KADAR. O SİYAH DERSE HEPSİ SİYAH DİYOR. O BEYAZ DERSE HEPSİ BEYAZ DİYOR: Bakın bir konuya da değinmek istiyorum Bu Kanal İstanbul meselesi var ya. Bu hepimizin baş belasıdır unutmayın. Bu Kanal İstanbul, İstanbul'u yok etme projesidir. Bu Kanal İstanbul meselesi sizin malınız, canınız, ciğeriniz, geleceğiniz, o sevgili evlatlarımız, çocuklarımız pırlanta gibi gençlerimiz, onları geleceğini yok etme projesidir. Kime sorsan şu anda ağzı kapalı sus pus. Hiç kimse farkındamısınız Kanal İstanbul'la ilgili tek cümle etmiyor. Kanal İstanbul'la ilgili Kanal İstanbul meselesi sorulunca İstanbul'un gündeminde olmayan benim de gündemimde yok diyor. Ama yalan konuşuyorlar niye biliyor musunuz? Bakın söyleyeyim Altyapı Ulaştırma Bakanlığı, 2024 - 2028 stratejik planını bugün açıkladı ve planda ne diyor biliyor musunuz? Kanal İstanbul'un diyor yüzde 20'si tamamlandı ama belediyenin açmış olduğu davalardan dolayı yapılmıyor. Ama 2028'e kadar yüzde 45'i tamamlanacak ve kanal yapılacak diyor Ulaştırma Bakanlığı. Bakın artı başka bir şey daha yazıyor. Bundan sonraki maliyet 356 milyar lira. Bu parayı da harcayacaklarını anlatıyor Ulaştırma Bakanlığı. Peki bu bakanlığın raporundan sonra, rapor yalan konuşmuyor. Yalan konuşan İstanbul'a aday olan kişi, rapor doğruyu yazıyor. Bu rapordan sonra adaya sorduklarında bakalım ne diyecek? Size göre ne diyecek? Ben söyleyeyim sus pus olacak hiçbir şey diyemeyecek. Onların sözü nereye kadar biliyor musunuz? Onların sözü o bir kişi konuşana kadar o siyah derse hepsi siyah diyor. O beyaz derse hepsi beyaz diyor. Bakın ben ne diyorum biliyor musunuz? Ben millet ne derse onu yapıyorum kardeşim. Millet ne derse onu yapıyorum. Hukuk ne derse onu yapıyorum. Ama onlar bir kişi ne derse onu yapıyor. Bu döneme hep birlikte son vermeye hazır mıyız.

BUNLARIN TEK DERDİ VAR PARA, TEK DERDİ VAR RANT. İSTANBUL DERTLERİ DEĞİL, İSTANBUL'U SEVMİYORLAR: Ben tabii bir sürü hizmetimi anlatırım, projelerimizde anlatırım. Çok güzel işler yapacağız. Yol arkadaşım Cem Kılıç Bağcılar'ın yüzünü, mutluluğa, huzura, dostluğa, kardeşliğe, dayanışmaya, zenginliğe, paylaşmaya çevirecek. Cem Kılıç başkanıma hep birlikte destek olmaya var mıyız? Cem Kılıç başkanıma hep birlikte destek olmaya var mıyız? Bana diyorlar ki Ekrem İmamoğlu bir şey yapmadı. Doğru ne yapmadım, onların anladığı şeyleri yapmadım, hırsızlık yapmadım. Onlar milletin malına sahip çıkmadı. Bir avuç insanın malına çıktı. Yani birinin parseli var torpilli. Onun arazisine, imar rantı için Ekrem İmamoğlu bir kişinin imar rantı için uğraşmadı. Rantçı Ekrem İmamoğlu olmadı. Partizanlık yapmadı, ayrımcılık yapmadı. Oy verirseniz hizmet ederim demedi bunları yapmadım. Onlar bir şey yapmak olarak bunu anlıyorlar. Ama düzeni değiştireceğiz. Onların emekliye yedi bin lirayı çok görürken 356 milyar lirayı 2028'e kadar stratejik planında Kanal İstanbul baş belasını hazırlamayı harcamayı çok görmediler. Bunların derdi, tek derdi var para, tek derdi var rant. İstanbul dertleri değil, İstanbul'u sevmiyorlar. Bunlar rantı ve ayrımcılığı seviyorlar. Bir avuç insanı seviyorlar. Biz milletimizi sevmeye devam edeceğiz. Milletin parasını, millete vermeye devam edeceğiz. Bağcılar'da 26 bin 678 haneye sosyal destek amaçlı nakit desteği verdik. İstanbul Kart ile düzenli desteğimiz yirmi 22 bin 282 hane. Genç üniversiteli desteği 14 bin 871 gencimize. Anne kart, sadece İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Anne Kartımız tam 32 bine yakın anneye ulaştı. Biz Millete veriyoruz. Onlar milletin parasını bir avuç insana vermeye gayret ediyorlar.

MİLLETİN PARASINI MİLLETE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ: Bakın biz kent lokantası açtık ya Bağcılar'da. Şu kısa sürede 311 bin 795 beş vatandaşımız Bağcılar'daki kent lokantasına gidip oradan faydalandı. Bunlar milletimizi yoksullaştırdı. Bunlar milletimizi fakirleştirdi. Keşke yoksulluğu konuşmasak. Evet anne kart sözünü tuttuk. Kent lokantasını açtık. Biz bu şehre mutluluğu getirdik. Ne güzel yazmış güzel kızım. Babalar sözünü tutar diye. Evet ne güzel. Genç kardeşlerimize evlatlarımıza burs sözümüzü tuttuk tutmaya devam edeceğiz. Milletin parasını millete vermeye devam edeceğiz. İstanbul'un geleceği için, İstanbul'un güzel hayallerimizde buluşması için Bağcılar'da Cem Kılıç kardeşime oy vermeye hazır mıyız? Mecliste Bağcılar'da Cumhuriyet Halk Partisi listesine oy vermeye hazır mıyız? Büyükşehir belediyesinde kardeşiniz, hemşehriniz, Ekrem İmamoğlu'na oy vermeye hazır mıyız? Sandıklarda görev almaya hazır mıyız? Hep birlikte 31 Mart'ı Demokrasi şölenine çevirmeye hazır mıyız. Bunları millete haddini bildiren tavırlarına, kibirli hallerine son vermeye, onları tarihe, gömmeye hazır mıyız. İstanbul gönüllülerine üye olun. Partimizle birlikte mücadele eden bütün hemşehrilerimizin İstanbul gönüllüleriyle birlikte bu sürece katkı ve destek olmasını istiyoruz. Bu süreç demokrasi mücadelesinin en önemli süreci. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bağcıların kararlılığını görüyorum. Bağcılar'ın heyecanını görüyorum. O zaman Bağcılar hep birlikte tam yol ileri"