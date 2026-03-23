İmamoğlu'nun Yolsuzluk Davası Devam Ediyor

23.03.2026 11:12
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu da dahil 402 sanık Silivri'de hakim karşısına çıktı.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık Ramazan Bayramı sonrası görülecek 8'inci duruşmada Silivri'de hakim karşısına çıkıyor. Duruşma Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın savunmasının alınmasıyla saat 10.40'ta başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025'te 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

SAVUNMALARIN ALINMASINA DEVAM EDİLİYOR

Duruşma saat 10.40'ta başladı. Silivri'de İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma kapsamında tutuklu sanıkların savunmalarını alınmasına bugün de devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta 19 Mart Perşembe günü arife günü olması nedeniyle duruşma yapılmamıştı.

DURUŞMALARDA ÜÇÜNCÜ HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. İlk haftaki duruşmalarda tutuklu sanık Aykut Erdoğdu, Sırrı Küçük, Ümit Polat, Bulut Aydöner savunma yaptı.Bugüne kadar görülen duruşmalarda ise toplam 9 sanık savunmasını sundu. Cuma günü duruşma görülmezken, haftanın 4 günü duruşmalar devam edecek.

