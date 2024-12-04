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İpekyolu Film Festivali Başlıyor

İpekyolu Film Festivali Başlıyor

12. Uluslararası İpekyolu Film Festivali, 13-19 Aralık'ta Beyoğlu'nda düzenleniyor.

04.12.2024 16:21
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İpekyolu Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) işbirliğiyle düzenlenen "12. Uluslararası İpekyolu Film Festivali", 13-19 Aralık'ta izleyicileri ağırlayacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün de destek verdiği festival programı, Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Festival kapsamındaki yarışmaya bu yıl "Kardeşlik Ödülü" için dünyanın farklı ülkelerinden 279 başvuru yapıldı. Bunlar arasında Türkiye'nin yanı sıra Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Japonya, Güney Kore, Singapur, Hindistan, Irak, Yunanistan, İran, Afganistan ve Pakistan'dan filmler yer aldı.

"SETEM Emek Ödülü"nün de verildiği yarışmada ayrıca özel gösterimler, ustalarla buluşma bölümü ve atölyeler düzenlenecek.

Festivalin bu yılki afişinin teması da İpek Yolu coğrafyasında sıkça kullanılan geyik ve geyik boynuzu figürlerinden tasarlandı.

Festival yarışmasının ödül töreni ise 19 Aralık'ta Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İpekyolu Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

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