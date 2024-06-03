İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Bakanlar Bezrpaş ve Murtezevi Cumhurbaşkanı seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu

Güncel

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ve Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Sovlet Murtezevi, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

Kalibaf, Bezrpaş ve Murtezevi, başvuru sürecinin son saatlerinde İçişleri Bakanlığına gelerek cumhurbaşkanı seçimine adaylık için kayıt yaptırdı.

Adaylığının onaylanması halinde seçimin güçlü isimlerinden biri olabileceği değerlendirilen Kalibaf, kayıt işlemleri sonrası yaptığı konuşmasına 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer yetkilileri anarak başladı.

Ülkenin ilerlemesi ve geleceği konusunda endişeler olduğunu söyleyen Kalibaf, "Halkımızın yardımıyla ülkede önceki yıllardaki gibi bir durgunluk ve kötü yönetim dönemi yaşanmaması için geldim." dedi.

Diğer adaylar gibi ekonomik sorunlara ve ülkedeki geçim sorununa vurgu yapan Kalibaf, şunları ifade etti:

"Eğer halkın alım gücünün azalması, yoksulluk, ayrımcılık, konut fiyatlarında bel büken artışlar, düzensiz otomobil piyasası, internetin durumu ve yaptırımları aşabilmek gibi bugünün sorunlarını çözebileceğime inanmasaydım asla bu yarışa girmezdim."

Yol ve Şehircilik Bakanı Bezrpaş'ın hükümetinin adı "İran'ın Terakkisi"

Yol ve Şehircilik Bakanı Bezrpaş ise kayıt işlemlerinin ardından yaptığı konuşmada, Reisi'nin halk için yaptığı büyük hizmetlerin unutulmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı olması halinde hükümetinin adının "İran'ın Terakkisi" olacağını belirten Bezrpaş, "Şehit Cumhurbaşkanımızın verdiği sözlerin arkasındayız ve hiçbir sözü unutmayacağız. İran'ın Terakkisi hükümeti şehit Cumhurbaşkanı'nın tüm sözlerini yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Reisi'nin başta komşularla ilişkileri güçlendirme politikası olmak üzere dış politikada önemli başarılara imza attığını anlatan Bezrpaş, "İran'ın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Dedikodu yaparak devlet bir yere varamaz. İnsanlar bizden icraat bekliyor. İran'ı büyük bir yapı atölyesine dönüştürmeliyiz." diye konuştu.

Eski Bakan Ahundi'den "cehalet ve inat yüzünden bir grup ülkeyi kapatmış" çıkışı

Adaylık başvurusu yapan eski Yol ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi de konuşmasında, detay vermeksizin "İran için endişeleniyorum. Cehalet ve inat yüzünden bir grup bu toprakların dört yanını kapatmış, kapalı bir kale haline getirmiş." dedi.

Ahundi, "İran'ın gencinden yaşlısına göç seline tanık olmamız boşuna değildir." ifadelerini kullandı.

Muhammed Bakır Kalibaf

Eski Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed Bakır Kalibaf, bir dönem İran Emniyet Genel Müdürü olarak görev yaptı.

2005-2017 yıllarında Tahran Belediye Başkanı görevini yürüten Kalibaf, 2005, 2013 ve 2017'de cumhurbaşkanı seçimlerine aday oldu. 2017'deki seçimde helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi lehine adaylıktan çekildi.

Mayıs 2020'den bu yana İran Meclis Başkanı olarak görev yapan Kalibaf, seçimin güçlü isimlerinden görünse de Tahran'dan aday olduğu son genel seçimlerde Meclise ancak dördüncü sırada girebildi.

Kalibaf'ın oğlu İshak'ın Kanada'da daimi oturum başvurusunda bulunması ülkede tepkilere yol açmıştı.

Mehrdad Bezrpaş

İran'ın en genç bakanlarından biri olan 1980 doğumlu Mehrdad Bezrpaş, ülkede muhafazakar kimliğiyle tanınıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde cumhurbaşkanı danışmanı ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ulusal Gençlik Örgütü Başkanı görevlerinde bulundu.

Bezrpaş, bir dönem Tahran Milletvekili olarak Mecliste görev yaptı. 2020-2022 arasında Sayıştay Başkanlığı görevinde bulundu. Bakanlık görevinden önce aşırı muhafazakar çizgisiyle bilinen Vatan-ı İmruz gazetesinin sahibiydi.

Sovlet Murtezevi

Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı görevini yürüten Sovlet Murtezevi, bir dönem helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi döneminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ydı.

Meşhed Belediye Başkanlığının yanı sıra Valilik, İçişleri Bakanlığı Seçim Yürütme Kurulu Sekreteri görevlerinde bulundu.

Adaylık başvurusu yapan isimlerin değerlendirilme süreci başlıyor

Başvuru süresi sona ererken seçim için Zohre Elahiyan, Hamide Zerabadi, Hacer Çınarani ve Refet Bayat olmak üzere 4 kadın siyasetçinin de aralarında olduğu 80 isim adaylık başvurusunda bulundu.

Eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Meclis Başkanı Kalibaf, Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ve Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan başvuruların öne çıkan isimleri oldu.

Kayıt yapan isimlerin seçime katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti 7 gün içinde karar verecek.

Konseyin, 11 Haziran'da seçime katılacak isimleri açıklamasının ardından adayların kampanya süreci başlayacak.